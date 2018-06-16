Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб

Трагедия произошла глубокой ночью, около 02:20, неподалеку от поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область). На пустой лесной дороге по неизвестным причинам столкнулись два квадроцикла, на одном из них были юноша и девушка, на другом — молодой человек и две девушки.

Итог аварии печален – двое молодых людей и двое девушек погибли на месте. После столкновения их тела так и остались лежать прямо на разбитых транспортных средствах, перегородивших узкую дорогу.

Еще одна пассажирка квадроцикла выжила. Оказалось, что она не был пристегнута, ни за кого не держалась и от удара вылетела из сиденья в кусты. Сейчас она находится в больнице. Ее уже опросили сотрудники ГИБДД, жизни пострадавшей ничего не угрожает, серьезных травм она не получила.

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Что именно могло произойти, пока не совсем ясно — то ли квадроциклы столкнулись лоб в лоб, то ли, двигаясь параллельно, зацепились колесами. По страшным фотографиям с места ДТП понять картину случившегося достаточно трудно, но по одной из основных версий, речь шла о лобовом столкновении — молодые люди целенаправленно двигались на встречу друг другу, проверяя, кто из них отвернет первым.

Косвенно версию о том, что молодые люди не просто спокойно куда-то ехали, а развлекались, подтверждает и высокая скорость транспортных средств. Как сообщает издание E1.Ru, на спидометре одного из них стрелка замерла на отметке в 105 км/ч.

Известно, что погибшие учились в Уральском федеральном университете УрФУ и отмечали окончание ВУЗа. Они отдыхали в расположенном неподалеку пансионате «Луч» - там уже подтвердили, что погибшие были постояльцами.

E1.Ru также приводит слова местного жителя, который первым рано утром наткнулся на столкнувшиеся квадроциклы. «Увидел два столкнувшихся квадроцикла. Подумал сначала, что на дороге был антифриз, пригляделся и понял, что это кровь, — рассказал он . После этого мужчина сразу вызвал ГИБДД и скорую. По его словам, погибшими оказались три девушки 1996 года рождения и один юноша, предположительно, такого же возраста. Еще одна девушка находится в реанимации. Уже позже появились уточненные данные о том, что среди погибших было двое молодых людей.

Источник издания также сообщает, что, скорее всего, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Местный житель, живущий в расположенном в 500 метрах от места ДТП ЖК «Тихий залив», рассказал, что по выходным в их окрестностях постоянно катается пьяная молодежь.

«Приезжают на выходные из Екатеринбурга и постоянно катаются тут по ночам. Пьяные, все без шлемов», — рассказал мужчина.

По его словам, погибшие не живут в этом ЖК. После произошедшего к месту ДТП съехалось несколько джипов, скорее всего, это были родные погибших.

В областной полиции аварию пока не комментируют. Официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых заявил местным СМИ, что комментарии будут после расследования.