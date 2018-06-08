Где перекрыто: как Москва поедет в праздники

10 июня: игнорируем Воробьевы горы и Ходынское поле

В честь празднования Дня России 10, 11 и 12 июня объявляются нерабочими днями. В первый из этих дней

будет ограничено движение на ряде участков улиц в районе Воробьевых гор из-за подготовки к фестивалю болельщиков FIFA, также сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. планируется проведение проверки готовности инфраструктуры фестиваля болельщиков FIFA. 10 июня в рамках репетиции планируется организация предварительного транспортного периметра путем введения ограничений», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что движение перекроют на участках: ул. Косыгина (от разворота в районе д. 30, стр. 3 по ул. Косыгина до разворота в районе д. 28 по ул. Косыгина), Университетского проспекта (от ул. Лебедева до Мичуринского проспекта), Мичуринского проспекта (от разворота в районе станции метро «Ломоносовский проспект» в сторону ул. Косыгина до Университетского проспекта), ул. Лебедева (от Университетского проспекта до ул. Академика Самарского), а также на съездах с проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта на ул. Академика Хохлова и съездах с проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта на ул. Колмогорова.

Эти изменения в организации дорожного движения будут действовать с 8:00 до 23:00 часов.

Движение 10 июня будет ограничено и в районе парка «Ходынское поле» — здесь состоится так называемый Красочный забег, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в своем твиттере. Так, с 9 до 10:45 утра будет перекрыт участок улицы Авиаконструктора Микояна от улицы Авиаконструктора Сухого до Ходынского бульвара. С 9 до 11:50 нельзя будет проехать на 4-м Ходынском проезде от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара. Кроме того, с 9 до 12 часов полностью перекроют Ходынский бульвар и прилегающие к нему улицы, а также 1-й Ходынский проезд от Ходынского бульвара до ул. Авиаконструктора Сухого.

День России: временные ограничения только на севере

На трех улицах в Северном административном округе с 8 июня по 13 июня будут действовать временные ограничения в связи с празднованием Дня России: нельзя будет проехать по одной полосе на улицах Авиаконструктора Микояна, Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова. Ограничение будет действовать с 21:00 8 июня по 01:00 9 июня, с 21:00 9 июня по 01:00 10 июня, с 21:00 12 июня по 01:00 13 июня.

Между тем в Дептрансе сообщили об отмене всех изменений в схемах движения транспорта, планировавшиеся с 7 по 13 июня, на Тверской улице, прилегающих к ней переулках, а также улицах Охотный Ряд и Моховая. Как уточнил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, слова которого приводит агентство «Москва»,

власти перенесут празднование с улицы Тверская в парки по просьбе Международной федерации футбола (FIFA).

«У нас подготовлена достаточно обширная программа, которая будет проходить как на городских территориях, так и в парках. По просьбе коллег из FIFA мы перенесли празднование с улицы Тверская и усилили эту программу в округах. Соответственно, все то, что запланировано оно никуда не уходит, оно будет в парках», — сказал Немерюк. Он уточнил, что празднования пройдут в Парке Победы, а также парках «Сокольники», «Кузьминки», «Царицыно», в Таганском, Измайловском, Бабушкинском парках.

Где остановиться

Парковка на улицах Москвы в праздничные дни будет бесплатной. Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. Москвичи и гости столицы таким образом смогут оставлять свои машины вблизи праздничных площадок. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по установленным тарифам.

В связи с этим в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) попросили автомобилистов быть внимательнее. «В праздничные дни на улицах столицы ожидается большое число пешеходов, велосипедистов, а также туристов и гостей из соседних городов, которые приедут погулять по Москве. Мы просим водителей быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать ПДД, не оставлять машины в неположенных местах. Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварийной ситуации. Кроме того, он мешает движению общественного транспорта», — сказали в АМПП.