Вездеход ушел на дно: 7 нефтяников утонули в болоте

Унесшая жизни семерых человек авария произошла рано утром 16 мая в Республике Коми. Гусеничный транспортер ехал по технической дороге в муниципальном районе Печора, в 20 км от населенного пункта Кожва. Хороших дорог в данном районе после паводка не осталось, поэтому людям пришлось пробираться через болотистую местность.

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В единственном более-менее подходящем для таких условий транспорте находились девять работников подрядных нефтяных организаций, которые направлялись домой после вахты.

В момент, когда водитель вездехода ГАЗ-71 переезжал через лесной ручей, тяжелая машина стала стремительно уходить под воду и затонула.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС по Коми, лишь двоим мужчинам, которые находились на местах спереди, удалось выбраться на крышу и вызвать спасателей.

В 8.40 вертолет МЧС с медиками вылетел на место происшествия и лишь в 09.30 был на месте. Спасатели обнаружили находящийся в воде вездеход, крыша кабины которого была на поверхности. Двух человек доставили на берег в безопасное место. Застрявших в вездеходе семерых человек спасти не удалось. Тела удалось вынести на берег в 11.05.

В ликвидации последствий ЧП участвовали 34 человека и шесть единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 и два плавсредства. На месте трагедии работали следователи, спасатели и криминалисты. Решается также вопрос о назначении необходимых судебно-медицинских эксперты.

Сначала некоторые СМИ сообщили, что вездеход, принадлежал ТПП «ЛУКойл Ухта Нефтегаз», должен был отвезти только одного оператора предприятия и вернуться. Все остальные люди оказались в машине случайно, водитель их просто довозил до «большой земли».

«Все ребята работали вахтовым методом. Практически все они представляли подрядные организации «ЛУКойла», то есть имели к компании косвенное отношение. Они ехали домой, так как сегодня была переменка. Ребята вынужденно использовали эту дорогу, так как из-за паводков это был единственный на данный момент путь домой. По-другому можно выехать только воздушным путем, например, на вертолете,» — рассказал ичточник порталу «Комсомольская правда в Коми».

Однако в пресс-службе ООО «ЛУКойл-Коми» в беседе с «Газетой.Ru» опровергли информацию о том, что работники являлись сотрудниками компании.

«Предположительно, при переезде через ручей Большой Камень Ель (приток реки Кожва) вездеход (принадлежит ТК «АвтоГАЗкомплект»), в котором находилась группа из работников подрядных организаций ТК «АвтоГАЗкомплект» и ООО «Бузулукская нефтесервисная компания», отклонился от отсыпанной дороги и его течением затянуло в русло ручья. Данные о пострадавших и причинах инцидента уточняются​», — сказали в компании «Газете.Ru».

Тем не менее, прокуратура Республики Коми организовала проверку соблюдения законодательства в области охраны труда и техники безопасности в деятельности территориально-производственного предприятия «ЛУКойл-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКойл-Коми» и его подрядных организаций.

Следственный комитет по Республике Коми возбудил уголовное дело по факту происшествия по ч.3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), максимальная ответственность по которой предполагает до четырех лет лишения свободы.

Район, где произошла трагедия, расположен в центральной части Республики Коми. Здесь крайне слабо развита дорожная сеть. Даже районный центр — город Печора не имеет постоянной дороги с Сыктывкаром и окрестными населенным пунктами.

Зимой в этой части республики транспорт перемещается по зимникам, летом — на болотоходах.

В Коми «ЛУКойл» занимается геологоразведкой и добычей нефти и газа в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В настоящий момент в регионе открыто более 200 нефтяных и газовых месторождений.