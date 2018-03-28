«Заметили дым и побежали»: в Петербурге горит автосалон

Сигнал о возгорании на улице Савушкина, что в Приморском районе Санкт-Петербурга, поступил в оперативные службы в 15.20. Оказалось, что горит здание крупного автосалона «Рольф Лахта». Центр занимается продажей и обслуживанием автомобилей Hyundai.

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Огонь распространился достаточно быстро — уже на первых фотографиях и видеозаписях с места ЧП виден густой столб черного дыма. Сначала сообщалось о возгорании на площади примерно в 50 квадратных метров, однако уже через 46 минут она увеличилась в 10 раз — горела вся кровля автоцентра.

Первоначально пожарные присвоили пожару первый номер по пятибалльной шкале, однако

уже через 17 минут присвоили категорию 1 БИС, спустя небольшой промежуток времени — №2. Еще чуть позже — уже №3. Сейчас к ликвидации пожара привлечены в общей сложности 24 единицы техники и 107 человек личного состава.

Скорее всего, постепенно пожарные будут наращивать группировку.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет — весь персонал и посетители успели эвакуироваться.

«Самое главное, что эвакуация сотрудников и посетителей прошла в штатном режиме. Здание дилерского центра и имущество застраховано», — прокомментировали «Газете.Ru» ситуацию в пресс-службе компании «Рольф».

В то же время очевидцы сообщают, что после возгорания никакого оповещения о пожаре не было. «Жена в это время там была в столовой.

Нет пожарной сигнализации, и никого не эвакуировали....просто заметили дым, и все побежали на улицу!!!» — написал в «ВКонтакте» местный житель Александр Шведов.

По данным «Газеты.Ru», в спешке сотрудники автоцентра не успели забрать из раздевалки свои личные вещи и одежду.

Известно, что в самом здании первым загорелся склад с автозапчастями. «Мы были на складе, там, где начался пожар. Огонь распространился по зданию в течение пяти минут. На складе был пластик, картон, масло, все запчасти. Эвакуация сработала оперативно», — цитирует «Форпост» одного из работников автоцентра.

«Да что же за беда какая-то... Поехали на интервью с главой питерского подразделения #Рольф #BlueFish. Прямо сейчас, во время интервью. загорелся, судя по всему, склад запчастей автосалона Hyundai, огонь распространяется очень быстро. Сейчас идет эвакуация. Автосалону, похоже, писец...», — написал в соцсетях главред журнала «Движок» Павел Огородников.

Уже очевидно, что, помимо склада, огонь затронет и сами автомобили — появились сообщения, что пожар добрался до парковки автоцентра. В любом случае, машины могут пострадать даже без непосредственного соприкосновения с пламенем — от высокой температуры. О непосредственных причинах и очаге пожара до его ликвидации говорить рано.

По последним данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу,

в 16.54 пожар был локализован. В ведомстве подтвердили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Из-за пожара в районе автоцентра была изменена схема движения транспорта. В частности, закрыто движение по одной полосе Стародеревенской улицы, на пересечении с которой и находится автоцентр. Кроме того, на прилегающих улицах фактически парализовано движение транспорта — пробки в этом районе стремительно растут.

Помимо оперативных служб, на место ЧП прибыл руководитель Приморского района города Николай Цед. «Одна из версий, о которой мне рассказало местное руководство, — что как будто они сами проверяли пожарную сигнализацию. Но пока не знаю, насколько эта версия правдоподобна. Давай дождемся всех результатов расследования», — заявил он местным СМИ, комментируя ЧП.

По данным базы «СПАРК», автосалон «Рольф Лахта» работает с 2012 года. Юридическим владельцем является «Рольф Эстейт Санкт-Петербург». Генеральный директор — Максим Вирченко. Выручка за 2016 год составила 34 миллиарда рублей.

Последний резонансный пожар в автоцентре произошел в конце ноября 2017 года на западе Москвы. Огонь вспыхнул в элитном автосервисе на Кутузовском проспекте общей площадью около 500 кв. метров. В итоге огонь уничтожил пять Mercedes-Benz G500. Ущерб от пожара составил сумму более 20 млн рублей. Причиной возгорания стал поджог.