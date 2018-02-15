Новый техосмотр: как ужесточили правила

Правительство России внесло первые ожидаемые изменения в правила прохождения техосмотра транспортных средств. О том, что проходить ТО придется по-новому заговорили уже давно. Поводом для обсуждений стало то, что диагностические карты, пришедшие на смену талону техосмотра, выдает любая аккредитованная коммерческая организация, причем зачастую даже без реального осмотра автомобиля.

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В итоге Минэкономразвития, которое и работает над поправками, решили, что все операции по осмотру автомобиля должны контролировать в Ространснадзороме. А процесс самой диагностики операторов хотят заставить снимать на камеру. Ответственность за содержание базы данных АИС хотели возложить на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Кроме того, за езду на автомобиле, не прошедшем техосмотр, планировалось ввести штраф в 800 рублей: Сейчас фактически единственным мотиватором для водителей иметь диагностическую карту является ее наличие при покупке полиса ОСАГО. Однако пока ничего из перечисленного выше не произошло: согласно тексту документа, первые изменения носят исключительно технический характер. Все их изучила «Газета.Ru».

Фары должны светить

Получить желаемый талон о прохождении техосмотра автомобиля действительно станет сложнее. При этом многие изменения наверняка расстроят любителей «домашнего тюнинга». Так, не выдадут талон на транспортное средство с неработоспособным или отсутствующим предусмотренного производителем рулевого демпфера и усилителя рулевого колеса, а также в случае, если будет обнаружено подтекание рабочей жидкости в гидроусилителе руля.

Не допускается установка на рассеиватели внешних световых приборов непредусмотренных конструкций, а также окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок.

То есть украшать фары какими-либо аксессуарами, оклеивать их специальной пленкой или тонировать их теперь строго запрещено.

Проверить аптечку, дворники и шины

Отправляясь на ТО нужно проверить, есть ли в багажнике аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Стеклоочистители и стеклоомыватели должны работать исправно и их демонтаж запрещен. Отключать или снимать форсунки омывателей фар тоже нельзя.

Система газобаллонных транспортных средств, ее установка и размещение должны соответствовать разработанным техническим требованиям. А в случае, если на автомобиле используется шипованная шина, что она должна быть обута на все четыре колеса. Скорее всего, этот пункт продиктован излишней бережливостью водителей, которые не хотят тратить деньги на новые шины и «донашивают» то, что есть. Но из-за того, что водители не соблюдают это простое правило, часто происходят ДТП.

Для спецтранспорта сделали свои нормативы

В документе прописали временные нормативы для прохождения ТО специального транспорта, включая эвакуаторы, цистерны, грузоподъемники и фургоны. Для обычных легковых автомобилей и грузовиков ничего не изменилось. А вот продолжительность ТО для автобусов категорий М2 и М3 выросла на 5-7 минут.

Тюнинг не пройдет

В документе появился совершенно новый пункт правил, в котором отдельно лишний раз прописано: изменения в конструкции транспортного средства вопреки требованиям Технического регламента запрещены. Получается, что совершено любой тюнинг теперь считается поводом для запрета эксплуатации автомобиля: все изменения придется регистрировать.

Хоть что-то упростят?

Можно сказать, что нет. Разве что из правил исключен пункт, запрещавший эксплуатацию транспортных средств, с зафиксированным каплепадением со скоростью более 20 капель в минуту. Речь идет о том, когда может подтекать двигатель, коробка передач, редуктор, задний мост, сцепление, аккумулятор и других части автомобиля.

К чему еще готовиться

Напомним, что в 2018 году автомобилистам готовят как никогда много нововведений. Например, ожидается, что будет окончательно принят правительственный проект, возвращающий в законодательство понятие промилле. Сейчас фиксировать состояние опьянения можно только при выдохе, а также при некоторых обстоятельствах при анализе — мочи. А если водитель без сознания или настолько пьян, что просто не может сделать контрольный выдох, он фактически остается вне зоны досягаемости закона — доказать его опьянение невозможно, а следовательно, и водительских прав таких автомобилистов не лишают.

А с 1 июня 2018 года должна появится возможность оформить европротокол даже при разногласиях участников ДТП. Сейчас в случае отсутствия компромисса необходимо вызывать инспектора ГИБДД. Теперь участники ДТП, которые не могут сами определиться с виновным, должны будут зафиксировать просто факт ДТП и координаты машин в момент аварии с помощью спутниковой системы либо фотосъемки, после чего необходимо передать данные в автоматизированную систему ОСАГО.

При этом есть важная оговорка — выплаты по ОСАГО свыше 100 тысяч рублей в четырех регионах с повышенным лимитом возможны только при отсутствии разногласий между участниками ДТП.