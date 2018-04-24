Полоса невезения: за что штрафуют на «выделенке»

В МВД России расставили точки над «i» в вопросе о том, как правильно пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта в выходные дни. Напомним, что регионы имеют право на местном уровне решать, когда разрешать проезд по «выделенкам» для обычных автомобилей: например, в Москве на некоторых дорогах ездить по ним можно только в воскресенье.

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С распространением на дорогах выделенных полос ряд автомобилистов столкнулся с вопросом, как правильно ими пользоваться.

С наказанием за проезд в запрещенные дни все понятно: так, согласно ч. 1.1 и 1.2 ст. 12.17 КоАП России, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД наказывается штрафом 1,5 тыс. руб., а для Москвы и Санкт-Петербурга — штрафом 3 тыс. руб.

Но вот что делать с разметкой: глядя на то, как водители как обычных автомобилей, так и такси съезжают и заезжают на полосу, несмотря на сплошную линию без разрывов, невольно задаешься вопросом — а можно ли так поступать?

На форумах в соцсетях автомобилисты уверяют: раз выходной, значит, и разметка работать не должна, она ведь служит для того, чтобы отгораживать от потока общественный транспорт. Так думал и один из столичных водителей, который в выходной день следовал по выделенной полосе. Когда та стала уходить направо, автомобилист быстро перестроился левее через сплошную линию. Его тут же остановил инспектор ГИБДД и выписал штраф за нарушение за несоблюдение требований горизонтальной разметки 1.1.

Согласно ч. 1 ст. 12.16 КоАП России, такое нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Раздосадованный водитель недоумевает: за что?

За разъяснениями, как же работает «выделенка» в выходные, «Газета.Ru» обратилась в МВД России, где окончательно прояснили этот вопрос.

«Горизонтальная разметка 1.1 Приложения 2 к ПДД обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен, пересекать ее запрещается. За несоблюдение требований горизонтальной разметки предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 12.16 КоАП России, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Действие знака 5.14 ПДД России «Полоса для маршрутных транспортных средств» в сочетании с табличкой 8.5.2, которая указывает на то, что знак действует только в рабочие дни, распространяется на полосу, над которой он расположен.

Горизонтальную разметку запрещается пересекать в любое время. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность», — говорится в ответе МВД России. Таким образом, получается, что даже когда заезд на «выделенку» автомобилям разрешен, заезжать и съезжать с нее можно только при наличии разрыва.

Эксперт и правозащитник Равиль Ахметжанов заявил «Газете.Ru», что ответ МВД, несмотря на свою обоснованность, вызывает ряд вопросов, которые могут поставить ведомство в затруднительное положение. Он уверяет: еще совсем недавно инспекторы ГИБДД не штрафовали за такие нарушения, но теперь количество подобных штрафов стремительно растет.

«Почему совсем недавно инспекторы ГИБДД не привлекали к ответственности водителей, которые пересекали эту разметку по выходным дням, когда табличка 8.5.2 делала знак «Полоса маршрутных транспортных средств» нерабочей? — недоумевает Ахметжанов.

— Наверное, потому что каждый водитель делает для себя вывод: если выделенная полоса предназначена для общественного транспорта только по рабочим дням, то основное значение имеет только знак 5.14, которым был обоснован запрет.

Следовательно, по выходным дням на такую полосу выезд не запрещен, поэтому линия разметки 1.1 не отделяет основную проезжую часть от той полосы движения, на которую знак не запрещает въезжать. Надо полагать, что лица, ответственные за принятие решений, имели такое же, как у водителей, мнение, в связи с чем никто не привлекался к ответственности за пересечение этой линии как действующей лишь по рабочим дням. Так как полученный ответ МВД и множество постановлений о штрафах за пересечение этой линии, о которых мне известно, указывают на изменение мнения, можно ждать развития событий».

Эксперт обращает внимание, что в приложении 2 к ПДД России нет упоминаний о том, что разметка может не действовать в какие-либо периоды времени. Что также соотносится с ответом МВД. При этом он считает, что в настоящее время серьезно ослаблен контроль за правильностью использования дорожной разметки и знаков.

«Из вынесенных разными лицами постановлений в сочетании с осмотром мест нарушений можно сделать вывод, что множество правонарушений фиксируются при наличии серьезных недостатков в организации движения. Можно наблюдать выделенные полосы, на которые можно заезжать в самом их начале, в отсутствие каких-либо знаков и разметки, за езду по которым в дальнейшем выносятся постановления о штрафах», — заявил эксперт.

В свою очередь, резидент «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев в беседе с «Газетой.Ru» признал, что даже законопослушный водитель в подобной ситуации может запутаться. И пообещал, что в автошколах постараются объяснять и проговаривать с учениками подобные нюансы.

«Учитывая, что линия разметки дает возможность сориентироваться водителям, спрогнозировать движение соседних автомобилей, в том числе на больших скоростях, невыполнение правил разметки может привести к аварийной ситуации и гибели участников дорожного движения», — сказал Лобарев.