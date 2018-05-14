«Шибко умные»: водителям приготовили новые камеры

Городские власти в понедельник прокомментировали сообщения о появлении в городе новых комплексов фиксации нарушений ПДД, которые со стороны больше похожие не на камеры ГИБДД, а на городские фонари и пока едва ли могут быть идентифицированы автомобилистами.

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Ажиотаж вокруг них возник еще в конце прошлой недели, когда соответствующий пост появился в популярном сообществе «Синие ведерки».

«Дорогие друзья! На улицах Москвы появились камеры нового типа. ... Они в основном установлены в пределах Бульварного и работают на нарушение правил остановки и стоянки. Мы все привыкли, что мимо должен проехать паркон или пройти инспектор, но эти камеры бдят 24/7. Если вы остановились в запрещенном месте более чем на 10 секунд, то эта камера вас сфотографирует и пришлет вам письмо счастья на 3000 рублей. Предупрежден — значит вооружен. Узнал сам — расскажи другому!», — говорилось в сообщении.

Всего в Москве уже стоят 100 таких комплексов, в основном в самом центре столицы. Так, только на улице Петровка вплотную друг к другу установлены 11 комплексов. Столько же «фонарей» установили и на Новом Арбате.

Руководитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Анна Пивоварова во вторник подтвердила радиостанции «Говорит Москва» информацию о новых комплексах.

«В городе заработали 100 новых камер фотовидеофиксации. Они появились в самых загруженных точках города и помогают фиксировать нарушения в круглосуточном режиме. Камера замечает нарушения правил стоянки и остановки, например, на тротуарах, пешеходных переходах или под запрещающими знаками.

Также она фиксирует с 15-минутным интервалом машины на платной парковке, проверяя оплату.

Камеры установлены преимущественно в центре города, где отмечается большой поток автомобилистов. Например, они появились на Новом Арбате, Цветном бульваре, Кутузовском проспекте и в других местах. Мы считаем, что эта мера поможет сократить количество нарушений, как на территории платных парковок, так и на прилегающих участках дороги».

Новшество, очевидно, не понравилось столичным автомобилистам. «Таксисты очень скоро будут выбрасывать пассажиров на ходу при таких раскладах. Иначе не очень выгодный бизнес получается: приехал на заказ 500 рублей, из которых 30% «Яндекс» забрал, а заработал штраф за ожидание пассажира 3000 рублей», — говорится в одном из комментариев к посту «Синих ведерок».

Между тем, как ранее заявлял глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко, в этом году столицу ждет бурный рост количества дорожных камер всех типов. К началу 2019 года их общее число вырастет примерно с 1,8 тысяч устройств до 2,5 тысяч. В частности в городе установят 600 стационарных комплексов, также появятся 140 передвижных.

Множество камер установят на перекрестках для наказания водителей, которые не пропускают пешеходов.

«Эта камера работает по принципу оптического распознавания изображения, скажем так это более продвинутый способ фиксации, чем у камер, работающих на эффекте Доплера. Комплексам достаточно несколько секунд, чтобы зафиксировать неподвижный автомобиль в зоне, где остановка запрещена и автовладелец получит штраф, — прокомментировал появление новых комплексов эксперт в сфере фотовидеофиксации Григорий Шухман.

– Их приобрели в декабре 2017 года. Контракт предусматривает поставку только 100 комплексов, так что в ближайшее время камер такого типа в Москве больше не станет. С другой стороны, власти могут поменять расположение уже установленных приборов». По словам эксперта, помимо широко известных «Стрелок», а также комплексов «Паркон» и «Паркрайт», в Москве стали активно внедрять и комплексы «Автоураган».

«Последние отличаются тем, что на них не срабатывает радар-детектор. Уберечься от таких камер можно, только если заранее знать точки их расположения», — отметил Шухман.

Он прогнозирует, что в столице и дальше будут активно внедрять камеры ГИБДД, а водителям будет все сложнее избежать штрафов. «Здесь налицо сплав современных технологий, желания мэрии и финансовых возможностей города, который вводит тотальные запреты и имеет возможность обеспечить тотальный контроль. Другое дело, что есть вопрос с обоснованностью самих ограничений на ту же стоянку. Если ее везде запрещать, то людям все равно надо будет где-то парковаться, а значит, придется нарушать».

Еще один собеседник «Газеты.Ru», один из участников рынка производителей комплексов фотовидеофиксации, называет производителя камер – компанией с не очень понятным происхождением. «Они были зарегистрированы в конце прошлого июля с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, а уже в конце года выиграли крупный контракт, — недоумевает источник. – Я изучил «инновационность» их продукта.

Технология сама очень простая, распознавание там на «троечку». Подобные купольные камеры с вращающимся позиционером применяются уже давно, тут нет никакой сенсации особой – один из российских производителей внедрил камеры с таким же принципом работы в одном из регионов еще четыре года назад.

Так что по поводу этой конторы у меня есть вопросы. Кстати, даже крупные российские производители камер ГИБДД заказывают софт у сторонних производителей, это нормальная практика, а тут все как-то странно. Сейчас вообще каждый может скачать себе на компьютер через торрент-трекер библиотеку алгоритмов компьютерного зрения OpenCV, подсоединить камеру и получится кустарный комплекс фиксации нарушений. Но для создания серьезного и главное конкурентоспособного, в том числе за рубежом продукта нужна база совсем другого уровня».