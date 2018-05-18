«ГИБДД шоу устраивает»: Маре не вернули права

В начале мая стритрейсерша Мара Багдасарян подала иск к одному из столичных подразделений ГИБДД. Она просила вернуть ей ранее отобранные водительские права на основании действующего медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Заседание состоялось утром 18 мая в Дорогомиловском суде Москвы.

Примечательно, что это первый суд, когда скандально известная стритрейсерша выступает в роли истца. Однако и сейчас в суд она не явилась: ее интересы представлял уже новый адвокат Алексей Демин. Напомним, что раньше Багдасарян пользовалась услугами Давида Кеммуларии.

Сторону ответчика представляли сотрудники ГИБДД Антон Доронин, Григорий Березин и Егор Вишневский. Дело рассматривала судья Наталья Морозова.

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Представитель Мары Багдасарян напомнил суду, что его подопечную не лишили прав, а лишь приостановили их действие. Согласно действующему законодательству, она имеет право прийти в отделение Госавтоинспекции, предоставить соответствующие документы и получить водительское удостоверение.

Он пояснил, что здоровье его подопечной пришло в норму: она обратилась в районную поликлинику №209 города Москвы, прошла медкомиссию, в том числе психолога и нарколога, и направилась в Госавтоинспекцию.

Там ей пояснили, что удостоверения, которое она сдала в Твери 17 августа 2017 года, у них нет — его отправили в Москву в отделение, которое занимается приостановкой действия прав. Тогда девушка потребовала выдать ей дубликат документа в связи с хищением. Однако в этом ей отказали: решать этот вопрос необходимо в судебном порядке, также при этом понадобиться еще сдать теоретический и практический экзамены.

Демин заявил, что отказ в выдаче прав является незаконным и немотивированным.

«Это нарушает права и свободы Мары Эльмаровны», — сказал адвокат.

В свою очередь, Антон Доронин в суде мотивировал невыдачу прав Багдасарян постановлением Савеловского суда, приостановившим действие водительских прав девушки в связи с медицинскими показателями, и ссылкой на ст. 25 федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Также Доронин сослался на заключение об аннулировании справки Багдасарян о состоянии здоровья, представленное Федеральной службой по надзору здравоохранения, в котором говорится о несостоятельности представленных девушкой документов.

Кроме того, представители Госавтоинспекции пояснили суду, что заново сдавать экзамены Маре действительно нет необходимости.

После такого заявления адвокат Багдасарян заявил, что ни он, ни Мара ничего об аннулировании документов не знали: «Никто не сообщил, что справка является аннулированной, я только сейчас узнал в акте. Вы знаете, что при аннулировании документа необходимо присутствие человека, как и при его получении? ГИБДД манипулирует такого рода заявлениями».

Между истцом и ответчиком разгорелись споры.

«Почему Маре Эльмаровне не сообщалось о том, что ее справка аннулирована?» — спросил Демин.

«Оповещением должен заниматься тот орган, который проводит проверку...», — начал говорить Антон Доронин, но рядом встал Григорий Березин.

«Для нас важен юридический факт…» — начал и он, однако его перебил адвокат истца.

«А я не вас спрашивал, — сказал представитель Багдасарян. «Он даже не выступал!» — обратился он к судье.

«Вы его боитесь слушать?» — поинтересовалась судья Наталья Морозова.

После этого возникла неловкая пауза, и представители Госавтоинспекции продолжили выступать.

«Уполномоченный орган представил информацию об аннулировании — нам этого достаточно», — закончил свою мысль Григорий Березин.

«Вовремя перестроились. Отказали в выдаче документа, а потом провели проверку с задним числом. Сфальсифицировав акт проверки, вы нарушаете права Багдасарян, — сказал на это Демин. — Напишите честно человеку, зачем огород городить?

Надо просто было сказать. Мы хоть наконец-то разобрались в зале суда, что моя подопечная не должна сдавать экзамены и достаточно медицинского заключения. ГИБДД шоу устраивает! Кулуарно сделали, как любят делать все органы. А потом задним числом суду предоставляют».

После того, как представители ГИБДД высказали свою позицию — Багдасарян отказано в возвращении прав на основании недействительного медицинского заключения об отсутствии противопоказания для управления ТС --, суд удалился для принятия решения.

«Суд постановил оставить административный иск Мары Багдасарян без удовлетворения», — зачитала судья, вернувшись из совещательной комнаты.

Адвокат стритрейсерши Багдасарян был недоволен не только решением суда, но и ходом процесса.

«Ответчики меняли свое решение прямо в зале суда: то надо сдавать экзамен, то не надо. Задним числом провели проверку. Решение незаконно. Очевидно, что мы будем обжаловать решение. Если бы это был кто-то другой, то иск бы удовлетворили, но для Багдасарян совершенно другой порядок. Давайте тогда для нее и законы поменяем», — сказал он.

На вопрос, хотел бы адвокат встретить таких, как Мара на дороге, он ответил, что девушка не сделала ничего плохого.

«Она же не выезжала на встречку, не садилась за руль в состоянии алкогольного опьянения и никого не сбивала», — защитил Багдасарян адвокат.

Куда делся его предшественник Давид Кеммулария и почему Багдасарян решила сменить адвоката, он не пояснил.

Напомним, как рассказывала «Газета.Ru», всеобщая «известность» пришла к Маре после скандальных гонок с полицией золотой молодежи в Москве в мае 2016 года. После них девушка за неповиновение требованию сотрудника полиции получила 10 суток административного ареста.

Однако позже Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Выяснилось, что за девушкой числятся неоплаченные штрафы примерно на миллион рублей.

В декабре 2016 года за уклонение от уплаты административных штрафов и многочисленные нарушения ПДД она была приговорена к 24 суткам ареста, выплате 200 тыс. руб. штрафа, а также 595 часам обязательных работ, которые девушка отбывала в ГБУ «Жилищник» района Сокол.

Изначально приставы хотели, чтобы Багдасарян работала дворником и занималась уборкой территории предприятия, однако впоследствии ее защитники предоставили документы, согласно которым заниматься тяжелой работой девушке было нельзя — у нее эпилепсия. После предоставленной справки действие прав стритрейсерши временно приостановили.