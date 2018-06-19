«Запутанная история»: кого теперь ловят в Кущевке

Автомобилисты в интернете продолжают рассказывать об обысках на посту «Кущевский» на участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Водители теряют здесь по 40 минут: доскональный обыск, плюс медицинское освидетельствование.

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Водитель Андрей из Москвы на форуме рассказал, как попал под обыски, когда ехал на отдых с женой.

«Остановили на посту, начали как бы жестить — открывайте багажник, понятых не предоставили, в бардачке все перерыли. В сумку жены даже залезли, посмотрели там чуть ли ни каждую прокладку. Никакие мои доводы вообще даже не рассматривались, объяснения, почему остановили и на каком основании, тем более», — рассказывает автомобилист.

Водитель Евгений из Петербурга рассказал, что вежливыми назвать инспекторов на скандальном посту достаточно сложно. После того, как он открыл окно и сказал «Здравствуйте», в ответ услышал «Ха, здорово! Куда едем?», а после ответа, что на отдых посыпались вопросы: «А что такой бледный? Ты ничего не куришь? А жена?».

Однако некоторые автомобилисты говорят, что одной проверкой дело не обходится и обвиняют сотрудников ДПС в том, что те якобы подбрасывали им наркотики.

О подобном случае, который произошел два года назад рассказал «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В 2016 году инспекторы остановили его брата на посту «Кущевский». Как утверждает Шапарин, инспекторы вели себя в довольно хамской манере, не представились и начали обыскивать автомобиль, при этом открывая все сумки и чемоданы.

«На просьбу найти понятых гаишники просто посмеялись. В итоге один из инспекторов якобы нашел в машине некоторое количество наркотиков: подбросили в бардачок марихуану. Объем был достаточный для того, чтобы это подпадало под статью уголовного кодекса.

Стоит отметить, что мобильные телефоны при обыске у всех сразу отобрали. К счастью, у брата оказался запасной мобильник и он смог позвонить мне», — рассказал Шапарин.

Тогда до суда дело, правда, так и не дошло. Однако гаишники и по сей день продолжают свою деятельность на посту «Кущевский» и в ближайшее время Шапарин намерен поехать в Краснодарский край с автомобильным союзом, чтобы лично записать на камеру, как проходят обыски на скандальном посту и привлечь к ситуации еще больше внимания.

«Газета.Ru» решила разобраться в ситуации и отправила запрос в центральный аппарат МВД России и в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Он был отправлен в оба ведомства еще 8 июня, по закону «О СМИ» на ответ предоставляется семь дней, однако по состоянию на 19 июня ответа редакция так и не получила: на протяжении недели сотрудники пресс-служб перекидывали право ответа друг на друга.

При этом в МВД России в телефонном разговоре все же отметили, что «история очень запутанная».

Совсем недавно, в начале июня, на посту «Кущевский» остановили автомобиль координатора сообщества «Синие ведерки» Петра Шкуматова. Все происходило по схеме, которую на автомобильных форумах описывают из года в год.

Шкуматова попросили выйти из машины. А потом начали досматривать автомобиль без понятых и протокола.

Как рассказал активист, один из гаишников отвлекает водителя вопросами: что у вас в карманах, не находитесь ли вы в состоянии наркотического опьянения и другие подобными, а в это время его коллега осматривает в вашем авто каждый уголок и может положить туда что угодно.

После Шкуматова подробно расспросили куда он едет и зачем и после ответа «в Ейск по работе», гаишники о чем-то пошептались и позволили ехать дальше.

По мнению Шкуматова, попасть в подобную ситуацию может любой автолюбитель. Он также обратил внимание, что сотрудники ГИБДД останавливают преимущественно автомобили с московскими и питерскими номерами.

После случившегося лидер «Синих ведерок» на своей странице в фейсбуке посоветовал во избежание неприятностей объезжать пост по бесплатному участку дороги, где асфальт достаточно хороший. Однако для тех, кто все же решится ехать по платному участку мимо «Кущевского» поста, Шкуматов опубликовал рекомендацию для водителей, чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций.

Петр Шкуматов

Первое, что необходимо сделать после того, как вас остановили на посту — заблокировать все двери и не выходить из машины. Если инспектор все же требует провести осмотр автомобиля, настаивать на присутствии понятых. Активист утверждает, что обязательно необходимо снимать все на телефон, а желательно, даже на несколько. Как утверждает Шкуматов, его спасло то, что на заднем сиденье машины сидела пассажирка, которая вела видеосъемку происходящего.

В таком случае инспекторам будет сложно что-либо подкинуть и автомобилист сможет продолжить свой путь. Однако водители, у которых все же нашли наркотические вещества пишут в сети, что будет происходить дальше.

Из отзывов в интернете следует, что «откупиться» на самом посту якобы можно за 300 тыс рублей, если автомобилист сразу платить не захотел, то «решить вопрос» на следующих этапах следствия и судопроизводства стоит уже в несколько раз дороже.

Шкуматов пожаловался в ГИБДД, где ему сообщили, что будет проведена служебная проверка по конкретному случаю.

Между тем на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю регулярно отчитывались о задержаниях на посту «Кущевский» подозреваемых в хранении наркотиков. В интернете можно найти множество сообщений, что на данном посту задержан очередной «наркотурист».

Как оказалось, по данной статье дела в Кущевском районном суде рассматриваются чуть ли не каждый день. Шкуматов разместил на своей странице в фейсбуке скрин статистики уголовных дел по «наркотической» ст. 228 УК РФ за период с 1 мая по 14 июня 2018 года. Как видно из таблицы, за этот период Кущевским судом рассмотрено или назначено к рассмотрению 15 уголовных дел. Причем, только в пяти случаях по ч. 2 ст 228 УК России — речь идет о крупном размере и ни одного в особо крупном.

Петр Шкуматов

Исходя из общего количества уголовных дел в Кущевском районном суде за данный период, а их около шестидесяти, рассматриваемые дела по ст. 228 УК России составляют значительную часть — около 25%. При этом, согласно судебной статистике Верховного суда РФ, в 2017 году из почти 700 тысяч осужденных в России граждан лишь 80 тысяч, то есть чуть более 10% были привлечены к ответственности по ст. 228 УК РФ.