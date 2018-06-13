Перекрытия в Москве: где футбол остановит движение

В преддверии открытия чемпионата мира по футболу в Москве, которое состоится уже 14 июня, ожидается большое количество гостей, болельщиков, делегаций разных стран мира. В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Кроме того, по городу будут перемещаться клиентские группы FIFA, автобусы болельщиков.

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Большое количество гостей осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города, предупредили московские власти и попросили воздержаться от поездок на автомобиле.

Для тех, кто все же решился поехать на машине, на сайте Московского транспорта опубликован список улиц, которые стоит объезжать.

Следует обратить внимание, что с 6.00 в каждый предматчевый день и до 23.59 дня каждого матча количество перекрытий движения возрастает, а в межматчевый период ограничения будут максимально сокращены. Всего в Москве состоятся 12 игр Чемпионата Мира по футболу: семь матчей пройдут на стадионе «Лужники» (14, 17, 20, 26 июня и 1, 11 и 15 июля), и пять матчей — на стадионе «Спартак» (16, 19, 23, 27 июня и 3 июля).

Перекрытия в районе Хамовники

Серьезные ограничения уже действуют в районе Хамовники.

В связи с организацией пешеходной зоны 13, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 26 и 30 июня, а также 1, 10, 11, 14, 15 июля будет закрыт проезд на ул. Ефремова, 3-й Фрунзенской улице, ул. Доватора, ул. 10-летия Октября и Проектируемом проезде №2309. В межматчевые дни перекрыты будут только последние три улицы.

i.transport.mos.ru

Также на многих улицах района Хамовники изменится и схема движения. Станут односторонними участок Хользунова переулка, участок Малой Пироговской улицы, участок улицы Усачева, участок улицы Лужники. Двусторонними станут 2-я Фрунзенская улица, участок дублера Фрунзенской набережной, переулок Льва Выготского, Малый Саввинский переулок и другие улицы, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте.

Изменятся и правила пользования парковкой. На многих улицах она будет доступна только для местных жителей — владельцев парковочных разрешений резидентов. Местные жители, получившие пропуск в префектуре ЦАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.

На сайте Московского транспорта также есть инструкция, как получить необходимую аккредитацию. В список таких улиц попали 2-я Фрунзенская улица, 3-я Фрунзенская улица, дублер Комсомольского проспекта, Кооперативная улица и другие.

Также на сайте Московского транспорта опубликован перечень улиц, на которых запрещена не только парковка, но и остановка: Новодевичья набережная, ул. Льва Выготского, 2-й Труженников переулок, ул. Тимура Фрунзе и другие, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте Московского транспорта.

Перекрытия в районах Тушино и Покровское-Стрешнево

Также вводятся изменения в движение в районах Тушино и Покровское-Стрешнево. На участке Тушинского туннеля Волоколамского шоссе при движении в сторону центра выделенная полоса для общественного транспорта переносится из левого пролета в правый. Для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.

i.transport.mos.ru

В районе стадиона «Спартак» с 6.00 будут действовать перекрытия 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля. Отменяются ограничения через три часа после окончания каждого матча. С подробной картой можно ознакомиться на сайте.

В эти же дни будут действовать ограничения на остановку и стоянку на следующих улицах: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, Летная улица, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом и Сходненский тупик.

Также городские власти обращают внимание, что в межматчевый период на улицах, закрытых для проезда в дни матчей, разрешена парковка автомобилей.

Вместе с тем автомобиль необходимо перепарковать заранее до наступления 06:00 предматчевого дня, в противном случае ГБУ «Автомобильные дороги» переместит оставленный автомобиль на соседнюю улицу. В таком случае уточнить местонахождение автомобиля можно по телефону 112.