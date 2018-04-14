Выкинули номер: автомобили Дубая уезжают в цифру

Дубай давно стремится стать Международным технологическим центром. Этот статус планируются заполучить не только строительством инновационного комплекса, но и внедрением достижений науки в разные сферы жизни. В том числе перспективные решения касаются и транспортной инфраструктуры. Как сообщает эмиратское издание Khaleej Times с ссылкой на управление дорог и транспорта Дубая, (RTA) уже в мае этого года на машинах здесь появятся смарт-экраны вместо металлических регистрационных знаков.

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Однако власти ОАЭ здесь все же не первопроходцы: ранее инженеры и дизайнеры компании Reviver Auto уже представили в Калифорнии цифровые знаки RPlate Pro. Они представляют собой герметичный и антивандальный разборный корпус с защитным стеклом, монохромным экраном и платой управления с большой сменной батарейкой. Правда, насколько этой батареи хватит, производитель не сообщает.

У пластины есть доступ в интернет: она отображает не только регистрационный знак, но и разную информацию — остаток оплаченного времени на парковке или лозунги, которые обычно клеят на бампер или на заднее стекло машины, такие как «Спасибо деду за победу».

Однако такие записи должны быть одобрены властями. Также во время нахождения автомобиля на парковке различные компании смогут использовать систему для размещения своих рекламных или информационных сообщений вместо номера. Первыми действие цифровых номерных знаков проверят на себе водители из американских штатов Калифорния и Аризона.

В Дубае к вопросу подошли с точки зрения пользы для властей и участников дорожного движения и оснастили цифровые номера более серьезным функционалом. «Цифровая пластина, называемая Tag to Connect, — это интеллектуальный экран, который заменит текущую металлическую», - сказал Абдалла Аль-Марзуки, директор отдела лицензирования транспортных средств (RTA) Дубай. «Она позволит менять номер в любое время через приложение RTA» — добавил он.

Помимо этого, цифровая пластина будет передавать сигнал при ДТП в полицию и службы экстренной помощи, а также позволит обмениваться с другими автомобилями информацией о дорожных условиях и происшествиях. Еще одна особенность цифровой пластины: она будет мигать «украдено», если кто-то попытается угнать автомобиль или украсть регистрационный знак.

Все цифровые знаки будут внесены в общую базу и закреплены за своими владельцами. Штрафы за нарушения и оплата парковки будут автоматически списываться с банковского счета хозяина.

Тестирование этой технологии начнется в мае и продлится до ноября. По его итогам планируется выявить потенциальные технологические сбои, которые будут вызваны пустынным климатом Дубая. Тогда же будет известна окончательная стоимость проекта.

«Мы хотим знать, как эти умные пластины могут выжить в ОАЭ», — объяснил Аль Марзуки.

Помимо внедрения цифровых знаков, в Дубае планируются и другие проекты. Для преодоления проблем с пробками в городе началось тестирование своего «беспилотного воздушного такси».

Двухместное беспилотное 18-роторное транспортное средство взлетело на пятиминутный полет над полосой песка на побережье Персидского залива. Дрон был спроектирован немецкой фирмой Volocopter. Компания надеется, что через пять лет система будет запущена для массового пользования. Единственное опасение высказал Ноэль Шарки. «Большой проблемой станет динамическое предотвращение препятствий для других такси, зданий, птиц и беспилотников. Небо над Дубаем переполнится», — считает ученый-компьютерщик и специалист по робототехнике в Шеффилдском университете.

Дубай также планирует ввести скоростные контейнеры Hyperloop к 2020 году, которые будут транспортировать пассажиров в столицу ОАЭ Абу-Даби всего за 12 минут на расстояние более 120 км. (Со скоростью примерно 600 км/ч — ред. «Газета.ru»).

Что уже есть в Дубае

Пока технологии будущего только проходят тестирование, Дубаю уже есть что показать. Фотографии элитных авто сотрудников правопорядка разлетаются по всему миру.

На каждый из своих суперавто полиция Дубая тратит огромные суммы. Полицейские здесь ездят на Ferrari FF за $500 000 и на Lamborghini Aventador за $397 000.

Жители ОАЭ любят золото и всегда рады продемонстрировать его всевозможным способом: покрывают свои автомобили дорогим металлом и драгоценными камнями.

В 2016 году компания Z Tyre представила комплект шин с отделкой бриллиантами и золотом. Ценник составил 600 тысяч долларов за комплект. Над шинами работали и итальянские ювелиры, и местные специалисты, участвовавшие в украшении дворца в Абу-Даби.

Одной из самых полезных инноваций в жаркой стране стали автобусные остановки, которые оборудованы кондиционерами. Несколько сотен остановок по всем Эмиратам позволяют дождаться автобуса в комфорте и прохладе. В летний период температура воздуха внутри них в Дубае поддерживается на уровне +18 °C, при том что температура снаружи может достигать +45 °C. Зимой обычно кондиционеры не функционируют, хотя бывают исключения.