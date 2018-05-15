«Этот знак устарел»: «Шипы» больше никому не нужны

В МВД России неожиданно предложили снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобили с шипованной резиной. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке к документу, «этот знак давно потерял свою актуальность».

«В настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое), — говорится в документе.

— Таким образом, установка указанного знака на транспортом средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.

Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле транспортного средства зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения».

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При этом указанная обязанность для водителей заработала совсем недавно — поправки в ПДД, обязывающие при использовании зимней резины размещать на задней части транспортного средства знак «Шипы», были приняты 4 апреля 2017 года.

Чтобы напомнить о необходимости такого знака, в конце октября 2017 года в ГИБДД даже выпускали специальную памятку. В ней говорилось, что в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и в связи с изменением погодных и дорожных условий, водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю и установить на заднее стекло транспортного средства знак «Шипы».

В противном случае предполагалось, что инспектор ГИБДД, остановивший такого водителя, будет иметь право выписать ему штраф и даже запретить дальнейшее движение до устранения нарушения.

В ГИБДД России «Газете.Ru» не раз заявляли, что назначение этого знака заключается в информировании водителей, которые едут сзади, что на данном автомобиле установлены шипованные шины.

«Если инспектором ГИБДД в процессе надзора за дорожным движением будет остановлен водитель, на машине которого установлены шипованные шины и при этом на заднем стекле будет отсутствовать знак «Шипы», он может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 12.5 КоАП России. За данное правонарушение в отношении водителя может быть вынесено предупреждение или административный штраф в размере пятисот рублей», — говорили в Госавтоинсспекции.

Зимой 2017-2018 года российские водители опасались массовых облав на автомобилистов, которые не наклеили пресловутый знак, но их так и не случилось.



Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты поддержали отмену наклейки, которая так нервировала водителей.

Руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава ГИБДД России Михаил Черников не раз называл знак «Шипы» «устаревшим», а норма эта была принята лишь потому, что в Госавтоинспекции «не уследили». «Наконец-то в МВД осознали, что такая мера не нужна, — заявил Скрябин. — Надеюсь, что уже в следующем сезоне применять знак «Ш» точно придется.

Этот знак был полезен в 70-80-е годы, когда машины были не столь безопасны, как сейчас. Хуже от отмены знака точно не станет. Знак «Шипы» решили сделать обязательным за компанию со знаком «Начинающий водитель».

Причем мы пытались найти реальных водителей, которых оштрафовали за отсутствие знака «Ш», но сделать нам это не удалось. На заседаниях ГИБДД, постоянно говорили, что эта мера давно устарела и глава ГИБДД России Михаил Черников обещал ее отменить. Осталось только дождаться, когда это произойдет, потому что на это может уйти довольно много времени. Такую норму ввели потому, что ГАИ не уследило, вот и устаревшая норма «проскочила»».

Также эксперт прокомментировал мнение МВД, что знак несет опасность, ограничивая обзор с места водителя.

«По правилам, знак должен висеть на задней части автомобиля: а где именно – на стекле или на бампере – не написано. Тем более, знак не может мешать, если есть зеркала заднего вида», — считает эксперт.

В свою очередь другой автомобильный эксперт, член регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Катерина Соловьева считает, что предложение о снятии с водителя обязанности по установке данного знака «абсолютно адекватно и объективно».

«Даже в период, когда по мнению МВД России данный знак был актуален, на него никто не ориентировался, — заявила «Газете.Ru» Соловьева. — Он был абсолютно информативным, как и ряд других опознавательных знаков. Кроме того, вычислить тормозной путь по нему невозможно в принципе, приходится отвлекаться на его поиск на заднем стекле, что тоже снижает уровень безопасности движения.

А, главное, мне как водителю не понятно, какое значение имеет тормозной путь впереди идущего транспортного средства, если обязанность соблюдать дистанцию лежит на водителе транспортного средства, следующего позади.

Потому что в любом случае, водитель мгновенно не может остановиться, и безопасная дистанция от тормозного пути с шипами и без шипов особо не отличается. Поэтому практического смысла особо у знака «Ш» нет».

При этом эксперт уточняет, что нужно не снимать с водителя обязанность устанавливать этот знак, а просто отменить ответственность за его отсутствие.