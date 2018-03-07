Женевский автосалон: бюджетных авто больше не будет

На еще пока закрытом для широкой публики 88-м Международном женевском автосалоне у самых роскошных стендов звучит русская речь – и это вовсе не журналисты, которых из одной только России прилетела пара самолетов. Это VIP-гости автокомпаний, которые специально добрались до Женевы, чтобы выбрать новинку помоднее.

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Вот крупный спортивный молодой человек, одетый в стиле casual, остановился у стенда с роскошными спорткарами со своей супругой – хрупкой блондинкой в белоснежном костюме и модных меховых кедах. «Мы прилетели из России, заезжали по делам в Германию, потом – сюда, смотрим Porsche, Bentley, хотели еще изучить, что есть интересного у Infiniti, но их тут нет, — рассказывает молодой человек.

– Приезжаем сюда каждый год – изучить тренды, а сейчас – подобрать новый автомобиль для семьи и новый спорткар».

С гостями из России прилетела пара друзей – еще один бизнесмен из вместе с длинноногой эффектной брюнеткой. У них запросы совершенно конкретные: смотрят Bentley.

Фоторепортаж: Главные премьеры Женевского автосалона __is_photorep_included11673325: 1

В том, что российский автомобильный рынок растет и этот тренд продолжится, считают не только представители премиум-сегмента, которые уверят, что их клиенты и в кризис не стали беднее, но и топ-менеджеры массовых марок. Отсюда и хорошие новости – многое, что показывают на Женевском моторшоу в итоге доедет до России, причем совсем скоро.

Привезти к нам все по максимуму особенно стараются именно премиальные бренды: хочешь, заказывай новый и бесстыдно дорогой SUV Lamborghini Urus, хочешь – кабриолет Rolls-Royce, покрытый краской с добавлением розового золота. Впрочем, квота на такие машины для России невелика и тот же Urus, самый быстрый кроссовер в мире, был предзаказан российскими покупателями на весь 2018-й еще до Нового года.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Rolls-Royce Dawn

При этом даже заоблачные ценники производителей на такие машины в 10-20 млн рублей – никого не останавливают. Все прекрасно понимают, что в такой стране как Россия спрос на них будет все равно. Проблемы с локализацией производства, получение господдержки и другие насущные проблемы большинства автокомпаний таких небожителей просто не волнуют:

пока люди готовы сметать SUV, в которых один коврик стоит как отечественная Lada Vesta, они чувствуют себя совершенно уверено и в голос говорят, что российский рынок самый перспективный.

Но это не значит, что автомобили среднего сегмента уже не в моде – сейчас даже считающиеся недорогими марки стараются делать максимально красивыми серийные автомобили и концепты, доказывая тем самым, что становятся лучше.

К примеру, в Renault выкатили новый впечатляющий концепт автономного робомобиля EZ-GO. Дизайн модели, имеющей все признаки маршрутки будущего, получился даже чересчур футуристичным, но зато внимание журналистов, а затем и посетителей, здесь просто гарантировано. Создатели считают эту модель общего пользования идеальной для каршеринга будущего – заказать EZ-GO для поездки можно будет с помощью мобильного приложения. Таким образом французский бренд наглядно показал, что помимо упора на развитие линейки SUV работает в совершенно новых для себя сферах.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Renault EZ-GO

Nissan на глобальном уровне продолжает развивать направление электрокаров, гибридов и всего, что ездит на электричестве – они верят в мировой успех модели Leaf, a к 2022 году марка намерена создать отдельную линейку электрокроссоверов. Кроме того, в Nissan продолжают работать и над развитием автономного вождения.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Nissan IMx Kuro

Однако глава марки в Европе Пол Уиллкокс признается: в России принято решение продавать узкую линейку моделей, зато всю местного производства – без локализации сейчас никуда.

Поэтому нас у нас будут продавать, в частности, X-Trail и обновленный, всегда вызывающий споры между поклонниками и хейтерами модели, Juke. Leaf в ближайшее время ждать вряд ли стоит – без локализации стать конкурентоспособным просто невозможно, ведь цена такой модели в Европе около €32 тыс. (2,24 млн руб.) — в России же он будет стоить чуть ли не в два раза дороже. А производить электрокары в России нет смысла – за год по всей стране их продают меньше сотни. По этой же причине немного завидно смотреть на эффектные концепты.

Например, Volkswagen, который выкатил флагман семейства I.D. – концепт-кар I.D. VIZZION, в котором полностью автоматизированное управление сочетается с технологиями дополненной реальности.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Концепт-кар Volkswagen I.D. Vizzion

Или концептуальнй кроссовер Skoda VISION X гибридная силовая установка которого состоит из четырехцилиндрового турбомотора, работающего на сжатом природном газе (CNG) и электродвигателя.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Концепт Skoda Vison X

Повальный тренд всех мировых производителей на «озеленение» своих производителей не обходит стороной даже производителей элитных машин. Porsche представил в Женеве эффектный концепт-кар Mission E Cross Turismo: универсальный четырехместный электромобиль, наделенный присущими внедорожникам чертами, в частности довольно большим багажником, оснащенный сенсорными дисплеями и функцией управлением взглядом. Ожидается, что после начала производство модель станет прямым конкурентом Tesla Model X

Целевая аудитория Mission E Cross Turismo традиционная для Porsche – молодые люди, предпочитающие вести активный образ жизни. Несмотря на «электрическую» начинку автомобиль получил вполне достойные технические характеристики: разгон до «сотни» всего за 3,5 секунды, а суммарная мощность двух двигателей составляет более 600 л.с.

Как известно, одной из главных проблем электрокаров является запас хода – к чему высокая максимальная скорость и быстрый разгон, если заряда хватает лишь для поездки на работу и обратно? У нового концепта Porsche с этим вроде бы все в порядке – на одной зарядке можно проехать 500 километров и, что важно, зарядить батарею на 80% можно всего за 15 минут.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Porsche Mission E Cross Turismo

Примечательно, что немцы не стали относить свое детище к какому-либо классу машин, а придумали для него новый сегмент — CUV (Cross Utility Vehicle).

Не так давно таким же путем пошли в Lamborghini, не захотев равнять свой кроссовер Urus с другими представителями сегмента, заметно ему уступающими. В итоге появилось название SSUV (Super Sport Utility Vehicle). До широкой публики новый электрокар доберется уже в 2019 году.

Чем будут интересоваться в России

Из представителей премиума внимания, например, заслуживает новый BMW X4, который баварская марка относит к классу Sports Activity Coupe. Модель любят в России, именно их дарили серебряным и бронзовым Олимпийским призерам в 2018 году, поэтому в середине лета она появится и у нас.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» BMW X4

В России автомобиль предложат с тремя вариантами дизельных и бензиновых мотором мощностью от 184 л.с. до 326 л.с. в зависимости от модификаций. Все версии будут оснащаться восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic, интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive, а также функциям BMW ConnectedDrive.

Mercedes на Женевском автосалоне провел мировую премьеру X-Класса с шестицилиндровым дизельным двигателем и системой постоянного полного привода 4MATIC. Мощность мотора пикапа X 350 d 4MATIC — 258 л. с. и на разгон до «сотни» у него уходит 7,9 сек. В базовой комплектации пикап оборудован переключателем режимов движения: всего предлагается пять вариантов, от комфортного до спортивно-динамичного. Эти режимы варьируют работу двигателя, автоматической коробки передач и работу функции «ECO Start/Stop».

Также марка выкатила Mercedes-Benz AMG GT 63 S.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Mercedes-Benz AMG GT 63 S

Марка Audi представила восьмое поколение бизнес-седана A6, которая внутри стала просторнее, а снаружи стала более похожа на A8. Модель будут предлагать с двумя вариантами двигателей на выбор: 340-сильным 3-литровым бензиновым мотором и таким же по объему дизельным мотором мощностью 286 л.с. Оба силовых агрегата оснащены технологией «мягкого гибрида» MHEV, обеспечивающей экономию топлива до 0,7 л на 100 км. Начало продаж нового Audi А6 в России запланировано на третий квартал 2018 года.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Audi A6 50 TDI quattro

Кроме того, Audi показала свою новую «семерку», которую обещают привезти в России уже летом, а также модель A8, продажи которой стартуют весной.

У Porsche в числе главных премьер помимо уже упомянутого концепта — спорткар Porsche 911 GT3RS. Роскошный спорткар привезут в Россию в количестве всего 16 экземпляров, причем часть из них уже заказана.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Porsche 911 GT3RS

Сильные в России корейские бренды тоже не дремлют. Так, KIA показали сразу несколько интересных для нас моделей. Например, пятидверный хэтчбек Ceed и универсал Ceed Sportswagon нового поколения. Оснащение Ceed стало богаче: он получил, например, новую систему контроля за вниманием водителя, у модели есть ассистент автоматического управления дальним светом, движения в полосе и система предупреждения о риске и предотвращении фронтального столкновения. Емкость багажного отсека Ceed Sportswagon увеличилась до 600 литров. А у хэтчбека Ceed – емкость багажника составляет 395 л. В Россию хэтчбек приедет в третьем квартале 2018 года. Об универсале новости появятся чуть позже.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» KIA Ceed

У Hyundai одной из главных новинок для нас стало четвертое поколение внедорожника Santa Fe. В Женеве состоялась европейская премьера модели, а в России автомобиль увидят лишь в августе на Московском автосалоне.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Hyundai Santa Fe

В течение всего дня подойти и осмотреть Santa Fe было проблематично – много часов вокруг автомобиля толпились любопытные коллеги. И действительно, можно по-разному относиться к корейскому автопрому, но новый Santa Fe заслуживает добрых слов хотя бы за свой внешний вид – мощный и стремительный, при этом сочетающий в себе спортивные черты. Автомобиль, как водится, получил все новейшие системы безопасности, а уже в базе есть мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным монитором. В продажу машина поступит не раньше осени, поэтому подробностей пока немного. Но корейцы уже заявили, что собираются выпустить гибридную версию модели.

Помимо Santa Fe корейцы показали неожиданный концепт Le Fil Rouge. Модель получила очень необычный дизайн как кузова, так и салона. В Hyundai отмечают, что концепт стал родоначальником нового направления в дизайне марки и его стилистические особенности найдут воплощение в будущих моделях.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Hyundai Le Fil Rouge

В целом Hyundai, как и многие ведущие автокомпании, делает активную ставку на развитие электромобилей – до 2025 года будут электрифицированы 18 новых моделей.

У чешской Skoda свое событие – приняв важное стратегическое решение по развитию линейки SUV, марка локализует производство своего первого внедорожника Kodiaq в России – поэтому скоро с конвейера в Нижнем Новгороде начнут сходить различные комплектации модели – от самых недорогих до топовой L&K, которую и представили в Женеве.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Skoda Kodiaq L&K

Всего на Женевском автосалоне, напомним, провели более чем 110 мировых и европейских премьер, а всего показали около 900 моделей, которые демонстрируют, в каком глобальном направлении едет автомобильная отрасль.

На мировой арене автокомпаниям приходится сталкиваться с многими проблемами, и Россия с нашей неопределенностью, далеко не единственная головная боль в европейском регионе.

Тут и «Брекзит» в Великобритании, и постоянные ужесточения в плане экологии, и обязательное развитие направление электрокаров и беспилотников при том, что постоянно ведутся споры насколько на самом деле экологичны электрокары, почему их водители могут пользоваться «выделенками» для общественного транспорта и бесплатными парковками, а то, как законодательно регулировать работу беспилотников.

Говоря же о России в автокомпаниях признаются – надо дождаться президентских выборов, после которых должно стать понятнее, чего от них будут ожидать в плане производства и локализации, а также прояснится, будет ли господдержка отрасли и в каких объемах.