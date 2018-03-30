Продолжение банкета: полковник ГИБДД отметил звание погоней

Скандальная история с замглавы ГИБДД Свердловской области Александром Юнусовым, который после ДТП и попытки скрыться от погони отказался от медосвидетельствования, обрастает новыми любопытными подробностями. Источник издания Ura.ru, которое в четверг первым сообщило о резонансном происшествии, рассказал, что Юнусов был задержан после того, как в среду вечером якобы «обмывал» получение звания полковника.

«Юнусов обмывал звездочки, много выпил. Когда его, наконец, остановили, он был почти в невменяемом состоянии. Даже удивительно, как он два часа «на автопилоте» гонял по улицам и больше не попал в аварию»,

— цитирует издание источник в правоохранительных органах.

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Таким образом, собеседник агентства подтвердил слова источника «Газеты.Ru», который еще в четверг рассказал о состоянии сильнейшего опьянения Юнусова в момент задержания. Тогда, напомним, собеседник в городской ГИБДД предположил, что полковник был в таком состоянии, что мог просто не заметить ни сам факт аварии, ни погоню – наряду ГИБДД пришлось «буквально вынимать его из-за руля».

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил «Газете.Ru», что присутствовал на церемонии вручения Юнусову погон полковника. По его словам, мероприятие на самом деле происходило еще более двух недель назад.

О совсем недавнем присвоении Юнусову нового звания свидетельствует и еще один факт, на который в четверг обратила внимание «Газета.Ru» — на сайте ГИБДД Свердловской области указано, что Александр Юнусов все еще подполковник полиции.

По словам Горелых, до окончания назначенной руководством главка служебной проверки Юнусов отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Вечером в пятницу Ura.Ru опубликовало видеозапись ДТП с участием Юнусова, которое запечатлели камеры видеонаблюдения. Сам момент столкновения, произошедшего около 23.30 на Объездной улице Екатеринбурга, рассмотреть довольно трудно. Зато хорошо видно, как Citroen C4 на достаточно большой скорости вместе с Toyota Land Cruiser, который он задел, проезжают мимо видеокамеры – без предыстории может показаться, что автомобилисты просто устроили между собой уличные гонки: внедорожник явно пытается настигнуть французскую марку.

По данным издания, водитель внедорожника Сергей Кочнев пытался прижать водителя Citroen к обочине и вынудить остановиться, но тому удалось вырваться и уехать от преследователя. В итоге, как уже сообщала «Газета.Ru», погоню продолжили вызванная пострадавшим автовладельцем полиция.

По словам источника, как такового преследования не было – Юнусов не предпринимал попыток скрыться, а скорее колесил по городу. Когда сотрудникам ДПС это надоело, его прижали к обочине.

«Столкновение было не очень серьезным, я не исключаю, что Юнусов, учитывая его состояние, мог даже не заметить его, поэтому и поехал спокойно дальше, не особо пытаясь оторваться от преследования и, видимо, не понимая, что произошло. Когда его остановили, это было просто «тело»,

полицейские буквально вынимали его из-за руля. Возможно, отказ от освидетельствования стал следствием того, что он был просто не в состоянии даже его пройти. Задержавший его сотрудник рассказал, что там «некого было освидетельствовать», - рассказывал в четверг источник «Газеты.Ru» в местной ГИБДД.

Более того, то, что на Юнусова в итоге составили протокол и история получила огласку, по словам источника, является заслугой Сергея Кочнева – автомобилист настоял на том, чтобы все было оформлено по закону.

Официальная реакция на инцидент была достаточно жесткой.

«По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам в установленном порядке. Кроме того, непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска (журналистам Ura.ru Демин якобы сказал, что находится на больничном – «Газета.Ru») будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области в таких ситуациях всегда занимал и продолжает занимать принципиальную позицию — кто бы ни приступил черту закона, вне зависимости от должностей, званий и былых заслуг должен понести заслуженное наказание, чтобы принцип неотвратимости наказания действовал не на словах, а на деле», — заявил в четверг «Газете.Ru» представитель главка Валерий Горелых.