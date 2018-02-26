Номерок на тот свет: клиент убил таксиста и замерз в лесу

Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 февраля. Житель Пскова, находясь в одном из развлекательных заведений города, вступил в конфликт с административным персоналом. Поводом стала потеря клиентом номерка от гардероба. Без него выдавать верхнюю одежду посетителю отказались.

Казалось бы, разрешить мелкий конфликт можно было бы мирным способом. Но ситуация приняла совершенно неожиданный оборот, закончившейся настоящей трагедией.

Решив «разобраться» в данной ситуации, нетрезвый мужчина, так и не получив свою одежду, взял такси и поехал домой. Там он взял обрез охотничьего ружья и патроны. Вооружившись дополнительным аргументом, он отправился обратно на место ссоры.

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Однако везти клиента с оружием таксист не захотел. Итогом ссоры стал выстрел в голову таксиста, который скончался на месте. Убийца переместил тело таксиста, мешающее ему самостоятельно сесть за руль на пассажирское место. Как отмечают в местном управлении Следственного комитета, предположительно, двигаясь по обратному пути на место конфликта, убийца значительно превысил допустимую скорость и был замечен экипажем ДПС. Подчиниться требованию полицейских и остановиться убийца не захотел, после чего началась погоня.

Автомобиль такси с убийцей за рулем на огромной скорости поехал в сторону выезда из города.

Оказавшись на территории Псковского района, и, не справившись с управлением, водитель выехал с автодороги и съехал в кювет. Однако даже это не остановило убийцу. Он выскочил из машины и убежал в сторону леса.

Судя по сообщению СК, беглецу удалось оторваться на какое-то расстояние от преследователей, так как полицейским не удалось сразу же задержать водителя.

Как рассказал «Газете.Ru» близкий к следствию источник, гаишники даже не попытались найти его самостоятельно. «Когда экипажу ДПС удалось настигнуть автомобиль такси, сотрудники ДПС, обнаружив труп таксиста с ранением в голову, вызвали сотрудников Следственный комитет для установления обстоятельств происшествия. Именно они, через некоторое время, и обнаружили труп мужчины без верхней одежды в нескольких сотнях метров от автодороги.

Причиной смерти стало обморожение — в ночь на 23 февраля температура воздуха в Пскове составляла до 23 градусов ниже нуля, и шансов выжить у беглеца без теплой одежды было немного.

Личности погибших опознаны. Убийцей оказался местный житель 1982 года рождения. По словам источника «Газеты.Ru», лицензия на хранение оружия у него была. Он отметил, что в настоящее время следователи выясняют, был ли наркотические вещества в крови убийцы. Также изучаются видеозапись с видеорегистратора, установленного в автомобиле такси.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Руководство псковского таксопарка, где работал погибший шофер, комментировать инцидент корреспонденту «Газеты.Ru» отказались.

Случаи нападения на таксистов, в том числе со смертельным исходом, происходят достаточно часто. Похожий инцидент произошел в конце января в Нижнем Новгороде.

Утром 1 февраля на ул. Обнорского местный житель обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множества ножевых ранений. По «горячим» следам следователи Следственного Комитета с сотрудниками полиции установили подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. По версии следствия, поздно вечером 31 января 50-летний водитель автомашины Chevrolet, работающий таксистом, вез пассажира из Сормовского района города в Автозаводский район.

По дороге между мужчинами произошла ссора, в ходе которой пассажир нанес водителю около десяти ножевых ранений. От полученных телесных повреждений 50-летний потерпевший скончался. Злоумышленник, прихватив личные вещи погибшего, скрылся с места преступления. Как установили следователи, ссора произошла из-за нежелания клиента оплачивать за поездку.