Жизнь за рулем автозака: никуда не суйся, будет еще хуже

Рядовое ДТП без серьезных последствий обернулось для водителя автозака из Ростова-на-Дону скандалом, требованиями руководства из собственного кармана покрыть ремонт в размере 200 тыс. рублей, а потом и увольнением. Андрей Горбунов уже восемь лет подряд возит подсудимых из СИЗО в суды и обратно, получает за это 24 тыс. рублей и очень дорожит отношениями со своими сослуживцами из отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД России по Ростовской области. Но, по его словам, с приходом нового руководства жизнь для него и еще 30 водителей служебного транспорта службы МВД России резко изменилась. Начались переработки, вместо смен с 8 до 18 приходится приезжать на службу уже к 6 утра, а возвращаться после 1-2 часов ночи. За переработки водителям, по словам Горбунова, никто не платит, мелкий ремонт приходится выполнять самим, а недовольным предлагают перевод или увольнение. О ДТП и своей службе Горбунов рассказал в интервью «Газете.Ru».

Андрей Горбунов Последствия ДТП с автозаком

— Андрей, как произошло ДТП, после которого и начались проблемы?

— Все случилось 1 декабря 2017 года. В тот день я ездил уже с 6 часов утра – успел сделать два рейса. Заключенных мы забираем из крупного СИЗО в Новочеркасске (Следственный изолятор №3, — «Газета.Ru»), это примерно в 50 км от Ростова-на-Дону. Оттуда везем их в суды, потом обратно. Когда возвращался, наступил уже час ночи – об отдыхе и речи не было, все время нес службу. Со мной вместе ехали еще трое – начальник конвоя и два конвоира, к счастью, жуликов в кабине не было.

Вдруг легковушка со встречной полосы выехала мне навстречу, я стал уходить от столкновения, пришлось выруливать с дороги на обочину, оттуда улетел в деревья.

Травм серьезных никто не получил, а машину разбил. Это военный «КаМАЗ», он у нас один на батальон, в основном возим на «Газелях», «ГАЗиках». Приехало руководство, ГИБДД, стали оформлять аварию.

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— Кого признали виновным?

— Меня. Водитель легковушки скрылся, его потом так и не нашли, а гаишники написали, что я не справился с управлением. В протоколе сотрудники ГИБДД указали с моих слов, что была другая машина на встречке, но доказательств никаких нет – в том месте камер видеонаблюдения нет, регистраторы нам который год обещают поставить, да все без толку.

— Что было потом?

— На следующий день меня вызвал наш начальник.

Сказал, что раз я виноват, разбил машину, то должен ее чинить за свой счет. Сказал, что ремонт будет стоить 150-200 тыс. рублей, и чтобы я этим сам занимался. Говорит: «Восстанавливай машину, никаких тебе переводов, пока не сделаешь, никаких увольнений, никуда не суйся, будет еще хуже».

Я попросил мне помочь, говорю, давайте действовать вместе. А он мне говорит, что, мол, в страховой уже сказали, что это не страховой случай и ремонт теперь на мне. Так командир поступает, чтобы не пострадала его репутация, чтобы не сказали, что вот, его подчиненные устраивают ДТП, разбивают машины, ведь потом с него за это спросят. Поэтому обычно водители весь мелкий ремонт стараются делать сами. Только если водитель другой машины виноват еще могут как-то помочь…

— Со страховой после ДТП разобраться не получилось?

— Документов мне никаких не дали, я даже не знаю ее названия.

— В итоге все-таки получилось уволиться?

— После ДТП я отработал две недели, потом приболел. Больничный брать не стал, попросил меня уволить. А с меня начали требовать больничный, сразу нажаловались в управление, что я якобы не хожу на службу. Меня хотели уволить по статье за прогулы, завели служебную проверну, но потом я решил пообщаться со СМИ и от меня после этого отстали, уволили. И с конца 2017 года я безработный, пока не оправился от того, что случилось.



— Расскажите, как вы попали на эту службу. Часто приходится проводить за рулем так долго?

— Служу я уже 10 лет, из них 2 года в армии, но они тоже засчитываются, поэтому общая выслуга у меня в батальоне 10 лет.

Получаю 24 тыс. рублей, но, чтобы заработать эти деньги приходится работать с раннего утра до глубокой ночи, а не так, как мы расписываемся в бумажках, с 8 до 18 часов. Реальных документов почему-то никто не видит.

Суббота и воскресенье у нас выходной, но и в них могут вызвать для проведения разных бесед…Всего нас в батальоне примерно 30 водителей, все хорошие молодые парни, мои друзья. Ребята стараются, из кожи вон лезут, организм молодой, справляются. Но дома у тех, кто женат постоянно скандалы – жены их не видят, ругаются, устраивают нервотрепку, говорят, чтобы увольнялись к чертям. А куда идти, на что есть? А переводов никто не дает. И кому нужны эти скандалы? Потом семьи рушатся. В полиции работать везде тяжело, но такого, чтобы спать по три часа в сутки я нигде не видел. Никаких отгулов за это не дают, могут пообещать, и только. А водители же не только баранку крутят…

— Приходится участвовать в конвое? Как это происходит?

— Мы обычно ездим вчетвером: водитель, начальник конвоя, два конвоира в «будке», это значит, что они сидят вместе с конвоируемыми — подсудимыми или подозреваемыми. Когда едем в СИЗО, водитель отвечает только за транспортное средство – приезжает, предоставляет автомобиль для проверки, следит за погрузкой жуликов. Потом везем их в суд.

А работы там очень много, потому что жуликов этих тоже много, много процессов. Если конвоиров не хватает, что происходит очень часто, приходится им помогать. Тогда мы приезжаем в суд, нацепляем на жуликов браслеты, ведем в зал суда и там стоим, пока судья не закончит с ними разбираться.

Потом спускаем их в специальные помещения, камеры, где они ждут. И поднимаем следующих. И так целый день, пока со всеми не закончат. Получается, тебе не поспать, не поесть нормально, все время надо быть на чеку.

— Те, кто остался, не думают об увольнении, новой работе?

— Почему должны увольняться они? Если бы было нормальное руководство, все было бы хорошо, пусть начальство и уходит, все только спасибо скажут.

— Вернулись бы обратно на службу, если бы все, что не устраивает, исправили бы?

— Да, конечно. Но пока в это не верится. После моего увольнения начальник решил отомстить всем остальным водителем, припугнул, что они будут работать без выходных, заставил постоянно ездить в «будке» вместо конвоиров. Но на меня из-за этого никто не обозлился, мы как одна семья. Но начальнику ничего сделать не могут.

«Газета.Ru» направила официальный запрос в МВД России по Ростовской области, там пообещали ответить в ближайшее время, однако на момент выхода интервью его не поступило.