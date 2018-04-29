Запрет на руль: водителям прописали меру пресечения

В воскресенье вступила в силу новая редакция Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Законодатели предусмотрели возможность избрания судом новой меры пресечения в виде запрета определенных действий для подозреваемых и обвиняемых лиц. Для этого в УПК появляется новая статья 105.1.

Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

Принцип его действия заключается в возложении на это лицо обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, а именно:

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— выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает;

— находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;

— общаться с определенными лицами;

— отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

— использовать средства связи и интернет

— управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств.

То есть эта мера будет вполне уместна в ситуации, когда суд считает, что обвиняемого не нужно помещать под домашний арест, но определенные ограничения на него наложить необходимо. Впрочем, даже если подозреваемый уже находится под домашним арестом или выпущен под залог, суд теперь может добавить ему один из вышеперечисленных запретов.

Новая мера напрямую затронет десятки тысяч водителей, которые ежегодно становятся фигурантами уголовных дел за совершение тяжких ДТП и до решения своей участи судом продолжают садиться за руль.

Адвокат Марат Аманлиев отмечает, что поправки помогли устранить важный законодательный пробел.

«Это коснется тех, кто будет обвинен по ст. 264 УК РФ, которая регламентирует ответственность за нарушение ПДД, которая привела к тяжкому вреду здоровью или смерти человека. С сегодняшнего дня вопрос, может ли человек, совершивший такое преступление или человек, которого подозревают в совершении такого преступления водить автомобиль, окончательно решен. У суда теперь есть все инструменты.

Раньше здесь был пробел, и этот вопрос никак не регулировался»,

— говорит адвокат.

Теперь же человеку на период следствия могут запретить управлять транспортным средством до момента, когда суд решит вопрос, виновен он или нет, либо до момента прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. По словам юриста, часто ДТП совершают лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения и у которых порог ответственности находится на таком низком уровне, что на период следствия они спокойно садятся за руль и опять совершают ДТП.

«Конечно, никто не гарантирует, что они и сейчас не сядут за руль, потому что запрет действует только на бумаге.

Но официально, хотя бы с точки зрения документального закрепления, такая санкция, безусловно, необходима», — считает Аманлиев.

Он также подчеркивает, что с вступлением в силу новых поправок осталось только разрешить вопрос ответственности за нарушение данного запрета.

«В целом, еще раз отмечу: это, безусловно, положительная тенденция, потому что человек теперь будет понимать, что этот вопрос урегулирован и ему нельзя пока водить машину. Если мы говорим об административном правонарушении, там вопрос решается достаточно быстро и материалы дела направляются в суд, затем его лишают прав, а когда мы говорим об уголовном деле, то процесс может длиться годами года, и весь этот период он мог спокойно ездить, а так не должно быть», — резюмировал адвокат.

Напомним, что в субботу, 28 апреля, также вступили в силу важные изменения для автомобилистов. С этого дня власти начали выписывать штрафы в 1000 рублей тем водителям, кто нарушает желтую «вафельную» разметку на перекрестках.