Увидеть Бали и умереть: россиянка упала со скалы

Приехавшая отдохнуть на Бали 22-летняя жительница Санкт-Петербурга Карина Татаренко погибла в ДТП. Девушка, которую некоторые друзья в соцсетях также называют именем Кэрэн, вместе с 23-летней подругой Кристиной приехала 21 февраля на пароме на остров Нуса Пенида, расположенного в 12 километрах от Бали.

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Общественного транспорта и такси здесь нет, поэтому девушки взяли в прокат мопеды. Трагедия произошла на следующий день в четверг, 22 февраля — девушки на двух мопедах решили отправится к утесу под названием Келингкинг-Бич, где открывается панорамный вид на остров.

Карина ехала первой, а Кристина — следом за подругой. Так они добрались до утеса Клибун, однако дорога в этом месте оставляла желать лучшего — девушкам нужно было проехать по отрезку шириной в метр по гравию и булыжникам. В какой-то момент ехавшая первой Карина потеряла баланс и упала с утеса, а ее мопед застрял на краю скалы.

Как сообщил местным СМИ глава полиции острова Нуса Пенида девушка упала вниз с высоты 200 метров, а ее подруга, охваченная паникой и страхом, бросилась просить помощи у местных жителей. Об инциденте сразу сообщили в полицию.

После получения заявления, глава полиции дал указание найти местоположение жертвы у подножия скалы. Поиски проводились как с суши, так и с воды.

После трехчасовых поисков тело нашли в воде под утесом Клибун в этот же день около 16.00. Его доставили на лодке в больницу в Денпасаре.

На несчастье отреагировала знакомая погибшей Марина Пинчук, которая рассказала, что девушка была очень добрым человеком. В беседе с «Газетой.Ru» Пинчук также рассказала, что у Карины были водительские права только категории В (легковые автомобили), а права на управления мопедом у нее не было. Это привело к серьезным проблемам со страховой компанией, которая отказалась выплачивать премию семье погибшей и оплачивать расходы, связанные с возвратом тела на родину.

«Согласно законодательству Индонезии, для управления мотоциклом или мотобайком необходимо наличие водительских прав категории А. К сожалению, наш клиент не имел соответствующих прав.

Таким образом, застрахованная нарушила правила страхования», – сообщили в компании «ВТБ Страхование», предоставившие страховку туристке.

Доставка тела дочери легла на плечи родных погибшей. Близкие Карины открыли сбор средств на транспортировку. Всего было необходимо около 400 тыс. рублей.

«На подготовку всех необходимых документов, судя по всему, уйдет от 3 до 5 рабочих дней. После этого будет оформлен договор с компанией, которая осуществит процедуру репатриации. Она назвала сумму в $7 тыс. Родители отправят эту сумму, после этого получат информацию о рейсе, на котором доставят тело. Поскольку процедура требует оформления большого количества документов, семьей Карины было принято решение обратиться к услугам профессионалов.

Вопрос с петербургским аэропортом «Пулково» также обговорен, выяснены предстоящие особенности процедуры и сумма необходимых затрат», – рассказала Марина Пинчук в группе в соцсетях, посвященной происшествию.

В настоящее время друзья девушки сообщили, что необходимая сумма для доставки тела на родину уже собрана. Прощание с Кариной Татаренко пройдет в поселке Советском в Выборгском районе Ленинградской области, где она родилась.

Трагедии, связанные со смертью российских туристов за рубежом из-за случайностей на дороге происходят довольно часто. Так, в конце 2017 года в Доминиканской республике произошел несчастный случай с 35-летней уроженкой Челябинской области Натальей Бородиной.

Женщина погибла на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны в Доминикане. Вместе с подругой она ехала в машине и на большой скорости высунулась из окна, пока ее подруга снимала ее на видео. На полном ходу женщина ударилась головой о дорожный знак и выпала из машины. Россиянку быстро доставили в больницу, однако, спасти ее не удалось. Момент гибели женщины попал на видео. У погибшей остался маленький ребенок.