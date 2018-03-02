Смертельная погоня: полицейские задавили своего

В Липецкой области представители Следственного комитета разбираются в обстоятельствах трагедии, унесшей жизнь сотрудника полиции.

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По версии следствия, ночью 1 марта 2018 года на 15-м километре трассы Липецк — Грязи, где два экипажа ДПС пытались задержать пьяного 18-летнего правонарушителя, управлявшего Hyundai Accent и двигавшегося со скоростью около 180 км/ч.

Старший лейтенант ДПС Роман Бирюков, направляясь навстречу нарушителю, остановился на обочине, включил проблесковые маячки, вышел из патрульного автомобиля и попытался с помощью свистка и жезла подать сигнал водителю иномарки об остановке. В этот момент, водитель второй машины ГИБДД, преследовавшей нарушителя, на большой скорости, в условиях ограниченной видимости и скользкой дороги, не справился с управлением, сбил Бирюкова. От полученных при столкновении травм полицейский скончался на месте происшествия.

Нарушитель в итоге скрылся, Hyundai позже был обнаружен в Левобережном округе Липецка

В СК отметили, что в настоящее время проведен осмотр места происшествия, установлена личность водителя иномарки, а также ее владелец – отец нарушителя. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, результаты которой помогут выяснить место и все обстоятельства наезда, ведутся допросы.

В пресс-службе регионального управления СК «Газете.Ru» сообщили, что нарушитель без спроса взял машину у своего отца, и, поскольку он уже достиг совершеннолетия, то будет привлекаться к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции.

«На данный момент отец нарушителя не подал заявление в полицию об угоне транспортного средства и, соответственно, нет ответственности за его угон. Проводится медэкспертиза по выявлению алкоголя в крови нарушителя. Если подтвердится степень опьянения, ко всем обвинениям добавится и ответственность за вождение в нетрезвом виде», — рассказали в ведомстве.

На данный момент остается непонятным, кто именно ответит за смерть лейтенанта ДПС — его коллеги или нарушитель.

Уголовное дело пока возбуждено лишь по самому факту гибели полицейского, то есть по ч.3 ст. 264 УК РФ. Однако, если следствие установит вину 18-летнего нарушителя и подтвердится его опьянение, то следователи переквалифицируют обвинение на более тяжкое.

«С Романом мы дружили 14 лет, пережив вместе много радостных и грустных моментов. Ромка был для меня самым близким человеком, на которого я всегда мог положиться! Он всегда называл меня мой складной, мой родной. А теперь его нет! В один миг оборвалась его жизнь. Мозг просто не хочет это воспринимать... я не верю в это... и не знаю как это принять и как с этим жить дальше!!!», — написал друг Романа Александр у себя на странице в соцсети.

Роман Бирюков родом из Грязей. В 2000 году он окончил школу, отслужил в армии, и пришел работать в ГИБДД, параллельно получая образование. У погибшего сотрудника полиции осталась жена и двухлетний сын.

Гибель полицейских во время погони за нарушителями – редкий и экстраординарный случай, однако, совсем недавно, в ноябре 2017 года, случилась похожая и не менее резонансная трагедия.

На Урале экипаж ДПС преследовал пьяного водителя. Во время погони по узкой и заснеженной дороге автомобиль стражей порядка вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии, машина сотрудников ДПС перевернулась и загорелась. Быстро покинуть горящий автомобиль сотрудники правопорядка не смогли и в итоге сгорели заживо. Погибшими оказались 25-летние старшие сержанты Александр Пузиков и Артем Ваккер. У последнего остались трое детей.

Примечательно, что перед этим в аварию на заснеженной трассе попал еще один наряд, преследовавший все того же нарушителя.

Задержать беглеца удалось лишь третьему экипажу. По факту инцидента было заведено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Наказание за совершение данного тяжкого преступления предусмотрено от четырех до девяти лет лишения свободы. В этом случае отвечать за трагедию пришлось именно нарушителю — следователи посчитали, что он фактически спровоцировал аварию.