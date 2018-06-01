Порошенко не виноват? Новое скандальное ДТП в Киеве

В четверг поздно вечером в Киеве полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. 13-летний мальчик то ли пересекал «зебру» на велосипеде, то ли переходил дорогу по правилам, спешившись. Почти сразу же местные СМИ связали инцидент с президентом Украины Петром Порошенко — якобы иномарка была составной частью именно его кортежа.

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Авария произошла на улице Григоренко. «Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов. Volkswagen сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, «скорая» доставила его в больницу» , — говорится в сообщении полиции Киева.

На месте ДТП быстро собралась толпа местных жителей примерно в 100 человек, которая, как сообщается заблокировала движение по магистрали. Они окружили водителя, но он не выходил из машины, показав свое водительское удостоверение через окно.

«Люди пытались вытащить его из машины, но его забрали полицейские. По словам правоохранителей, они повезли его на медосмотр, чтобы проверить на признаки алкогольного опьянения», — отметила корреспондент телеканала «112 Украина».

При этом в сообщении полиции указывается, что оба находившихся в машине полицейских в присутствии граждан и понятых прошли тест на алкоголь, который показал, что они трезвы. После этого водителя повезли к врачу-наркологу для дополнительной проверки.

При этом корреспондент того же телеканала со ссылкой на очевидцев заявила, что мальчик переходил дорогу по «зебре» с велосипедом, то есть, судя по всему, ребенок шел именно пешком, что в данном случае является важным обстоятельством – пересекать дорогу на велосипеде даже по зебре запрещено.

«Вот здесь лежит велосипед мальчика, он сильно поврежден, погнут. Велосипед с ребенком отбросило примерно на 50-80 метров от пешеходного перехода», — рассказала корреспондент.

Дядя мальчика сообщил, что тот получил очень тяжелые травмы. «Его забрали в больницу. Перелом ноги, сломана ключица, ушиб легких, перелом черепа, куча травм», — рассказал он.

Позже стало известно, что медики всю ночь боролись за жизнь ребенка и его состояние удалось стабилизировать.

Источник «Украинской правды» в правоохранительных органах сообщил, что автомобиль полиции находился в авангарде кортежа Петра Порошенко. «Это была передовая машина, президент ехал через один километр», — добавил источник.

В свою очередь в пресс-службе администрации президента (АП) отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

«Указанное авто не является частью кортежа президента», — заявили в АП.

При этом кто будет расследовать инцидент, пока не понятно. «Сейчас прокуратура будет определять подследственность, и пока не будет определено, кто будет расследовать это происшествие, мы больше ничего прокомментировать не можем», — пояснили изданию «УНН» в полиции.

Политический аналитик Павел Нусс в пятницу опубликовал в фейсбуке видеозапись, сделанную вскоре после ДТП. На кадрах хорошо видно, как мимо лежащего на дороге велосипеда медленно едут престижные иномарки — автомобили президентского кортежа.

При этом сам Нусс президента защищает. «На видео четко видно, что кортеж президента проезжал мимо аварии, а не является его прямым участником», — написал он.

За последнее время это не первый случай ДТП с участием автомобилей из президентского кортежа.

В начале марта в центре Киева автомобиль их сопровождения Порошенко, также ехавший несколько впереди основной колонны, сбил 87-летнего пенсионера. В аварии участвовал служебный автомобиль полиции. Примечательно, что пострадавший сам являлся ветераном МВД.

По данным правоохранителей, мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал регулировщика. Как утверждают в МВД, пострадавший признал, что нарушил правила дорожного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.