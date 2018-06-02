Пневмомобиль: без бензина и батарей

В Люксембурге в 2019 году, планируют открыть маленький автомобильный завод для создания пневмомобилей, топливом для которых будет не бензин или электричество, а сжатый воздух.

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Как сообщает издание Delano.lu, конструкцию трехколесного двухместного автомобильчика AirРod 2.0 разработала французская компания Motor Development International (MDI), штаб-квартира которой находится в Люксембурге.

Внешне AirPod 2.0 представляет собой четырехколесный автомобиль с пластмассовым корпусом, и размерами около 208 см длиной, 160 см шириной и 200 см высотой. Салон рассчитан только на двух человек.

Общий принцип работы пневматического двигателя прост: непосредственно в трехцилиндровый двигатель, похожий на двигатель внутреннего сгорания (ДВС) подается сжатый почти до 250 атмосфер воздух, который хранится в двух больших баллонах под сиденьем. Этот воздух и толкает поршни, вращая коленвал. В результате развивается мощность в 72 киловатта или 96 лошадиных сил: маленький автомобиль разгоняется до 80 км/ч и имеет запас хода 150-200 км на одной зарядке.

В компании считают, что заправить AirРod 2.0 можно за две минуты на специальной станции со сжатым воздухом. А также дома или в гараже: дело в том, что двигатель AirPod 2.0 может работать и в режиме компрессора. Таким образом, предполагается, что за три с половиной часа он полностью себя заправит от обычной розетки.

Известный автожурналист Игорь Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru» отмечает, что сейчас появляется достаточно много различных проектов, с помощью которых производители хотят заменить двигатель внутреннего сгорания чем-то более экологичным.

«На данный момент существует много идей того, что придет на замену ДВС, однако, что из этих идей действительно его вытеснит, сказать сложно. Появляется много прогрессивных технологий: Toyota создала первый в мире серийный автомобиль на водородных топливных элементах. Но и здесь есть свои нюансы.

Станет ли пневмомобиль популярнее обычного авто, определенно сказать нельзя: возможно, через год вообще появится какая-то компактная ядерная установка для замены ДВС».

Автоэксперт также предполагает, что какие-нибудь новшества могут появиться и на российских дорогах.

«Вполне возможно, что такие машины появятся и в России: все-таки мы не сильно отстали от мира. Жалко, конечно, что это не наше изобретение, ведь у нас достаточно сильная инженерная школа, — сказал Моржаретто. — Получится ли вывести такие компактные пневмокары на дороги сказать сложно: строгие стандарты безопасности не выведут к потребителю машину, не отвечающую всем требованиям», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Генеральный менеджер MDI Моник Берто верит, что пневмокар безопасен и будет достаточно популярным у автолюбителейотмечает, что для компании важно устойчивое развитие, а это возможно только при доступности автомобиля для большого количества клиентов.

«Тенденция к разработке экологически чистых устройств имеет смысл только в том случае, если они доступны как можно большему количеству людей, — утверждает Берто. — Будет очень мало толку в борьбе с загрязнением воздуха, если никто не сможет позволить себе ездить на экологичных автомобилях».

Таким образом, в компании считают, что недорогое использование AirРod 2.0 делает его доступным для любого пользователя. В зависимости от страны, полная заправка автомобиля обойдется в 2-3 евро на 100 км. Еще одним преимуществом, как утверждают в MDI, является то, что баллоны не нужно менять: они прослужат в течение всего срока службы транспортного средства.

Несмотря на то, что цена пневмомобиля еще не обнародована, на сайте компании o намерении приобрести AirРod 2.0 уже заявили более 60 000 автомобилистов.

История воздушных двигателей

Стоит отметить, что автомобили, которые используют для движения энергию сжатого воздуха изобретение далеко не новое. В середине — конце XIX века использование такой движущей силы была распространено достаточно широко. На сжатом воздухе работали автомобили, трамваи, локомотивы и другие транспортные средства. Однако позже, с ростом нефтедобычи, его вытеснил двигатель внутреннего сгорания. Пневматический привод сохранился лишь в качестве привода вспомогательных механизмов: тормозов, открытия дверей и прочих, где не требуется затрат большого количества энергии.

К идее воздушных двигателей вернулись лишь в XXI веке. Сделал это Ги Негр, который известен тем, что разрабатывал пусковые устройства для авиационных двигателей и моторов болидов «Формулы-1». Идея была позаимствована Негром именно из конструкции гоночных болидов, в которых для разгона используется турбина, питаемая сжатым воздухом из специального баллона.

Начал Ги Негр с оригинальной концепции гибридного автомобиля, который на малых оборотах двигался бы за счет воздуха, а на больших — запускал обычный двигатель внутреннего сгорания. Этот автомобиль был разработан в середине 90-х, однако изобретатель решил пойти еще дальше. Результатом 10 лет напряженной работы стало несколько моделей, ездящих исключительно на сжатом воздухе.

Свой двигатель изобретатель назвал «Zero Pollution», что в переводе означает «нулевое загрязнение». В 2000 году на выставке Auto Africa Expo2000 в Йоханнесбурге MDI представила вполне реальный, готовый к производству и эксплуатации автомобиль e.Volution с мотором Негра. В техническом описании указывалось, что он способен на одной заправке проехать около 200 км со скоростью до 130 км/ч. Баллоны с воздухом располагаются под днищем машины и имеют объем 300 л. Стоимость подобной поездки для владельца, по расчетам создателей этого автомобиля, должна равняться 30 центам.

После этого многие СМИ, в том числе и BBC, пророчили, что в 2002 году начнется массовое производство пневмомобилей. Предполагалось, что их продажи начнутся в Южной Африке по цене около $10 тыс.

Также говорилось о строительстве пяти фабрик в Мексике и Испании и трех — в Австралии. Лицензию на производство автомобиля якобы уже получили больше дюжины стран, а южноафриканская компания вроде бы получила заказ на производство 3000 автомобилей, вместо запланированной экспериментальной партии в 500 штук.

Однако автомобили по неизвестным причинам так и не запустили в производство.

Опытные образцы

На какое-то время разговоры об экологичных автомобилях будущего затихли. Однако затем ажиотаж вокруг них вновь возрос. MDI возобновили работу над пневмокарами в 2003-м, показав концепт Eolo Car.

В 2007 году MDI и крупнейшая индийская автомобилестроительная компания Tata motors подписывают соглашение, в результате которого Tata motors может производить и продавать автомобили с пневмодвигателями. И уже через год компания представляет автомобиль Tata OneCAT. Однако пневмомобиль не прошел в массовое производство из-за того, что мог использоваться только в странах со стабильным теплым климатом.

Второй предсерийный концепт — это известный проект индийского гиганта Tata, автомобиль MiniCAT. Проект был запущен одновременно с AIRpod от MDI в 2009 году, но, в отличие от европейцев, индусы заложили в программу нормальный, полноценный микроавтомобиль с четырьмя колесами, багажником и традиционной компоновкой (в AIRpod, заметим, один из пассажиров сидит спиной к переднему сиденью). Масса Tata чуть побольше, 350 кг, максимальная скорость — 100 км/ч, запас хода — 120 км, то есть MiniCAT в целом похож на машину, а не на игрушку. Одна из фишек этой технологии — использование тепла, выделяющегося при охлаждении расширяющегося воздуха, для нагрева воздуха при заправке баллонов.

Изначально Tata собиралась поставить MiniCAT на конвейер в середине 2012 года и производить порядка 6000 единиц в год. Но обкатка продолжается, а серийное производство отложено до лучших времен. За время разработки концепт успел сменить имя (ранее он назывался OneCAT) и дизайн, так что какая его версия поступит в итоге в продажу, да и поступит ли вообще не знает никто.

Также на Женевском автосалоне помимо AIRpod и Tata MiniCAT был представлен и другой пневмомобиль — MDI OneFlowAir. Он выглядел как миниатюрный кабриолет.

Однако автомобили провалили абсолютно все краш-тесты, поскольку их сверхлегкая конструкция не позволяла должным образом защищать водителя и пассажиров. В массовое производство они так и не вышли.

На данном этапе изобретатели отмечают полезность пневмомобилей для использования их в мегаполисе. С их помощью можно улучшить экологию городов, а также, возможно, сократить пробки из-за компактных размеров и аварийность из-за маленькой максимальной скорости. Не помеха передвижению в городе будет и свойственный пневмомобилям малый запас хода. Об улучшении безопасности для водителя и пассажиров MDI пока не сообщает.