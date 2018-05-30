Полицейский маскарад: водителя заковали и избили

Шокирующий инцидент случился около полуночи 27 мая на северо-западе Челябинска. Дмитрий Бехтерев на Volkswagen Jetta возвращался домой от девушки. 21-летний юноша ехал по пустынной улице с минимальным потоком попутных машин, когда на дороге появился белый минивэн, который в ходе опасного маневра подрезал Бехтерева. Тот просигналил и поехал дальше. Однако двух мужчин, Вячеслава Николаева и Евгения Домрачева, сидевших в белой иномарке, это возмутило, и они решили наказать «воспитателя» и стали его преследовать.

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Как рассказал «Газете.Ru» близкий друг Бехтерева Артем, тот пытался избежать конфликта и решил скрыться дворами. Но не вышло, и когда молодой человек вновь выехал на дорогу и начал разгоняться, преследовавший Volkswagen минивэн ударил его в заднее правое крыло, после чего Jetta вылетела на обочину.

Двое нападавших подбежали к машине, один из них разбил ногой окно водителя и стал наносить оппоненту удары в голову, пытаясь вытащить ключи из машины. При этом он повредил руль, обломал рычаги поворотников и дворников.

От множественных ударов в голову потерпевший начал терять сознание, но все же предпринял последнюю попытку избежать расправы. Он нажал на газ и несколько метров протащил висящего на двери Николаева. После того как нападавший упал, Бехтереву удалось уехать, но только до следующего перекрестка. Там он вынужденно остановился на светофоре.

«Тут подъехал человек в форме, похожей на полицейскую, и начал вытаскивать Бехтерева из машины. В этот момент парень отпустил педаль и врезался в стоящую спереди на перекрестке Geely. Вытащив из салона водителя, мужчина в полицейской форме надел на него наручники, при этом не предъявив никаких обвинений», — сообщил Артем.

В этот момент стоявший за Jetta темный седан, водитель которого, видимо, испугался происходящего, решил не вмешиваться в потасовку, развернулся через две сплошные и попытался уехать в обратном направлении. Однако ему наперерез мчался белый седан. Нападавшие перепутали темный седан с машиной Бехтерева, заблокировали его, но после выяснения бегом направились к Volkswagen, где продолжили жестоко избивать уже закованного в наручники парня.

На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что Бехтерев пытается бежать, но у него это не выходит: он падает на землю, а нападавшие продолжают наносить ему удары по голове. Когда жертва упала, обезумевшие мужчины стали ожесточенного его пинать и наступать ему на голову.

Один из нападающих также замахивается на женщину, которая снимает видео и пытается отогнать нападавших от лежащего на асфальте молодого человека.

Присутствующий при этом беспределе полицейский вел себя отстраненно и не пытался оттащить дуэт агрессоров. При этом в разгар драки он неожиданно достал из кобуры неизвестный пистолет и выстрелил в воздух. Впрочем, это не произвело на избивавших водителя мужчин никакого эффекта.

Примерно в этот же момент к месту потасовки подъехала машина ДПС. Человек в форме непринужденно поздоровался с одним из гаишников — оба протянули друг другу руки одновременно, и со стороны кажется, что мужчины явно знакомы.

Инспекторы ДПС пытались унять нападавших, но те в ответ едва не набросились на самих полицейских. Очевидцы в этот момент кричали, что срочно надо вызвать скорую.

В течение следующих 30 минут приехали еще три машины ДПС, однако скорой все не было. Она приехала лишь со второго вызова, так как в первый раз, как затем оправдывались медики, звонил прохожий, который так и не смог внятно объяснить свое местонахождение.

С множественными гематомами, кровоизлиянием, двумя переломами свода и основания черепа молодого человека доставили в областную клиническую больницу №3. С такими травмами Бехтерев, если выживет, может остаться инвалидом.

Нападавших задержали и увезли в отделение. В отношении 29-летнего Николаева и 32-летнего Домрачева возбудили уголовное дело п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Николаеву суд избирал меру пресечения 30 мая. В суде обвинение настаивало на необходимости ареста, подчеркивая особую тяжесть преступления.

«Его причастность подтверждается материалами дела: протоколами допроса свидетелей, показаний потерпевшего и второго подозреваемого, — сказала следователь. — Ранее Николаев неоднократно судим и совершил преступление, имея неснятую и непогашенную судимость. Официально он не трудоустроен. Холост, иждивенцами не обременен. Он может оказать давление на свидетелей, потерпевшего и помешать расследованию, а также скрыться от следствия».

Стоит отметить, что Николаев решил раскаяться в суде и высказал готовность извиниться перед пострадавшим. При этом он утверждал, что Бехтерев сам его спровоцировал.

«Осознаю, что переборщил. Но тем не менее с его стороны тоже было не то чтобы покушение — он просто протащил меня на своей машине. Я не знал, что делать, потерял рассудок, — сказал он в суде. — Я выбежал, хотел, чтобы он вышел, агрессию не проявлял. Он поехал дальше, я за него зацепился, чтобы он остановился. Вину признаю частично.

Не признаю, что группой лиц совершили. И никакого сговора не было. Я сам за себя отвечал».

При этом Николаев просил суд оставить его на свободе, так как у него есть смягчающие обстоятельства: за день до суда его сожительница родила дочь, а в день заседания прошли похороны его матери, которая умерла 22 мая.

Ходатайство об аресте второго фигуранта уголовного дела суд рассмотрит в четверг, 31 мая.

Однако больше всего местные СМИ интересует ситуация вокруг мужчины в полицейской форме. Почти сразу после инцидента в местной полиции заверили, что он не имеет никакого отношения к МВД.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, материалы в отношении проверки неизвестного, скорее всего, выделят в отдельное производство.

«Личность человека в форме, похожую на полицейскую, установлена. Сейчас проводится проверка, в результате которой будут ясны все обстоятельства произошедшего», — заявили «Газете.Ru» в ведомстве, отказавшись раскрыть другие подробности.

Если мужчина действительно не служит в правоохранительных органах и взял чужую форму, его действия подпадают под статью 17.12 КоАП РФ и предусматривают максимальное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. Если же выяснится, что он использовал боевой пистолет, то по ст. 222 УК РФ за незаконный оборот огнестрельного оружия ему будет грозит уже до четырех лет лишения свободы.

Между тем,

по информации местных СМИ, мужчина на самом деле работает на одном из заводов Челябинска. Форму он взял у своей жены, работающей в патрульно-постовой службе и находящейся в декретном отпуске. Источники издания рассказали, что мужчина надевал полицейскую форму, чтобы не вызывать вопросов у инспекторов ГИБДД, так как сел за руль в ту ночь без водительского удостоверения.

Внезапное появление неизвестного в полицейской форме объяснил «Газете.Ru» друг потерпевшего Артем.

«В месте, где произошла первая потасовка, есть круглосуточный пивной магазин, где собирается определенный контингент для распития спиртных напитков. Человек в форме находился там, а затем, после того как моему другу удалось отбиться от нападавших, сел в машину и помчался за ним», — рассказал он.

Однако друг Бехтерева считает, что неизвестный вряд ли был на самом деле знаком с инспекторами, которые приехали на место происшествия, и не исключил, что приветствие друг друга двух людей в форме — лишь условный рефлекс.