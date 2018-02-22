Переход к делу: водитель расплатится за спуск к метро

Нашумевшая история с ездой по подземному переходу станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге получила достаточно неожиданное продолжение. В полиции усмотрели в действиях водителя состав преступления и возбудили в отношении него уголовное дело.

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«Как сообщалось ранее, накануне около 11.40 водитель автомобиля SsangYong, двигаясь по тротуару, совершил заезд в подземный переход станции метро «Московская--1». Мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. По данному факту отделом дознания Управления полиции на метрополитене ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК России (хулиганство). Мужчине назначена мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении пресс-службы полиции региона.

Фоторепортаж: В метро на авто __is_photorep_included11659045: 1

С точки зрения закона деяние 63-летнего уроженца Ярославля Геннадия Валяева вполне подпадает под данную статью, в частности п. «в» ч.1 – «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования». Теперь лихачу грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что произошедший в среду инцидент сразу стал главной городской новостью дня, вызвав огромный резонанс как в СМИ, так и в соцсетях. Быстро выяснилось, что заезд в переход не был случайным — водитель корейского «паркетника», спустившись в переход, намеревался из него выехать, чтобы проверить способности своего автомобиля. Однако выбраться обратно на улицу SsangYong Actyon уже не смог, застряв под землей.

К счастью, под колеса лихача-экстримала никто не попал, но экстренным службам пришлось ограничивать вход на станцию метро, чтобы извлечь автомобиль на поверхность.

После задержания СМИ опубликовали видеозапись с участием Валяева, на которой он не слишком членораздельно объясняет свои действия. «Ну задержали собственно говоря, действительно нарушение сделал», — заявил он. Валяев выдвинул еще одну версию своего поступка. «Окошко открылось, а че, тебе слабо, говорят? Я вышел посмотрел, ну, перевал-то большой, ну, немного задену днище, а ступеньки не особо мелкие, и постепенно на первой передаче спущусь», — сказалмужчина.

Также он рассказал, что разгонял пешеходов с помощью звукового сигнала. «Лучше в столб, чем что-то живое», — пояснил Валяев.

Отвечая на вопрос об итогах испытаний, задержанный заявил: «Машино-то прошла испытания, все правильно, но…», — внятно закончить свою мысль Валяев не смог.

Известно, что Валяев в 2011 году был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. В 2013-м Валяев на парковке задел Mercedes и уехал с места ДТП. Последнее дорожное приключение пенсионера произошло всего за пару дней до спуска в переход.

«19.02.2018 SsangYong Actyon двигался на большой скорости по пешеходному тротуару и протаранил «Мерседес», машину моего друга!», — пожаловался в соцсетях Виталий Гайдуков. И действительно, судя по фотографиям, Валяев устроил заезда по тротуару, но в какой-то момент протаранил представительный немецкий седан, который, скорее всего, был просто припаркован.

По данным «Водителя Петербурга», у Валяева большой опыт транспортных перевозок. В 2010 году он зарегистрировал ИП, которое специализируется на «деятельности автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозкам». За его плечами есть опыт управления более внушительными транспортными средствами, например, грузовиком SCANIA.