«Страсти по правам»: главный гаишник обрадовал водителей

Тема замены водительских прав, в последнее время изрядно взволновавшая многих российских автомобилистов, продолжает оставаться на слуху, вследствие чего многие водители по-прежнему стремятся досрочно обменять свои действующие документы.

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Напомним, что изначально предложение сдавать экзамен при переоформлении водительского удостоверения содержалось в резолюции III Конгресса автошкол от 18 декабря 2017 года. Соответствующие поправки автошколы предлагали ввести в постановление правительства РФ от 24.10.2014 года №1097 «О допуске к управлению транспортными средствами».

В конце января СМИ распространили информацию, что такое предложение уже рассматривают в ГИБДД.

На фоне поднятой информационной волны, уже через несколько дней многие водители в Красноярском крае, затем в Свердловской, Тюменской, Томской областях, республике Татарстан и Алтайском крае, опасаясь предстоящей со дня на день смены процедуры, поспешили «от греха подальше» заменить свои удостоверения.

После этого в региональных подразделениях МВД разъяснили, что порядок замены прав останется прежним. Затем информация изменилась: водителей якобы «обяжут» сдавать теоретический экзамен с 1 июля. И пошла новая волна: два месяца назад ситуация повторилась в Ивановской и Амурской областях,

В конце марта детально разъяснять все нюансы процедуры по замене прав пришлось уже МВД РФ.

«МВД России информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на т.н. посмертное донорство, не предусматривается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Однако и столь четкие пояснения все равно дошли далеко не до всех. На этой неделе информация о нездоровом ажиотаже пришла из Перми.

В четверг свою позицию по данному вопросу высказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

Он заявил, что подобные изменения противоречат общепринятым международным нормам, в первую очередь венской Конвенции о дорожном движении.

«Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет. Единственное — это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных, это делается в режиме наших госуслуг. Проблем никаких нет, и поэтому что-то новое изобретать смысла нет, иначе мы выйдем из общепринятых международных норм и правил», — прокомментировал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России ТАСС.

Председатель Союза автошкол Александр Ачкасов рассказал, почему вообще у автошкол возникла такая инициатива. «Некоторые водители получали права, когда в автошколах не были ужесточены права и обязанности обучающихся. Поэтому при замене прав водителей надо проверять на знание актуальных Правил дорожного движения. Однако в сдаче практической части водители не нуждаются», – пояснил Ачкасов в беседе с телеканалом «Звезда».

В Госдуме идею ранее раскритиковали и сочли предложение проходить тестирование каждый раз при замене прав избыточным. Заместитель руководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявлял, что «общество поймет это только как попытку содрать еще раз деньги за сдачу экзамена, потому что пересдачу кто-то должен оплачивать: или государство или сам человек. У нас водительское удостоверение, то есть само право управления, дается один раз по результатам экзамена, оно бессрочно с учетом замены водительского удостоверения и физического статуса», – отмечал Лысаков в беседе с «Интерфаксом».

Лысаков напомнил, в настоящее время закон определяет категории водителей, для которых это предусмотрено. Среди них — лица, которые нарушили правила дорожного движения. Он считает, что именно такие водители должны сдавать экзамен, чтобы вернуть себе право управления транспортным средством.

Как правильно менять права

Согласно действующим правилам, права действительны в течение 10 лет с даты их выдачи или предыдущей замены. В законе также подчеркивается, что для получения нового удостоверения сдавать экзамен не нужно. Однако каждому водителю следует помнить срок окончания прав.

Согласно статье 12.7 КоАП управление автомобилем без прав карается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. По правилам, если водительское удостоверение просрочено даже на один день, то человек вообще не имеет права управлять автомобилем.

Стоит обратить внимание, что штраф предусмотрен только за управление автомобилем с просроченными правами. Если срок действия водительского удостоверения прошел или оно стало недействительным по другим причинам, но вы не управляете автомобилем, то и штраф наложен быть не может.

Сама процедура выглядит следующим образом. Помимо паспорта, старого водительского удостоверения и заполненного заявления необходим документ, который подтверждает регистрацию гражданина по месту жительства или по месту пребывания. Также нужно пройти комиссию для получения медицинского заключения № 003-В/у. Справка не нужна в случаях, когда заявитель готов оставить предыдущий срок действия своих прав в случае утери, кражи или смене фамилии. Вдобавок необходима квитанция об оплате госпошлины. Ее стоимость при замене прав составляет 2000 рублей. Если оформить новое водительское удостоверение через сайт госуслуг, то это составит 1400 рублей с учётом 30% скидки.

В случае обращения в ГИБДД замена прав производится в тот же день. В МФЦ этот срок в среднем составляет неделю.