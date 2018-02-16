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раздела Спорт

Жизнь за рулем автозака: никуда не суйся, будет еще хуже

Водитель автозака, с которого требуют оплатить разбитый «КамАЗ», рассказал о своей жизни

Андрей Горбунов
Водитель полицейского автозака из Ростова-на-Дону пожаловался на свое руководство после того, как от него потребовали оплатить 200 тыс. рублей за ремонт разбитого в ДТП не по его вине «КамАЗа». Перед аварией водитель провел за рулем уже 19 часов, но перерабатывать, по его словам необходимо, чтобы не лишиться заработка. При этом никаких надбавок за это не полагается. После скандала служащему пришлось уволиться. О своей жизни он рассказал «Газете.Ru».

Рядовое ДТП без серьезных последствий обернулось для водителя автозака из Ростова-на-Дону скандалом, требованиями руководства из собственного кармана покрыть ремонт в размере 200 тыс. рублей, а потом и увольнением. Андрей Горбунов уже восемь лет подряд возит подсудимых из СИЗО в суды и обратно, получает за это 24 тыс. рублей и очень дорожит отношениями со своими сослуживцами из отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД России по Ростовской области. Но, по его словам, с приходом нового руководства жизнь для него и еще 30 водителей служебного транспорта службы МВД России резко изменилась. Начались переработки, вместо смен с 8 до 18 приходится приезжать на службу уже к 6 утра, а возвращаться после 1-2 часов ночи. За переработки водителям, по словам Горбунова, никто не платит, мелкий ремонт приходится выполнять самим, а недовольным предлагают перевод или увольнение. О ДТП и своей службе Горбунов рассказал в интервью «Газете.Ru».

Последствия ДТП с автозаком Андрей Горбунов
Последствия ДТП с автозаком

— Андрей, как произошло ДТП, после которого и начались проблемы?

— Все случилось 1 декабря 2017 года. В тот день я ездил уже с 6 часов утра – успел сделать два рейса. Заключенных мы забираем из крупного СИЗО в Новочеркасске (Следственный изолятор №3, — «Газета.Ru»), это примерно в 50 км от Ростова-на-Дону. Оттуда везем их в суды, потом обратно. Когда возвращался, наступил уже час ночи – об отдыхе и речи не было, все время нес службу. Со мной вместе ехали еще трое – начальник конвоя и два конвоира, к счастью, жуликов в кабине не было.

Вдруг легковушка со встречной полосы выехала мне навстречу, я стал уходить от столкновения, пришлось выруливать с дороги на обочину, оттуда улетел в деревья.

Травм серьезных никто не получил, а машину разбил. Это военный «КаМАЗ», он у нас один на батальон, в основном возим на «Газелях», «ГАЗиках». Приехало руководство, ГИБДД, стали оформлять аварию.

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— Кого признали виновным?

— Меня. Водитель легковушки скрылся, его потом так и не нашли, а гаишники написали, что я не справился с управлением. В протоколе сотрудники ГИБДД указали с моих слов, что была другая машина на встречке, но доказательств никаких нет – в том месте камер видеонаблюдения нет, регистраторы нам который год обещают поставить, да все без толку.

— Что было потом?

— На следующий день меня вызвал наш начальник.

Сказал, что раз я виноват, разбил машину, то должен ее чинить за свой счет. Сказал, что ремонт будет стоить 150-200 тыс. рублей, и чтобы я этим сам занимался. Говорит: «Восстанавливай машину, никаких тебе переводов, пока не сделаешь, никаких увольнений, никуда не суйся, будет еще хуже».

Я попросил мне помочь, говорю, давайте действовать вместе. А он мне говорит, что, мол, в страховой уже сказали, что это не страховой случай и ремонт теперь на мне. Так командир поступает, чтобы не пострадала его репутация, чтобы не сказали, что вот, его подчиненные устраивают ДТП, разбивают машины, ведь потом с него за это спросят. Поэтому обычно водители весь мелкий ремонт стараются делать сами. Только если водитель другой машины виноват еще могут как-то помочь…

— Со страховой после ДТП разобраться не получилось?

— Документов мне никаких не дали, я даже не знаю ее названия.

— В итоге все-таки получилось уволиться?

— После ДТП я отработал две недели, потом приболел. Больничный брать не стал, попросил меня уволить. А с меня начали требовать больничный, сразу нажаловались в управление, что я якобы не хожу на службу. Меня хотели уволить по статье за прогулы, завели служебную проверну, но потом я решил пообщаться со СМИ и от меня после этого отстали, уволили. И с конца 2017 года я безработный, пока не оправился от того, что случилось.

— Расскажите, как вы попали на эту службу. Часто приходится проводить за рулем так долго?

— Служу я уже 10 лет, из них 2 года в армии, но они тоже засчитываются, поэтому общая выслуга у меня в батальоне 10 лет.

Получаю 24 тыс. рублей, но, чтобы заработать эти деньги приходится работать с раннего утра до глубокой ночи, а не так, как мы расписываемся в бумажках, с 8 до 18 часов. Реальных документов почему-то никто не видит.

Суббота и воскресенье у нас выходной, но и в них могут вызвать для проведения разных бесед…Всего нас в батальоне примерно 30 водителей, все хорошие молодые парни, мои друзья. Ребята стараются, из кожи вон лезут, организм молодой, справляются. Но дома у тех, кто женат постоянно скандалы – жены их не видят, ругаются, устраивают нервотрепку, говорят, чтобы увольнялись к чертям. А куда идти, на что есть? А переводов никто не дает. И кому нужны эти скандалы? Потом семьи рушатся. В полиции работать везде тяжело, но такого, чтобы спать по три часа в сутки я нигде не видел. Никаких отгулов за это не дают, могут пообещать, и только. А водители же не только баранку крутят…

— Приходится участвовать в конвое? Как это происходит?

— Мы обычно ездим вчетвером: водитель, начальник конвоя, два конвоира в «будке», это значит, что они сидят вместе с конвоируемыми — подсудимыми или подозреваемыми. Когда едем в СИЗО, водитель отвечает только за транспортное средство – приезжает, предоставляет автомобиль для проверки, следит за погрузкой жуликов. Потом везем их в суд.

А работы там очень много, потому что жуликов этих тоже много, много процессов. Если конвоиров не хватает, что происходит очень часто, приходится им помогать. Тогда мы приезжаем в суд, нацепляем на жуликов браслеты, ведем в зал суда и там стоим, пока судья не закончит с ними разбираться.

Потом спускаем их в специальные помещения, камеры, где они ждут. И поднимаем следующих. И так целый день, пока со всеми не закончат. Получается, тебе не поспать, не поесть нормально, все время надо быть на чеку.

— Те, кто остался, не думают об увольнении, новой работе?

— Почему должны увольняться они? Если бы было нормальное руководство, все было бы хорошо, пусть начальство и уходит, все только спасибо скажут.

— Вернулись бы обратно на службу, если бы все, что не устраивает, исправили бы?

— Да, конечно. Но пока в это не верится. После моего увольнения начальник решил отомстить всем остальным водителем, припугнул, что они будут работать без выходных, заставил постоянно ездить в «будке» вместо конвоиров. Но на меня из-за этого никто не обозлился, мы как одна семья. Но начальнику ничего сделать не могут.

«Газета.Ru» направила официальный запрос в МВД России по Ростовской области, там пообещали ответить в ближайшее время, однако на момент выхода интервью его не поступило.