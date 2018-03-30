Tesla ржавеет: рейтинг падает, машины отзывают

Компания Tesla признала серьезную проблему с электрокаром Model S. Автомобили, выпущенные компанией раньше апреля 2016 года, могут иметь проблемы с системой гидроусилителя руля. Причиной возникновения неисправности служит ржавчина болтов.

Tesla начала отзывную кампанию, которая затронет около 123 тыс. автомобилей по всему миру.

Производитель электрокаров сообщил в специальном письме клиентам, что данная проблема пока не стала причиной происшествий и несчастных случаев.

В Tesla заверили владельцев в том, что дефект касается только флагманского седана Model S и не затрагивает Model X SUV и более доступной Model 3.

Отзывная кампания в ряду автомобилей Tesla Model S проходит по причине обнаружения чрезмерной коррозии болтов усилителя рулевого управления, и то лишь в странах с очень холодным климатом, особенно там, где в зимний период дорожные службы используют соли магния и кальция.

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«Тем не менее, Tesla планирует заменить болты усилителей рулевого управления на всех Model S ранних выпусков, эксплуатирующих по всем мировым климатическим зонам, не исключая возможность, что данные автомобили могут впоследствии эксплуатироваться в окружающей среде с высоким содержанием коррозийных материалов», — сообщает производитель в письме пользователям.

В послании Tesla поясняет, что даже если болты не выдержат нагрузки, водитель все равно сохранит контроль над управлением, но ему все же придется применить «повышенные усилия». Наиболее заметно неисправность проявит себя при управлении автомобилем на небольших скоростях и при параллельной парковке, но не доставит неудобств при быстрой езде, где требуется лишь небольшая работа рулем.

Tesla обнадеживает владельцев и сообщает в письме, что

«в настоящее время нет необходимости в поспешных действиях, и вы можете продолжить управлять своим Model S. Tesla свяжется с вами, чтобы рассказать о времени, когда запчасти поступят в ваш район. Весь ремонт займет не более часа».

Ранее маркетинговая компания J.D. Power при проведении исследования среди покупателей Tesla Mode lS и Model X по теме «вопросов качества» выяснила, что владельцы дорогостоящих автомобилей готовы закрыть глаза на некоторые недостатки, за возможность обладания высокими технологиями.

Официальный представитель в Tesla подтвердил, что проблема с болтами гидроусилителя руля возникла по вине поставщика оборудования.

У автомобилей Tesla отсутствует официальное представительство в России. Однако существуют салоны, занимающиеся продажей и сервисным обслуживанием электрокаров. В Moscow Tesla Club, открывшим первый отечественный салон по продаже электромобилей, отказались комментировать ситуацию с возникающими у Tesla Model S проблемой с гидроусилителем.

«Никаких комментариев по поводу отзывных кампаний не даем», — категорично ответил менеджер автосалона на вопрос «Газеты.Ru».

После сообщения об отзывной кампании Model S акции Tesla снизились на 4%.

Такое снижение цен, связанное с проблемами в компании, происходит не впервые. Ранее падение цены акций происходило после смертельной аварии с участием электрокара Tesla Model X, после которой автомобиль разорвало пополам, а водитель сгорел в автомобиле.

Стоит отметить, что еще в начале недели рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Tesla c B2 до B3, дав негативный прогноз по развитию компании. Текущий кредитный рейтинг Tesla характеризует долговые обязательства компании Илона Маска как неинвестиционные или «мусорные».

В агентстве отметили, что у Tesla значительные проблемы с ликвидностью, поскольку компании требуются средства для погашения текущих обязательств.

В Moody's прогнозируют, что Tesla не сможет реализовывать заявляемые ранее планы по производству Tesla Model 3 и в дальнейшем рейтинг компании может опуститься еще ниже. Tesla Model S в 2016 году получил дизайн схожий с Model 3 и вопрос об увеличении продаж обеих моделей на рынке также остается открытым.

Хотя во всем мире, как и в России, согласно исследованию J.D. Power, покупатели моделей Tesla традиционно отдают предпочтение эффектному дизайну автомобиля, надежность и экономичность уходят на второй план. Да и стоит ли говорить об экономии, когда цены на Tesla Model S начинаются в России от 7,6 млн рублей.