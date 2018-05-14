ОСАГО подорожает к осени

Центробанк планирует изменить базовые тарифы и коэффициенты к ним с 31 августа. Именно эта дата прописана в проекте указания о базовых ставках тарифа ОСАГО, - сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Согласно проекту, действие текущих тарифов ОСАГО будет прекращено, а вместо них будут введены новые.

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В настоящий момент базовый тариф составляет от 3431 до 4119 рублей, а итоговая стоимость ОСАГО рассчитывается с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также коэффициент бонус-малус - скидка за безаварийную езду или наоборот надбавка за ДТП. ЦБ, как регулятор сферы автострахования, предлагает поменять базовую ставку, территориальные коэффициенты и коэффициенты по возрасту и стажу водителя. Их размер еще предстоит определить, но очевидно, что речь не идет о снижении ставок. Действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя останутся прежними.

Страховщики, которые неоднократно предлагали правительству изменить систему тарифов, с энтузиазмом восприняли известие об их скором пересмотре.

Как рассказал «Ведомостям» президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, оптимальным решением будет полностью освободить тарифы от государственного регулирования. В таком случае стоимость полиса для безубыточных клиентов упадет до 50%, а для убыточных возрастет на 25-50%.

«Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа»,— подчеркнул Юргенс.

«Если будет серьезное повышение, то у меня есть опасение, что будет еще более массовый отказ от ОСАГО. Последнее [изменение тарифов] страхования показало на примере Красноярска, что 50% водителей, которые попадают в ДТП, имеют либо поддельный полис ОСАГО, либо не имеют его вовсе. Это подтверждено статистикой ГИБДД Красноярского края», — сказал «Известиям» глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Напомним, что

последнее повышение цен на ОСАГО произошло 12 апреля 2015 года. Тогда базовые ставки автострахования повысились сразу на 40%. Кроме этого, тарифный коридор был расширен с 5 до 20%. Это означает, что с того момента каждая страховая компания может делать наценку до 20% на минимальный базовый тариф автогражданки. Такое решение было принято Центробанком, который объяснил решение убыточностью бизнеса. Дошло до того, что из ряда регионов страховщики просто ушли, и автовладельцам стало негде купить страховку. Тогда нововведения вызвали недовольство у автомобилистов, многие из которых, как и отметил Канаев, просто отказались от покупки страховки.

В результате впервые за всю историю ОСАГО был зафиксирован резкий спад заключения договоров.

По данным РСА в 2013 году было заключено 42,7 млн договоров ОСАГО, в 2014-м — 42,6 млн, в 2015-м — 39,9 млн, в 2016-м — 39,1 млн, в 2017-м — 39,2 млн. При этом парк легковых и грузовых автомобилей страны за это время значительно увеличился: с 44,6 млн автомобилей в 2014 году до 50 млн в 2017. Таким образом, только по самым оптимистичным официальным данным

не менее 3 млн автовладельцев эксплуатировали машины без автогражданки или по поддельным документам.

В частности, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса увеличилось на 40% и составило 2,8 млн протоколов.

Отсутствие ОСАГО сулит проблемы в случае ДТП: невиновному участнику придётся производить взыскание средств с такого водителя через суд. Однако это может растянуться не на один год. Специалисты отметили, что за последние три года в среднем количество таких дел увеличилось на 15-20%.

В автомобильном сообществе считают, что проблему отказа от полисов ОСАГО можно решить снижением тарифов на услуги страховщиков. Однако в РСА утверждают, что лучше изменить штрафы за езду без полиса.

Напомним, на сегодняшний день размер взыскания за это нарушение составляет 800 рублей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в январе этого года разработал законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО с 800 до 5 тыс. рублей. Однако в правительстве РФ отклонили этот законопроект.

Он пояснил, что многие автомобилисты предпочитают не приобретать ОСАГО, потому что сумма штрафа значительно ниже стоимости полиса. В частности, депутат привёл данные Минфина России, согласно которым в первой половине 2017 года стоимость полиса составляла в среднем 5,8 тыс. рублей.

Однако в правительстве РФ отклонили этот законопроект.