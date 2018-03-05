«Выезжаем на мертвых котят»: на что жалуются в полицию

«Пьяный водитель катается по двору на автомобиле, приезжайте скорее», — сотрудник ГИБДД включает «мигалку» на служебной Skoda Octavia и жмет на газ, ловко маневрируя по темным переулкам. Время — час ночи с пятницы на субботу, я вместе с инспекторами участвую в рейде «нетрезвый водитель» в северо-восточном округе Москвы. Рейд проходит в лютый мороз. Пятничные и субботние вечера преображают улицы: именно в эти дни уставшие от рабочей недели люди гуляют по полной или же выясняют отношения – многие ситуации идут по накатанной: алкоголь заканчивается, нужна добавка, идти пешком не хочется.

Реклама

На место прибываем за пять минут и видим: звонивший житель района Марьина Роща ничего не приукрасил:

серебристый внедорожник Toyota RAV4 забрался в огромный сугроб и шумно буксует.

Алина Распопова/«Газета.Ru»

Полицейские окружают машину, открывают двери – за рулем молодой человек, который явно не понимает, что происходит, как и его напарник по внедорожным приключениям. Водитель с трудом связывает слова, от него пахнет алкоголем, а в иномарке в подстаканниках удобно разместились пластиковые рюмки с крепким алкоголем. На втором ряду – детское кресло. Полицейские выводят парня из-за руля, надевают на него наручники и начинают расспрашивать, что произошло. Оказалось, что молодой человек по имени Андрей выпивал с другом своей жены, который приехал к нему в гости.

Потом стало скучно, стали обсуждать машины — дошло до того, что решили проверить внедорожные свойства автомобиля прямо во дворе.

«Да хотели просто проверить, как она ездит, испытать полный привод, что такого», — с трудом отвечает парень на вопросы инспектора. Задержанного досматривают – проверяют карманы, изучают содержимое сумки с документами, все происходящее снимают на смартфон. Инспекторы пытаются найти ключи от Toyota, чтобы не бросать машину незапертой во дворе. «Это мои водительские, это карточка водить ребенка в сад», — перечисляет автомобилист и параллельно просит снять наручники – на улице примерно -20 градусов.

Алина Распопова/«Газета.Ru»

В итоге водителя сажают в полицейскую машину — его вместе с пассажиром отправят на медосвидетельствование, а потом в отделение. При этом если факт опьянения пассажира подтвердится, ответственность за нетрезвое вождение может светить и ему, поскольку свидетели утверждают: катались друзья по очереди. Мы же продолжаем патрулирование по наиболее аварийным и опасным участкам округа и продолжаем беседу.

Как водители жалуются друг на друга

Выезд по звонку бдительных граждан по телефону 02 у инспекторов ГИБДД называется «отработать карточку»: именно в таком виде они получают инструкцию с сухим описанием проблемы, а также телефоном заявителя. Но отношение к таким вызовам у гаишников весьма неоднозначное. «В этот раз повезло, стоящий вызов, — рассказывает инспектор. – Но, если бы они были трезвые, сделать мы бы ничего не могли — ездить по двору людям никто не запрещает». «А если они шумят, ведь поздний вечер, люди спят, это по крайней мере хулиганство, да и залез прямо в клумбу, пусть она и под снегом?», — уточняю я. Мне объясняют, что в таком случае этой проблемой должны заниматься полицейские, а не гаишники. Кроме того, в беседах дежурящие в эту ночь на усилениях инспекторы признаются: им поступает слишком много ложных вызовов, которыми люди просто хотят подпортить жизнь своим обидчикам на дороге.

Алина Распопова/«Газета.Ru»

«Поступает вызов: на дороге пьяный неадекватный водитель, — делится инспектор ГИБДД. – Но на деле совсем не обязательно, что это правда. Чаще всего, просто не поделили дорогу, кто-то кого-то случайно подрезал.

Такой обиженный звонит в 02, сообщает номер машины, говорит, что едет пьяный. И мы обязаны его выловить, можно полдня на это потратить. Находишь, а человек совершенно нормальный. Таких жалобщиков ждет административная ответственность. Ведь карточка 02 – это официальное заявление. Человек представляется, оставляет номер телефона. И потом нельзя сказать, что ты пошутил или тебе показалось, ведь обращение в полицию — это прямое обвинение в адрес человека».

Слова коллеги подтверждает другой инспектор: «Бывают совсем бредовые вызовы, — рассказывает улыбчивый подтянутый молодой человек в форме и зачитывает из телефона свежие обращения. – Смотрите сами, вот недавно пожаловались на водителя, который якобы нанес человеку два ранения в ногу и спину и уехал. И такой «пострадавший» звонит первым делом не в «скорую», а требует у нас срочно задержать преступника. Это нормально? Искать и наказывать каждого такого заявителя у нас просто нет ресурсов. Часто получается так, что люди звонят 02, жалуются, на все, что можно, на все, что хоть как-то связано с дорогой, автомобилями, это все выпадает нам.

Мертвая кошка на дороге лежит – звонят нам, машина мешает пройти с детской коляской – тоже нам. И на каждый вызов мы должны обязательно приехать, посмотреть, что произошло.

По весне ждем вал таких жалоб – есть люди, которые просто ходят по дворам, фотографируют все машины подряд. Часто жалуются на автохамов, которые блокируют выезды из дворов. Тут мы реально можно помочь, только если человек еще спит дома и его получается пробить по базе, чтобы разбудить. Потому что эвакуатор заедет не в каждый двор. Плюс его приходится очень долго ждать. Но если получается, то, конечно, увозим таких на штрафстоянки, а водители получают штрафы за неправильную парковку».

Тем не менее, инспекторы признают, что иногда поступают совершено обоснованные жалобы. «Недавно прямо

из магазина позвонил мужчина, сообщил, что перед ним в очереди стояла женщина, от которой сильно пахло алкоголем, вместе с подругой они купили вина, сели в машину и собрались уезжать, — говорит инспектор. – Я приехал как раз в тот момент, когда женщина отъезжала от магазина.

Таких нарушителей мы обязательно должны увидеть непосредственно в момент управления автомобилем».

Часто, рассказывают инспекторы, некоторые водители пытаются доказать в суде, что на самом деле не управляли автомобилем, но большинство, уверены стражи правопорядка, просто обманывают. «Инспектор не будет составлять протокол, если не видел факта нарушения. Государство дало нам право визуального контроля за дорожным движением и наше слово может считаться в суде как доказательство вины нарушителя».

Тут нашу беседу прерывает сообщение по рации: нетрезвый водитель, предположительно наркоман. За считанные минуты доезжаем на место в район Шереметьевской улицы. За рулем черной иномарки уставший молодой человек: он ехал домой вместе с женой. Инспектор утверждает, что у задержанного очень странный взгляд и блестят глаза. Тот оправдывается, рано встал, очень устал, но после продолжительной беседы выхода не остается – приходится отправляться на медосвидетельствование. «Мне боятся нечего, я ничего не употреблял, жалко только времени», — вздыхает парень. Но инспектор непреклонен.

«В основном отказываются именно наркоманы, те, кто что-то употреблял, — говорит инспектор ГИБДД. – Мол, нет времени, спать хочу, завтра на работу.

Человек имеет законное право не поехать ко врачу. Но дело в том, что они просто знают – найдут следы наркотиков, поставят на учет в наркологию.

Алина Распопова/«Газета.Ru»

А ведь следы разных веществ могут оставаться в организме дней 20. Вчера покурил, сегодня голова свежая, но врачи все равно найдут остатки. И все. Иногда пытаются сбежать, приходится устраивать за такими погони, все случается».

Словно в подтверждение этих слов – сразу несколько вызовов по рации – несколько автомобилистов на разных улицах пойманы за попытку уехать от инспекторов. Большинство заявили, что не заметили полицейскую машину с мигалками, которая их преследовала. Во всех случаях автомобилисты отказались дуть в трубочку и ехать к врачу. Их ждет 30 тыс. рублей штрафа и лишение водительских прав на срок до двух лет – как решит суд.