«Нива» и «Буханка»: умер конструктор Георгий Мирзоев

Как сообщает пресс-служба компании «АвтоВАЗ», прощание с конструктором Георгием Мирзоевым пройдет в Москве, в больнице №36, в понедельник, 26 февраля. Расходы и организацию панихиды и похорон «традиционно» взял на себя «АвтоВАЗ», заявил представитель компании.

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Георгий Константинович Мирзоев скончался в Москве в пятницу, 23 февраля, в возрасте 83 лет. Об этом сообщил автор его биографии Иннокентий Кишкурно. О причинах смерти конструктора не сообщается.

Георгий Мирзоев родился 16 апреля 1933 года в столице Грузии Тбилиси. В 1956 году окончил Московский автомеханический институт (МАМИ) и по распределению был направлен на Ульяновский автомобильный завод. Спустя 20 лет, в июне 1976 года, Мирзоев был назначен главным конструктором Волжского автомобильного завода (сейчас ПАО «АвтоВАЗ» — «Газета.Ru»).

Мирзоев вошел в историю как один из создателей таких известных советских и российских автомобилей, как «восьмерка» (ВАЗ-2108), ВАЗ-2110, «Лада-Самара-2», «Ока», «Шевроле-Нива», УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ-469 («Бобик») и «Лада-Калина». По его инициативе в моделях применен электронный впрыск топлива и в России впервые появился массовый автомобиль с передним приводом.

По словам Кишкурно, даже уйдя с поста главного конструктора АвтоВАЗа, Георгий Мирзоев «оставался на острие инжиниринга»: на «АвтоВАЗе» по его инициативе состоялся запуск проекта автомобиля на топливных элементах «Лада Антэл».

Также конструктор занимался разработкой автомобилей на биотопливе «CNG», который после выхода Мирзоева на пенсию выпустили как «Ладу-Весту CNG». Биограф сообщил, что Мирзоев, будучи профессором технических наук и членом Сообщества автомобильных инженеров SAE International, написал несколько научных трудов по теории, расчету и конструкции автомобилей.

«Мирзоев зарядил своей страстью к конструированию сотни, тысячи студентов разных поколений в Москве и Тольятти»,

— приводят слова Кишкурно «Новости Тольятти». В 2006 году инженера наградили почетным дипломом Минобразования РФ за вклад в развитие водородной энергетики.

Талант рассказчика не угасал в Мирзоеве на протяжении всей жизни конструктора, отметил Кишкурно, а сам он был «талантливым, любящим мужем и отцом и личностью большого формата».

Легендарный ВАЗ-2108 «Лада Спутник», известный в народе как «восьмерка», стал «визитной карточкой» конструкторской эпохи Мирзоева. Советский хэтчбек серийно выпускался на Волжском автозаводе с 1984 по 2003 годы, а в 2004 был заменен на ВАЗ-2113 «Лада Самара». Всего за годы производства было выпущено 884 657 «восьмерок».

ВАЗ-2108 начали разрабатывать как первый переднеприводный автомобиль советского производства. Несколько опытных образцов на переднем приводе было построено, начиная с 1971 года, а проектирование модели 2108 было начато в мае 1977 года.

Лабораторные испытания ВАЗ-2108 начались два года спустя — в феврале 1979 года. Ряд важных узлов и агрегатов автомобиля разрабатывались совместно с германской компанией Porsche.

Производство первой партии из 2000 товарных автомобилей было начато 17 декабря 1984 года, спустя пять дней, 22 декабря 1984 первые серийные ВАЗ-2108 сошли с конвейера.

В первой половине 1985 года автомобили «Лада Спутник» стали поступать в магазины по цене 8345 руб. Среднемесячная зарплата рабочих и служащих СССР в 1985 году составляла 190 рублей.

Самостоятельная деятельность конструкторского коллектива Волжского автомобильного завода началась как раз при Георгии Мирзоеве в должности главконструктора. Коллектив молодых конструкторов начал с разработки переднеприводного микролитражного автомобиля ВАЗ-Э1101, первый ходовой образец которого, за несуразную внешность получивший у заводчан название «Чебурашка», был построен в декабре 1971 года.

Сами заводчане оценивали данную разработку весьма самокритично, отмечая чрезвычайно «сырую» конструкцию и большое количество всплывших в ходе ее отработки конструктивных и производственных дефектов.

Впоследствии, после работы нескольких автомобильных заводов (в том числе Елабужского и Серпуховского) был спроектирован и поставлен на производство первый в СССР автомобиль сверхмалого класса «Ока», изначально служивший заменой мотоколясок для инвалидов. В 1998 году, после дефолта российской экономики, ВАЗ-2101 «Ока» какое-то время был самым дешевым автомобилем в мире.