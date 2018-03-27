Убить за картошку: как дальнобойщиков грабят на трассах

Сообщения о дерзких нападениях на дальнобойщиков на трассе М1 «Белоруссия» в Смоленской области стали распространяться через социальные сети. Пишут сами потерпевшие от рук грабителей: сразу несколько подобных случаев произошли в районе деревни Суетово Смоленской области. Так, один из пострадавших Андрей Иванов (фамилия изменена — прем. ред.) рассказал «Газете.Ru», что 17 марта группа молодых людей прямо на парковке, где он остановился, чтобы отдохнуть, сначала ограбила, а потом избила его.

Все началось с того, что мужчину под разными предлогами пытались выманить из машины, говорили, что у него пробито колесо. В итоге один из парней смог открыть вторую дверь и схватить стопку денег — когда Иванов бросился в погоню, его остановили подельники преступника и избили.

Также жертвами грабителей стали дальнобойщики в районе населенных пунктов Ярцево и Сафоново: по словам водителя, всего в ту ночь пострадали еще два дальнобойщика — один попал в больницу.

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По словам Иванова, жертвами нападений на протяжении нескольких последних месяцев в этом районе нередко становились и иностранные водители. Большинство из них не владеют русским языком и поэтому не обращаются за помощью в полицию. Но мешает не только языковой барьер — у водителей жесткие сроки доставки товаров. Поэтому, если фуру и груз удается отбить, дальнобойщики спешат как можно быстрее доехать до пункта назначения, чтобы не лишиться части оплаты из-за опоздания.

Как рассказал водитель, полиция уже смогла отыскать подозреваемых: сейчас проводится проверка в отношении местных жителей в возрасте от 19 до 21 года. Правда, Иванов пожаловался, что прибытия правоохранительных органов на место происшествия он ждал полтора часа.

Между тем, как заявили «Газете.Ru» в МО МВД России «Ярцевский», сообщений о грабеже и вымогательстве не поступало — в ведомстве есть только информация о драке. «По факту размещения в сети интернет информации о нападении на дальнобойщиков также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в управлении МВД по Смоленской области

Особо опасные регионы

В беседах с «Газетой.Ru» дальнобойщики рассказывают, что многие из них регулярно подвергаются нападениям в России.

Наиболее опасными направлениями они называют Подмосковье и области вокруг него, а также Челябинск и Челябинскую область, Новосибирск и Иркутск.

Интересуют преступников не только грузы, но и деньги, которые всегда имеются у водителей на еду и топливо, а также сами дорогие фуры.

«Такие нападения на дальнобойщиков регулярно происходят по всей стране, жертвами становились некоторые мои знакомые, — рассказал «Газете.Ru» один из водителей, который попросил не называть его имени. — Где-то людей режут, где-то происходят драки. Происходит такое и в Москве, и в Иркутске. Особенно мы не любим Челябинск – там сплошь и рядом случаются ситуации, когда с водителей просто за въезд в город требуют деньги. Много там и «плохих» парковок, где лучше не останавливаться — проснуться можно без грузов, поскольку машины там просто вскрывают».

По словам водителя, преступники обычно действуют группами из трех-четырех человек, где у каждого своя роль: отследить машину, отвлечь находящегося за рулем человека, вытащить груз и переложить его в свой транспорт.

«Обычно нападающие не знают, какой товар мы везем, многое происходит без наводки: как-то резали тенты с картошкой, в прошлом году ограбили фуру в Нижнем Новгороде, которая везла электронные игрушки», — делится водитель.

Участники специальной группы поддержки дальнобойщиков «Помощь на дорогах» рассказали «Газете.Ru», что иногда информацию о перевозке дорогих грузов преступникам иногда передают сами диспетчеры. Бывали случаи, когда шоферам просто сообщали другой адрес, где они должны отдать товар, и те, ничего не подозревая, отдавали груз злоумышленникам.

«Бывает, что фуру с дорогим грузом начинают преследовать по наводке, — рассказали в группе. — За одним водителем следили от Челябинска до Новосибирска, и только когда водитель запросил сопровождение, от него отстали. При этом многие сейчас груз просто не страхуют — не делают этого ни грузоотправители, ни грузополучатели, ни водители — поскольку сами не хотят терять часть прибыли. А лишиться можно не только груза, но и самого транспорта. Недавно у коллеги прямо с охраняемой стоянки угнали дорогой грузовик Volvo — угонщик просто сказал охраннику, что он новый водитель.

Или вот случай: водителю в топливный бак фуры залили кислоту. К счастью, он долго готовился к поездке и заметил неполадку — видимо, недоброжелатели надеялись, что машина заглохнет в пути».

Дальнобойщики рассказали и о существовании более широкой проблемы, чем простые случайные грабежи. Так, в настоящее время, по их словам,

стали происходить заказные грабежи, когда информацию о дорогостоящих грузах преступникам передает сам грузоотправитель или грузополучатель с тем, чтобы получить страховую выплату.

Но и это не все опасности, с которыми приходятся иметь дело дальнобойщикам. Еще одна из них — это так называемые «решалы». «Им платишь «дань» 300-500 рублей за въезд в город, а взамен они предлагают свои услуги: например, решить что-то с ГИБДД. Такие поборы происходят в Челябинске, Мурманске, Архангельске», — заявил «Газете.Ru» избитый водитель Иванов.

Между тем председатель Центрального комитета межрегионального профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко считает, что автотранспорт и дорогостоящие грузы всегда будут «магнитом для криминальных элементов». Помимо этого, у водителя с собой всегда есть деньги на топливо и питание. Он предостерегает перевозчиков: всю информацию об изменении пункта назначения нужно перепроверять.

«Представим: водитель везет груз из Санкт-Петербурга на склад в подмосковных Химках. В районе Твери ему звонит «оператор» и говорит, что склад в Химках забит, надо его перегрузить в, скажем, Красногорске, — говорит Войтко. — Не каждый водитель ставит под сомнение такую информацию. Но опытный дальнобойщик позвонит своему руководителю или, если он работает как индивидуальный предприниматель, грузоотправителю, грузополучателю, чтобы перепроверить данные. Но немало есть водителей, которые клюют на удочку мошенников».