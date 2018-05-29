«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в запутанном конфликте между автомобилистами на двух дорогих внедорожниках, который начался сначала на трассе, а закончился жестким тараном в одном из дворов города в Пушкинском районе. Кадры с тем, как водитель огромного ярко-желтого внедорожника Hummer2 со всей силы несколько раз намеренно врезается в Land Rover, быстро облетели интернет и вызвали бурные обсуждения в соцсетях.

Реклама

Все произошло 27 мая.

На записи с установленного на Land Rover регистраторе видно, как водитель Hummer несколько раз с разгона бьет в автомобиль задом, а потом, развернувшись через газон, с новой силой продолжает таранить машину уже передней частью своего «броневика».

Вокруг Land Rover с испуганным видом бегает его владелица – девушка в ужасе пытается остановить агрессора и спасти свой автомобиль, но в итоге ей приходится спасать собственную жизнь, а не машину. Как рассказали очевидцы в соцсетях, которые снимали на видео и фотографировали все происходящее, шоу не для слабонервных продолжалось не менее получаса. По их словам, «мужчина вел себя неадекватно».

Все закончилось лишь когда на место приехали полицейские: на тот момент, раскуроченный Land Rover оказался буквально впечатанным в железную ограду у школы на улице Генерала Хазова.

Как рассказала многочисленным журналистам автомобилистка, чей Land Rover стал жертвой нападения, конфликт с водителем Hummer2, который ехал в машине с несколькими своими маленькими детьми и беременной женой, начался еще задолго до заезда во двор – на трассе. По ее словам, они вместе с мужем спокойно ехали по дороге, когда их неожиданно стал подрезать и прижимать к обочине Hummer. Делать так водитель якобы начал после того, автомобилистка попыталась сделать ему замечание за хамскую езду.

«Он таранил машину раз 20, бил ее во все места – в нос, в бок, в зад, — рассказала автомобилистка телеканалу «Экстренный Вызов 112. Санкт-Петербург». – Потом приехала полиция».

Супруг женщины, который также был с ней в машине, рассказал, что мужчина угрожал им чем-то походим на нож и кричал, что застрелит их. «Я выбил у него из рук какой-то острый предмет, у меня остался на руке порез, потом он ударил меня в лицо – под глазом остался синяк», — рассказал пассажир Land Rover.

%За рулем Hummer оказался хорошо известный местным СМИ мужчина – пенсионер Игорь Смирнов, по прозвищу Челентано. Ему, по разным данным от 55 до 60 лет. Он уже не раз становился главным героем сюжетов о хулиганстве, схожих таранах и нарушениях ПДД.

К примеру, в интернете можно найти ролик с его участием, где мужчина за рулем мотоцикла в шлеме с рогами пытается скрыться от ГИБДД.

Также многие узнавшие Смирнова рассказал, что

мужчина имеет привычку во всех конфликтах представляться помощником муниципального депутата Юрия Бочкова и сообщать, что он якобы имеет непосредственное отношение к Законодательному собранию Санкт-Петербурга. Точно также он поступил и в этот раз.

Однако в парламенте Петербурга уже открестились от такого служащего и заявили, что готовы подать в полицию заявление о клевете, которая порочит честь ведомства. Об этом, в частности, изданию «Фонтанка» сказал сам Бочков, добавив, что «зол и возмущен таким поведением взрослого мужчины».

От близкого знакомства с ним он открестился, ограничившись определениями: «многодетный отец», «шарлатан», отмечен буйный нрав и замашки «городского сумасшедшего».

«Он не был моим помощником. Он светился на мероприятиях. Общественник. Везде ходил, поэтому был на виду», – подчеркнул Бочков и пообещал: «Я буду добиваться максимального наказания для него».

Между тем сам Смирнов рассказал, что на самом деле именно он и является настоящей жертвой произошедшего. Мужчина охотно общался с прессой, правда, требуя параллельно деньги за интервью. По его словам, только припечатав Land Rover к забору он смог задержать сначала угрожавших, а потом и избивших его и его семью негодяев.

Себя он назвал многодетным пенсионером, у которого от разных браков не менее 13 детей и всех их ему приходится содержать при пенсии 12 тыс. руб., в настоящее время он женат, а его 36-летняя супруга находится на последних месяцах беременности. При этом на кадрах видео можно заметить, что в момент тарана, и его супруга, и несколько детей находились непосредственно в самом Hummer.

«Я не скрываю, я сделал это специально, — заявил телеканалу «112 экстренный вызов Санкт-Петербург» Игорь Смирнов.

— Я сделал это, чтобы задержать дебоширов, которые на меня напали. У меня сломан нос, у жены синяки и следы от побоев на животе и на ногах. Все, что я делал – это была самооборона. Только зажав автомобиль у ограды, я мог остановить хулиганов и сделать так, чтобы они никуда не сбежали».

Соседи Смирнова, однако не соглашаются с такой положительной характеристкой, которую мужчина дал самому себе. Они рассказывают, что для автомобилиста на внушительном автомобиле ничего не стоит растолкать уже известным приемом припаркованные во дворе машины, чтобы занять удобное место. Сам автомобиль, по данным СМИ, записан совершенно на другого человека – женщину, которая скончалась около года назад.

По факту дорожного инцидента полиция проводит проверку: назначено административное расследование. Тем более что, по данным «Фонтанки», Смирнов за последние три года неоднократно попадал в их поле зрения вместе с желтым Hummer несмотря на то, что как раз в 2015 году получил три года лишения свободы условно за удары битой по автомобилю «коллеги» по ДТП.

Еще одна схожая громкая история с участием «воспитателя на внедорожнике» произошла в Ленинградской области в городе Приозерск 9 марта 2017 года. В тот день на одной из городских улиц двое детей в ходе игры целились в проезжавшие мимо машины из игрушечного автомата. Водитель Nissan Pathfinder, увидев целившегося в него ребенка, неожиданно развернулся и начал преследовать «стрелка». Остановить убегавшего ребенка он решил нестандартным способом — сбил его, догнав сзади и ударив бампером.

После этого мужчина, схватив мальчика за капюшон, поставил его на колени и вызвал полицию. Ребенок простоял в унизительной позе около 15 минут до приезда стражей порядка. В итоге «воспитатель» детей на внедорожнике из Приозерска получил полтора года условно. Суд счел наезд в воспитательных целях на обстрелявшего автомобиль из игрушечного автомата девятилетнего мальчика хулиганством с применением предметов, используемых в качестве оружия.