Компенсация с переплатой: УАЗ Patriot сгорел со стыда

Неожиданный финал получила затяжная история судебных разбирательств между владельцем сгоревшего в поле внедорожника УАЗ Patriot и автопроизводителем. Так, в сентябре 2017 года житель Липецка Алексей Чучмарев после нескольких судов смог добиться признания компании ответственной за выгоревший в поле внедорожник. Автомобилист требовал выплатить ему около 6 млн руб.: в эту сумму он включил стоимость самого автомобиля, а также расходы на услуги адвокатов и моральный вред. В итоге суд обязал УАЗ выплатить 1,5 млн руб., что полностью устроило водителя. Однако позже оказалось, что водитель должен получить гораздо большую компенсацию.

Как рассказали «Газете.Ru» в компании УАЗ, после того, как стороны получили на руки решение суда, оказалось, что сумма, которую должен был получить Чучмарев с 1,5 млн руб. выросла до 2 199 533 руб.

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В Ульяновске предположили, что в документ закралась ошибка: «по ознакомлении с текстом решения обнаружилось, что судья, кроме названных в судебном заседании сумм, в том числе и излишне взысканной суммы 279 998,8 руб., взыскала с ООО «УАЗ» штраф в размере 607 000 руб. Итого, в решении звучит: «всего взыскать 2 199 533 руб.» против озвученной в судебном заседании суммы 1 592 532 руб. (с учетом арифметической ошибки)», — заявили «Газете.Ru» в компании УАЗ.

Тем не менее, в октябре 2017 года УАЗ принял решение уплатить автомобилисту всю сумму полностью. Однако уже в ноябре компания подала апелляцию с тем, чтобы получить от суда разъяснения о расхождении в суммах и устранения неточностей.

«Ульяновский автомобильный завод является законопослушной компанией и действует в рамках Российского законодательства, — сказали «Газете.Ru» в компании, уточнив, что жалобы в суд были поданы с тем, чтобы разобраться в нестыковках денежных сумм, вынесенных судом, и получить разъяснения.

Самого автомобилиста такое положение дел заметно расстроило. Он заявил «Газете.Ru», что уже написал открытое письмо владельцу компании Вадиму Швецову, с тем, чтобы УАЗ внес в конструкцию своих автомобилей необходимые изменения с тем, чтобы не допускать возгораний.

«Со стороны УАЗа была подана апелляционная жалоба только на возврат суммы штрафа, больше никаких претензий, — сказал Чучмарев «Газете.Ru». — То есть, не оспорив выводы судебную экспертизы, на УАЗе тем самым признали ее результаты, следовательно, согласились с выводами экспертов. Но эксперты в своем заключении написали о том, что имел место конструктивно-производственный брак, и указали на нарушенные производителем статьи ФЗ. Соответственно компания должна устранить названные недостатки, но, насколько мне известно, этого не происходит».

Однако в своем официальном ответе автомобилисту УАЗ сообщил, что «результаты проведенной независимой экспертизы не подтвердили наличия производственного недостатка».

«При этом обращаем внимание, что

единичный случай, произошедший с вашим автомобилем, не может ставить под сомнение качество всех продуктов ООО «УАЗ», которые производятся по всем нормам безопасности «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»..

И не может устанавливать вину производителя в иных подобных случаях в отсутствие решения суда».

Производитель пригласил водителя посетить Ульяновский автомобильный завод, чтобы тот лично изучил, как «организовано производство и как работает многоступенчатая система контроля качества». В рамках посещения завода автомобилисту пообещали дать возможность поучаствовать в приемке качества, а также пообщаться с директором по качеству ООО «УАЗ». На это Чучмарев заявил, что готов приехать на предприятие, но только в сопровождении журналистов.

Во время очередного судебного слушания 24 апреля УАЗ неожиданно отказался ото всех претензий.

В компании это решение «Газете.Ru» подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.

Как сгорел автомобиль

Сама история со сгоревшем Patriot произошла летом 2016 года. Как рассказывал «Газете.Ru» сам Чучмарев, политтехнолог по профессии, он на своем «УАЗ Patriot» 2014-го года выпуска с бензиновым 128-сильным мотором решил в компании шестилетнего сына прокатиться по бездорожью на реку. Поля были сильно подтоплены после дождей. Объезжая разбитую дорогу, автомобилист выбрал путь получше, но впереди оказалась большая лужа, напоминающая озерцо.

«Как оказалось, воды там было по щиколотку. Я включил полный привод, «понижайку», вторую, а потом и третью передачу и медленно поехал, — напомнил Чучмарев. — Машина тихо, но уверенно шла вперед. Проехав половину пути, я уперся передними колесами в борозду и встал. Сдал немного назад, потом вперед. Сразу выехать не получилось. Вышел, осмотрел машину и колеса.

Не увидев ничего страшного, я начал с раскачки пытаться выехать вперед. Это заняло около двух минут. Казалось, что внедорожник вот-вот и преодолеет препятствие. Но вместо этого Patriot задымился».

Победить огонь не удалось — сломался огнетушитель. В итоге пламя быстро распространилось по правой стороне отечественного внедорожника, и целиком он выгорел за 10–15 минут. В машине сгорело все: деньги, документы и видеорегистратор. Поскольку Patriot еще находился на гарантии, автомобилист обратился сначала к дилеру, а после, получив результаты экспертизы, говорящие в его пользу, отправился разбираться с производителем.

Однако УАЗ провел собственную экспертизу, которая показала, что владелец не соблюдал указаний, изложенных в соответствующих разделах руководства, а дефектов производственного характера в ходе исследования установлено не было.

«В процессе проведения осмотра автомобиля выявлены следы длительного буксования, — говорилось в заключении «УАЗа. — Причиной возгорания является попадание трансмиссионного масла на разогретую до рабочих температур трубу глушителя со стороны заднего сальника раздаточной коробки трансмиссионного масла. Попадание трансмиссионного масла на выпускную систему произошло из-за разгерметизации полости раздаточной трансмиссии после накопления растительности под рабочей кромкой сальника выходного вала карданной передачи для привода заднего моста. Разбрызгиванию трансмиссионного масла способствовало вращение деталей карданной передачи в момент буксования автомобиля. При попадании масла на поверхность трубы глушителя происходило его испарение, образование паровоздушной смеси с последующим ее воспламенением».

На основании этого документа в каких-либо выплатах автовладельцу УАЗ отказал, и даже наоборот, потребовал компенсировать 120 тыс. рублей за проведение экспертизы.

Разбираться в ситуации начиная с февраля 2017-го года пришлось суду, который назначил еще одну независимую экспертизу. Ее провел специалист, подписавший предупреждение об уголовной ответственности за предоставление заведомо неверных сведений.

В итоге результаты этой экспертизы подтвердили выводы «УАЗа» о том, что возгорание произошло в районе раздаточной коробки. Однако причиной пожара, согласно документу, стал конструкторско-производственный недостаток.

Так, причиной возгорания стало невыполнение условий ст. 48 ФЗ от 22 июля 2008 года от №123 ФЗ, что привело к образованию горючей среды на разогретых конструкциях выхлопного тракта. Как уточнил эксперт (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru»), для исключения возникновения горючей среды, в частности, применяются изолированные отсеки, кабины, камеры.

При этом эксперт пришел к выводу, что правил эксплуатации автомобилист не нарушал и никакой причинно-следственной связи между возгоранием и действиями водителя также не обнаружилось. Как уточнил Чучмарев, при проведении всей процедуры исследования присутствовали и специалисты УАЗа. Однако после того, как на суде были оглашены результаты экспертизы, представитель компании заявила о том, что не согласна с этими выводами. Но суд эту жалобу отклонил.