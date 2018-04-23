В Торонто фургон наехал на пешеходов: есть погибшие

В канадском городе Торонто микроавтобус совершил наезд на пешеходов. Инцидент произошел на пересечении улиц Йонг-стрит и Финч. Точное число пострадавших неизвестно. По предварительным данным, травмы получили 8 — 10 человек. Между тем, источник Reuters сообщил о двух погибших. НСН передает, что число погибших составляет пять человек. Позднее СМИ сообщили о девяти погибших и 16 раненых.

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По информации телеканала CBC, микроавтобус скрылся с места происшествия, полиция перекрыла район. После инцидента была приостановлена работа близлежащих станций метро, передает RT. Позже полиция сообщила, что водитель был задержан. В Сети уже появилось первое видео с места происшествия, передает ФАН.

Неделей ранее в результате наезда автомобиля на пешеходов в Манчестере пострадали шесть человек. Инцидент произошел около 15.30 по местному времени (17.30 мск). Автомобиль совершил наезд на пешеходов неподалеку от торгового центра Asda. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

За два дня до этого в британском графстве Эссекс автомобиль BMW наехал на шестерых молодых людей. Инцидент произошел днем на набережной Канви-Айленда. Один из очевидцев рассказал, что водитель автомобиля не справился с управлением на кольцевой развязке и наехал на группу пешеходов. В результате наезда два человека были доставлены в больницу в критическом состоянии, повреждения еще четырех подростков оказались не такие серьезные.

Накануне это происшествия в Болгарии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли, по меньшей мере, шесть человек и пострадали еще 20. Направлявшийся в Софию из Бургаса автобус столкнулся с легковым автомобилем около 11.00 мск, а затем перевернулся и упал в кювет. Водитель автобуса ехал осторожно и не является виновником аварии.

В субботу 7 апреля в немецком Мюнстере грузовик въехал в кафе: погибли три человека, включая водителя, покончившего с собой. Пострадали около 30. За рулем автомобиля находился 48-летний немец Йенс Р., имевший психологические проблемы.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в Мюнстере ужасающим и тяжким актом насилия. Он также выразил поддержку близким жертв и пострадавшим.

«Сообщения, которые приходят из Мюнстера, ужасающие. Мы должны исходить из того, что это тяжкий акт насилия. <...> Я благодарю работающих на месте правоохранителей и врачей», — заявил глава государства на своей странице в фейсбуке.

Канцлер Германии Ангела Меркель сделает «все возможное» для расследования происшествия в Мюнстере, а также поддержит пострадавших и родственников жертв трагедии в Мюнстере.

«Сейчас будет сделано все, что можно представить, чтобы расследовать преступление и поддержать пострадавших и родственников жертв. Благодарю всех участников операции», — сообщила Меркель.

Министр внутренних дел Германии Херберт Рель подтвердил, что преступление не имеет отношения к исламизму. В феврале в Новосибирске автомобиль выехал на тротуар, по которому шли пешеходы, и сбил нескольких человек. Двое погибли.

«В районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине «скорой помощи», — сказал представитель ведомства.

В январе нынешнего года 15 человек получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, один ребенок погиб. Государственная военная полиция Рио-де-Жанейро в своем заявлении сообщила, что не считает случившееся терактом.

«PMRJ разъясняет, что происшествие на Копакабане не является террористическим нападением, а серьезной катастрофой, в ходе которой водитель потерял контроль над транспортным средством и в итоге врезался в 15 человек, которые находились на набережной», – говорилось в заявлении.

Водитель автомобиля был задержан и сказал, что страдает эпилепсией.

25 декабря 2017 года страшное ДТП со смертельным исходом произошло на станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

Рейсовый автобус «Мострансавто», направлявшийся в Сколково по маршруту 818, съехал с проезжей части Кутузовского проспекта и на большой скорости заехал в пешеходный переход, сбивая людей, поднимающихся по лестнице. Остановился автобус, только ударившись о потолок подземного перехода.

В аварии погибли пять человек, 15 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В числе погибших — один ребенок. За рулем находился 58-летний водитель Виктор Тихонов.