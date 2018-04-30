Дорога на море: в мае — стоим, в июне — едем

Автопутешествие на Черноморское побережье в пиковый сезон превращается для тысяч россиян в настоящую муку. Из-за нескончаемого ремонта трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае и Ростовской области автомобилистам приходится простаивать в многокилометровых пробках. В этом году нагрузка транспортную артерию должна значительно возрасти — после планируемого во второй половине мая открытия моста в Крым десятки, если не сотни тысяч россиян захотят лично совершить поездку на полуостров, чтобы прокатиться по уникальному сооружению.

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Как рассказали «Газете.Ru» в госкомпании «Автодор», пробки на особо сложном 12-километровом участке трассы в окрестностях должны будут исчезнуть примерно через месяц.

«В настоящий момент ведутся работы по капитальному ремонту в обратном направлении автомобильной дороги М-4 на участках с 1343-го по 1345-й км и с 1347-го по 1351-й км. В начале мая они будут завершены. Будут продолжены работы в прямом направлении, их планируется завершить к 1 июня 2018 года. Движение будет обеспечено по четырем полосам. Работы капитального ремонта на участке с 1340-го по 1342-й км начнутся с середины сентября, после окончания курортного сезона», — сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, из ответа дорожников следует, что желающим отправиться в Сочи на майские праздники нужно быть готовым провести в пути больше запланированного. В самом «Автодоре» косвенно это подтвердили, отметив, что данный участок «характеризуется высокой транспортной интенсивностью, которая еще больше увеличивается в период праздников, а также с началом курортного и дачного сезонов».

Между тем, ранее глава Краснодарского территориального управления госкомпании «Автодор» Николай Ильин в интервью местным СМИ называл другую дату окончания ремонтных работ — 15 июня. И это при том, что все работы и так ведутся в круглосуточном режиме.

Избежать затруднений можно попробовать, выбрав маршрут объезда. «К примеру, из Ростова: по М-4, на 1335-м км по ул. Уральской через Краснодар (или с 1340-го км через ул. Мачуги, Бородинскую). Далее до выезда из город по ул. Захарова, через Яблоновский мост через р. Кубань, через пос. Яблоновский до Южного обхода города Краснодар, до кольцевой развязки на х. Козет и п. Тахтамукай (11 км обхода). Ехать через Тахтамукай, Шенджий, Четук — на 1352-й км М-4 в районе Адыгейска», — рассказали в «Автодоре».

Помимо «затыка» в районе Краснодара, проблемные места у М-4, как отмечают в «Автодоре», есть и в районе Ростова-на-Дону.

«В настоящее время там завершается капитальный ремонт, который повысит комфортность и безопасность автомобильного движения. Так, после ремонта, до 1 мая 2018 года, будет введен в эксплуатацию отрезок дороги с 1024-го по 1038-й, с 1063-го по 1071-й км в Аксайском районе, — следует из ответа госкомпании на запрос «Газеты.Ru». — С 15 мая 2018 года откроется полноценное движение с 1071-го по 1091-й километр трассы М-4 «Дон». Эти объекты обеспечивают транспортную доступность нового международного аэропорта Платов и являются частью транспортного коридора для болельщиков к новому стадиону «Ростов-Арена».

Пока строители в Крыму со всей страны стахановскими методами прокладывают новую крымскую трассу «Таврида», в Севастополе отчитались о ликвидации огромного провала на важнейшей дороге в Симферополь, о котором уже писала «Газета.Ru».

Напомним, что обвал грунта произошел ровно год назад, незадолго до старта курортного сезона, и стал настоящей головной болью для местных чиновников. В итоге год спустя местные дорожники рапортуют, что она полностью отремонтирована.

«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера — опасного природного явления (оползня) на участке автомобильной дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, 54 — 55 км, выполнен капитальный ремонт, устройство противооползневого сооружения, восстановлено дорожное полотно на разрушенном участке с обеспечением устойчивости и возобновлением движения.

Стоимость работ составила 96,5 млн.руб. Указанный участок готов к потоку автотуристов»,

— рассказали «Газете.Ru» в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.