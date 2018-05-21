Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО

В Челябинске на два месяца взят под стражу 23-летний спортсмен, мастер спорта по дзюдо Никита Никитин. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении резонансного пьяного ДТП, которое привлекло внимание федеральных СМИ: водитель не только нарушил ПДД, что привело к гибели инвалида, единственного кормильца семьи, но и демонстративно стал употреблять алкоголь сразу после аварии. Резонансное ДТП произошло в воскресенье 20 мая около 9.30: молодой человек за рулем элитного внедорожника BMW X6 на огромной скорости на красный сигнал светофора по встречной полосе выехал на перекресток улиц Комарова и Салютная. Там он протаранил три автомобиля: Skoda Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029.

В результате столкновения водитель отечественной Lada Vesta, 36-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. Еще два человека получили травмы: пассажир автомобиля ГАЗ и водитель Skoda.

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Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как черная иномарка на высокой скорости несется по проезжей части в сторону перекрестка. Для потока, в котором следует BMW, загорается красный сигнал светофора, и автомобили останавливаются, пропуская пешеходов. Однако водитель BMW X6, даже не сбавляя скорость, перестраивается на встречную полосу и продолжает движение. Лишь по счастливой случайности часть пешеходов уже пересекла переход, а еще один человек не успел сделать пары лишних шагов — иномарка пролетела мимо.

Как рассказал «Газете.Ru» близкий друг погибшего Фарид Мустафин, в Lada Vesta находился Дмитрий Волков. Мужчина был инвалидом по слуху, как и вся его семья, а 2 июня ему должно было бы исполниться 37 лет.

«Его жена, 14-летний сын и трехлетняя дочь — все слабослышащие, — рассказал Мустафин. — 17 лет он работал токарем на заводе, очень добрым был человеком».

Что касается Никитина, то он оказался безработным спортсменом. Дорогой BMW на самом деле принадлежит его матери. Во время суда 21 мая он рассказал, что у него средне-специальное образование и он работает таксистом. Хотя на уже удаленной страничке молодого человека в соцсети «Вконтакте» было указано, что он отучился в Уральском госуниверситете физической культуры, а деньги зарабатывает в интернете. «Хочешь заработать хорошие деньги и сделать собственный бизнес — пиши мне», — написал Никитин в своем профиле.

При этом выяснилось, что Никитин женат, причем на сироте — его супруга ждет ребенка, — об этом рассказали «Газете.Ru» побывавшие на слушании близкие погибшего.

Во время судебного заседания подтвердились показания свидетелей, которые еще накануне рассказывали, что Никитин был пьян. Так, ранее СМИ сообщали, что некоторые шокированные происходящим челябинцы хотели устроить над ним самосуд, но Никитина спасли медработники, которые увели его в машину скорой помощи.

«Он у заборчика сидел сначала, потом встал и, шатаясь, пошел с медиками, сразу было видно, что он пьян, люди кричали, чтоб наказать его, а медики быстренько увели его в карету скорой помощи. В автомобиле виновника они втроем ехали все пьяные, все живы и здоровы, два парня и девушка», — рассказывали сайту «Первый областной» очевидцы. В комментариях к новости о ДТП на местном сайте «74.ру» очевидцы также утверждали, что водитель BMW выразил сожаление по поводу разбитого автомобиля.

«Сидит этот 23-летний водитель на газоне и переживает, что BMW разбил, к нему подошла женщина и говорит, что он человека убил, отца двоих детей, а он опять: «Жалко, машину разбил», — писал оказавшийся на месте ДТП местный житель.

По словам прокурора, сразу после аварии Никитин пошел в ларек, купил пиво и начал демонстративно пить прямо на месте ДТП.

На медосвидетельствовании, результаты которого зафиксировали сильное опьянение, он заявил, что в момент аварии якобы был трезв, а выпил только потом.

Свое поведение на дороге Никитин объяснил тем, что в момент ДТП у внедорожника отказали тормоза: мол, нажимал педаль, но ничего не происходило. Однако осмотр автомобиля на месте показал, что машина полностью исправна.

Следователь в ходатайстве о заключении под стражу указал, что Никитин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. По мнению сотрудника СК, на свободе он может оказать давление на свидетелей, передает Znak.com.

Ответить на вопрос о самой мере пресечения Никитин с ходу не смог и попросил консультации с адвокатом. После этого заявил, что возражает против ареста, уточнив, что «на свободе сделает больше». «Мы понимаем, что произошла трагедия, но мой подзащитный признал вину частично, он начал предпринимать все возможные меры для возмещения ущерба. Это могут подтвердить и родственники погибшего, которые находятся в зале, и родственники Никитина, которые также есть здесь. Просим избрать иную меру пресечения», — сказал адвокат.

Во время слушания тренер молодого человека из спортшколы олимпийского резерва по дзюдо «Локомотив» выразил готовность поручиться за него, однако суд принял решение арестовать Никитина до 20 июля. Согласно сообщению пресс-службы МВД по Челябинской области, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 264 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения), максимальное наказание по корой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Семья погибшего Волкова в настоящее время испытывает серьезные финансовые трудности — друзья и родственники уже организовали сбор средств для его супруги и детей, которые остались без кормильца.