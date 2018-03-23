«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву

Для проведения товарищеского матча между сборными России и Бразилии 23 марта в Москве на стадионе «Лужники» городские власти организовали массовые перекрытия в районе Хамовники. Кроме того, была значительно изменена схема движения как личного, так и общественного транспорта. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, для комфортного и быстрого проезда болельщиков организуют бесплатный автобусный маршрут, а после матча зрители смогут — тоже бесплатно — воспользоваться станциями метро и МЦК вблизи стадиона.

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Нельзя выехать из дома

Как рассказывают «Газете.Ru» местные жители, ограничения заработали сразу после полуночи в ночь с 22 на 23 марта. При этом проблемы с тем, чтобы выехать из собственного района, у москвичей возникли уже с пяти часов утра. «Я успел уехать из района ада в пять утра. И сегодня туда уже не вернусь», — делится один из местных жителей.

«Я вчера «эвакуировалась» к маме в тихий спальный район...Хорошо, есть куда. И правильно, что вчера, сегодня ночью все машины тотально рядом с моим домом утащили. У нас в районе это теперь обычная тема, то митинг, то футбол, нужно быстро собирать вещи и валить», — сообщила автомобилистка Оксана Дивкова.

«Товарищеский матч состоится 23.03 в 19.00, для чего нужно было перекрывать все улицы с 22.03?» — негодует Екатерина Гаврикова.

Те, кто остался в эти дни дома, сообщают, что у них под окнами перекрыли Ростовскую набережную. Пробка на Бородинском мосту теперь начинается от развилки Кутузовский проспект — Большая Дорогомиловская улица.

Активисты и депутаты уже направили письмо мэру города Сергею Собянину с жалобами на организацию схемы движения в период матча с тем, чтобы учесть проблемные моменты при подготовке к предстоящим этим летом матчам Чемпионата мира по футболу в Москве.

«Заблокированными в своих дворах и переулках оказались десятки тысяч жителей района Хамовники. Особенно сильно это сказалось на жителях домов № 54 по Фрунзенской набережной, дома №2 по 2-й Фрунзенской и прилегающих домов с обеих сторон Комсомольского проспекта.

Несмотря на наличие аккредитации на транспортные средства, с 6 утра 23.03.2018 люди не могут выехать из района из-за неправильной расстановки знаков и излишне увеличенной зоны перекрытия движения.

Согласно требованиям ФИФА пешеходная зона составляет один километр от спортивного сооружения, где проводятся соревнования такого класса. В данном случае эта зона охватывает район от стадиона Лужники до ул. 10-летия Октября. Да, это было бы понятно. Но зачем понадобилось расширять зону до 2-й Фрунзенской улицы, а по Фрунзенской набережной аж до 1-й Фрунзенской? Как людям эти сутки перемещаться?», — говорится в обращении.

Городские власти: бесплатной транспорт и больше вагонов метро

Вместимость стадиона «Лужники» — 81 тыс. человек. Для болельщиков, которые собираются на матч Россия — Бразилия, в Дептрансе подготовили специальную памятку с картой, которая подскажет, как пройти на стадион и уехать домой. Согласно ей, зрительские ворота открываются за 3 часа до начала матча — в 16.00, именно к этому времени болельщикам советуют начинать занимать свои места.

Как рассказали в ведомстве, несколько регулярных маршрутов поедут по-другому. Маршрут № А будет продлен до Ленинского проспекта. Автобусы № т79 после станции метро «Парк культуры» поедут через станцию метро «Октябрьская» по Мытной улице до станции метро «Нагатинская», № 806 — будут курсировать на участке от станции метро «Раменки» до Воробьевского шоссе.

После окончания матча автобусы № м3, 15, 64, 255, С12 будут следовать до Хамовнического Вала. Всего на этих маршрутах будут задействованы порядка 80 автобусов.

С 17:00 до 19:00 вестибюль станции МЦК Лужники, южный вестибюль станции «Спортивная и при необходимости северный вестибюль станции «Воробьевы горы» будут работать только для выхода в город. После окончания матча с 21:00 до 23:00 южный вестибюль станции метро «Спортивная» у улицы Хамовнический вал и вестибюль МЦК Лужники будут работать только для входа пассажиров. Северный вестибюль станции «Спортивная» на улице 10-летия Октября и вестибюль станции «Фрунзенская» будут работать как для входа, так и для выхода.

На станциях «Фрунзенская», «Спортивная», «Парк культуры» и МЦК Лужники с 16:00 до 23:00 будут дежурить сотрудники ЦОМП. Они помогут болельщикам выбрать нужный выход из метро. Кроме того, в поездах на Сокольнической линии, на станциях МЦК и электричках «Ласточка» будут звучать объявления, объясняющие, от каких станций удобнее добираться до разных секторов стадиона. Также быстро ориентироваться болельщикам в метро помогут плакаты с указанием выходов к секторам стадиона, размещенные на станциях метро «Спортивная» и «Воробьевы горы».

В течение двух часов после окончания матча будет организован бесплатный проход зрителей на станциях метро «Спортивная», «Фрунзенская» и станции МЦК Лужники.

Также будет увеличена парность поездов до пиковых значений на Сокольнической и Кольцевой линиях метро — интервалы движения не будут превышать 100-110 секунд. Технические службы метрополитена будут дежурить на всех станциях, чтобы не допустить возникновения нештатной ситуации.

Из-за такого скопления людей в Дептрансе прогнозируют, что путь до автобусных остановок и метро займет на обратном пути минимум 40 минут: в ведомстве советуют провести это время приятнее и прогуляться по вечерней Москве.