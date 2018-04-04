Три года по судам: штраф есть, а знака не было

Три года столичная автомобилистка Мария Мясникова добивалась отмены штрафа за неправильную парковку в зоне действия знака «остановка запрещена», которого на самом деле просто не было. В своих попытках добиться справедливости водитель безуспешно прошла суды нескольких инстанций и дошла до Верховного суда.

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Досадная неприятность случилась с Мясниковой еще 10 июля 2015 года. В тот день она припарковала свой кроссовер Volvo XC90 на Профсоюзной улице, дом 43 корп. 1, с которой пересекается Проектируемый проезд № 4668 (в октябре 2015 года проезд переименован в улицу Академика Полякова).

Как уверяла автомобилистка, она внимательно изучила обстановку и удостоверилась, что никаких запрещающих знаков вокруг установлено не было. Однако вскоре ей пришел штраф в размере 3 тыс. руб.

Он был выписан на основе полученных данных от системы автоматической фиксации нарушений ПДД «ПаркРайт» согласно ч.5 ст. 12.16 КоАП. Водитель Volvo, однако, с мнением сотрудников инспекции не согласилась и решила добиться отмены постановления.

Сначала она обратилась в Московскую автодорожную инспекцию (МАДИ), но безрезультатно, и в итоге дошла сначала до районного, а потом и до московского городского суда.

В ходе производства по делу Мясникова оспаривала правомерность привлечения ее к административной ответственности, приводя доводы о том, что на участке дороги вдоль д. 43 корп. 1 по улице Профсоюзной до Проектируемого проезда № 4668 дорожного знака 3.27 на дату вменяемого ей административного правонарушения не было.

При этом автомобилистка указывала, что данный знак располагался уже после пересечения улицы Профсоюзной и Проектируемого проезда № 4668 на противоположной стороне, и в ее направлении не действовал.

Эти данные содержались и в материалах дела, на что в дальнейшем обратил внимание Верховный суд. Однако доказать этого никак не получалось – автомобилистка раз за разом проигрывала суды, но остановиться уже не могла, поскольку была уверена: знака не было.

Между тем, уже после штрафа, на этом участке все-таки установили пресловутый знак 3.27 – это произошло 28 июня 2016 года.

Дело ушло на рассмотрение в Верховный суд, который в марте 2018 года все-таки встал на сторону женщины, хотя и не до конца. Так судья судья ВС России Владимир Меркулов согласился с доводами водителя, обратив внимание на нарушение нижестоящими инстанциями ст. 24.1 и 26.1 КоАП. Они обязывают должностных лиц всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснять обстоятельства каждого дела и разрешать их в соответствии с законом. А также необходимость установить сам факт нарушения ПДД и наличие вины.

«Схема расстановки дорожных знаков, приобщенная к делу, четко показывает, что знака 3.27 «Остановка запрещена» на перекрестке Проектируемый проезд №4668 (ул. Академика Полякова) и дом 43 к. 1 по Профсоюзной улице быть не должно, — говорится в решении ВС.

— Согласно ответу из Центра организации дорожного движения (ЦОДД), знак был установлен лишь 28 июня 2016 года. Таким образом, в собранных доказательствах по делу имеются явные противоречия, не позволяющие бесспорно утверждать, что Мария Иванова нарушила правила парковки».

На основании вышеизложенного суд постановил удовлетворить жалобу автомобилистки, отменить решения и постановления нижестоящих судов.

Однако сразу вопрос в пользу Мясниковой не вынес, а лишь отправил дело на пересмотр обратно в Черемушкинский районный суд города Москвы.

Руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что решение направить дело на новое рассмотрение противоречит п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП России, в которой говорится о необходимости прекращения производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, указанных в статье 24.5 КоАП. В данном случае, по его мнению, дело должно быть прекращено на основании п.6 ч. 1 ст. 24.5. «истечение сроков давности привлечения к административной ответственности»

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что обычно автомобилистам приходят лишь фотографии автомобиля с его госномером, а дорожная ситуация, в том числе запрещающие знаки на фотографии не попадают, а ведь это условие могло бы избавить водителей от ошибочных штрафов.

В свою очередь адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что Верховный суд принял верное решение. Что касается дальнейших действий районного суда, то, по мнению адвоката, судья просто прекратит дело по истечению срока давности.

«Верховный суд рассматривает жалобы, но не исследует доказательств, — сказал Амандиев. – В ВС пришли к выводу, что в процессе рассмотрения дела нижестоящий суд недостаточно полно исследовал материалы дала. Скорее всего, суд не истребовал у городских служб информацию о расстановке дорожных знаков.

Судья решил – у него есть на руках протокол, который составил инспектор ГИБДД после обработки автоматическивыписанных материалов и положил его в основу обвинения. Чем суд не устроила имеющаяся в деле схема расстановки знаков – непонятно. Если судья знал о том, что имеются материалы об отсутствии знаков, но сделал вид, что не заметил их, это повод для проверки. Теперь же районный суд просто примет это дело в производство и прекратит его по истечению срока давности. То есть по факту автомобилистка не добьется справедливости».