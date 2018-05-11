«В семье не без урода»: Росгвардия пожалела капитана

Разборка с капитаном

Конфликт между капитаном Росгвардии и водителем «Оки» произошел 17 апреля на одной из улиц подмосковной Балашихи. Водитель отечественной малолитражки обгонял «по встречке» попутный автомобиль, когда навстречу из-за поворота показалась машина Toyota Land Cruiser Prado.

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Офицеру, видимо не понравилась манера езды водителя, он поморгал дальним светом, развернулся и погнался догонять «Оку», чтобы прижать ее к обочине. С этого момента владелец отечественного авто начал снимать происходящее на телефон. Из роскошной иномарки вышел капитан Росгвардии Антон Мартынов и уже на подходе начал изъясняться в достаточно грубой манере.

Ты че, попутал? Права давай сюда, ***! Как ты ездишь, ***!» - возмущался сотрудник правоохранительных органов и пытался силой отобрать телефон у водителя, который в этот момент просил силовика предъявить удостоверение.

После того, как капитану Росгвардии удалось выбить телефон из рук, он незамедлительно ретировался в свой внедорожник и поспешил скрыться, при этом развернувшись в неположенном месте. В конце записи владельцу «Оки» удалось запечатлеть «красивый» госномер оппонента Р001ОО750RUS.

Видео, снятое пострадавшим, быстро распространилось по сети и вызвало огромный резонанс. Ситуацию был вынужден комментировать советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Не ваш кадр?» — поинтересовался подписчик аккаунта советника в Twitter. «Увы, в семье не без уродов», – ответил Хинштейн.

После пользователь поинтересовался будут ли для капитана Антона Мартынова какие-либо последствия на службе после такого хамского поведения и откуда у него деньги на Land Cruser.

«Безусловно, будет проведена служебная проверка и этот вопрос будет также изучен», — пообещал Хинштейн.

После этого тема постепенно ушла из поле зрения СМИ. На соответствующий вопрос «Газеты.Ru» в подмосковном управлении Росгвардии в начале мая ответили, что расследование еще продолжается.



Ценный кадр

Итоги разбирательства оказались неожиданными. По результатам служебной проверки, начавшейся 21 апреля, капитана Росгвардии, как отмечается на сайте ведомства, привлекли к ответственности с наложением дисциплинарного взыскания соответствующего тяжести совершенного дисциплинарного поступка.

Александр Хинштейн прокомментировал решение ведомства. «Приказом от 7 мая ему объявлено о неполном служебном соответствии занимаемой должности за несоблюдение требований к служебному поведению, проявления неуважения и недостойного поведения по отношению к гражданину», — рассказал «Газете.Ru» советник директора Росгвардии.

«Поскольку капитан полиции Мартынов не занимает какой-либо руководящей должности – он является инспектором управления вневедомственной охраны по Московской области — то мера дисциплинарного воздействия является для него максимальной мерой ответственности, предусмотренной за подобного рода проступки, — отметил он. — Я полагаю, что в интересах Мартынова найти возможность как-либо примириться и извиниться, хотя каких-либо последствий здесь, с точки зрения правовой, я не вижу».

По словам советника главы Росгвардии, внедорожник Toyota на самом деле принадлежит маме офицера – Наталье Мартыновой. И ее доходы позволяют иметь такой дорогой автомобиль.

По данным сайта avinfotelegraph.com,

новенький Prado 2017 года выпуска она приобрела 8 ноября в Ясенево за 3 125 000 рублей. За 160 дней использования (до 17 апреля – момента встречи Prado и «Оки»), на автомобиль выписали 6 штрафов за езду по обочине на общую сумму 8000 рублей и множество квитанций за превышение скорости, которые пока никто не стремится оплачивать.

Помимо этого, иномарка поучаствовала в аварии 6 марта 2018 года с повреждениями передней части автомобиля.

Отец капитана – генерал-майор полиции Евгений Мартынов — бывший начальник УМВД по Калининградской области.

В 2008 году Мартынов был начальником Главного информационного центра МВД России. Карьера Мартынова-старшего оборвалась 16 октября того года, когда его служебный Volkswagen Passat с мигалкой на скорости 150 км/ч сбил в Москве на Кутузовском проспекте человека. Трагическая история произошла примерно в 22.30. Две легковушки слегка задели друг друга и водители вышли осмотреть повреждения.

В этот момент раздался визг тормозов и темно-синяя иномарка с тонированными стеклами насмерть сбила 35-летнего Алексея Белявцева. Мощным ударом его откинуло на несколько метров, он скончался на месте.

Вокруг аварии возникло множество слухов, кривотолки только усилились, когда стало известно, что Мартынов «внезапно» уволился еще в сентябре 2008 года, то есть формально уже не имел отношения к ведомству. Каким образом тогда он продолжал при этом использовать спецавтомобиль, в МВД объяснять не стали. Расследование аварии до суда в итоге так и не дошло.