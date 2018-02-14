Обогнать Европу: смертность на дорогах бьет рекорды

ГИБДД России подвела статистические итоги 2017 года. Как и ожидалось, с точки зрения количественных показателей он оказался самым удачным для ведомства за всю историю. Прогресс по сравнению с 2016-м, также в свое время рекордно лучшим, достигнут по большинству основных показателей.

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Количество тяжких ДТП, к которым относят происшествия с погибшими или пострадавшими, снизилось на 2,5% и составило 169 432 аварий. Число погибших в них составило 19 088 человек, что на 6% меньше, чем годом ранее. Количество раненых эквивалентно населению крупного города – 215 374 человек, что, впрочем, на 2,6% меньше, чем год назад.

«Тенденция последовательного снижения основных показателей аварийности наблюдается с 2012 года, несмотря на ежегодный прирост автопарка, который в 2017 году составил 2,5 млн единиц (+4,6%). В настоящее время в подразделениях Госавтоинспекции на государственном учете находится 56,5 млн автомототранспортных средств», — отметили в ГИБДД.

И действительно в начале «нулевых» количество жертв на дорогах было едва ли не вдвое больше, чем сейчас. И хотя по показателю смертности Россия лишь немного уступает всем странам Евросоюза вместе взятым, улучшение ситуации на дорогах в последние годы очевидно.

Огромное количество людей гибнет из-за пьяных водителей. Несмотря на улучшения статистических показателей абсолютные цифры по-прежнему шокируют.

По данным ГИБДД, в прошлом году зарегистрировано 16 265 тяжких аварий участием пьяных водителей (-3,4%). В них погибли 4 647 (-4,2%) и ранены 22 049 (-3,8%) человек. В подавляющем большинстве (92,1%) пьяные являлись виновниками совершения этих ДТП (14 972, -4,4%).

«В 4 025 (-6,1%) случаях участвовавшие в ДТП водители имели признаки опьянения, но отказались от прохождения медосвидетельствования. В таких ДТП погибли 176 (-8,8%) и получили ранения 5 678 (-7,1%) человек», — добавили в ГИБДД.

Напомним, что последние годы пьяным водителем признается тот, у которого алкотестер выявляет более 0,16 мг/л выдыхаемого воздухе, что эквивалентно 0,3 промилле. Впрочем, если автомобилист настолько пьян, что не может «дунуть» в прибор, то у него есть все шансы избежать ответственности. В законе отсутствует эквивалент в промилле, с помощью которого измеряется уровень алкоголя при анализе крови, и на данный момент таких водителей формально нельзя квалифицировать как нетрезвых. В связи с этим есть все основания считать, что «пьяная» статистика Госавтоинспекции неполная. В ближайшее время данную «лазейку» планируется закрыть на законодательном уровне.

«Снижается количество наездов на пешеходов и числа пострадавших в них, в 51 839 (-0,3%) таких ДТП погибли 5 634 (-2,6%) и ранены 48 377 (-0,2%) человек. Отрицательная динамика по таким происшествиям также наблюдается с 2012 года» — отметили в ГИБДД.

Статистика аварийности с участием детей в 2017 году ухудшилась.

«Увеличилось на 1,6% (19581) количество ДТП с участием детей, число погибших — на 0,4% (713) и раненых несовершеннолетних - на 2,5% (21136). В среднем по стране ежесуточно таких происшествий совершается 54, в которых гибнут два и получают ранения 58 несовершеннолетних»,

— констатируют в Госавтоинспекции.

На фоне большого числа резонансных аварий с участием автобусов в прошлом году неудивительно, что соответствующая статистика аварийности ухудшилась, хотя ГИБДД в последнее время уделяет этому направлению повышенное внимание.

«Четвертый год подряд отмечается увеличение как количества ДТП с участием автобусов, так и их количество из-за нарушений, допускаемых их водителями, причём в последнем случае рост количества таких ДТП идёт прогрессирующими темпами – в 2015 г. он составлял 1,9%, в 2016 г. – 6%, а в 2017 году водителями автобусов совершено 5608 (+5,9%) ДТП, в которых погибли 324 (+26,1%) и получили ранения 8693 (+6,1%) человека. За истекший период с участием автобусов произошло 78 ДТП с особо тяжкими последствиями, в которых погибли 121 и получили ранения 155 человек.

Так, только в пяти ДТП с участием автобусов, произошедших в республиках Татарстан, Марий Эл, Краснодарском и Забайкальском краях и Владимирской области погибли 80 и получили ранения 88 человек», — отчитались в ГИБДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что в новом году основные усилия будут направлены на реализацию комплекса мероприятий Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, которая будет вестись по шести ключевым направлениям.

«Речь идет о формировании культуры поведения участников дорожного движения и повышении уровня правосознания. Особое внимание в ней уделено защищенности от ДТП и их последствий наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения – детей и пешеходов, развитию системы оказания помощи пострадавшим, а также совершенствованию улично-дорожной сети по условиям дорожной безопасности, включая развитие работ по организации дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

Пока неизвестно, как скажутся на планах ГИБДД сокращение в ведомстве 10 тысяч должностей, многие из которых отнюдь не «кабинетные». Между тем, в планах правительства России в дальней перспективе планируют сделать российские дороги безопаснее европейских.

В конце января, когда была утверждена уже упомянутая Стратегия безопасности дорожного движения в России до 2024 года, в правительстве отмечали, что средний показатель социального риска в Евросоюзе на данный момент – пять человек на 100 тысяч человек. В России к 2024 году хотят достичь отметки в четыре погибших. Более того, власти хотят воспитать в российских водителях «нетерпимость к смертности на дорогах» и к 2030 году все показатели аварийности должны стремиться к нулевым.