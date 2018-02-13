Недалеко ушел: убийца жены погиб в аварии

Трагедия произошла в Наро-Фоминске 11 февраля. По данным регионального управления СК РФ, в дежурную часть полиции обратила 14-летняя девочка, сообщив, что на ее глазах 54-летний отец сильно избил маму, которая после этого потеряла сознание.

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Приехавший наряд обнаружил лежавшую на полу на кухне женщину с множественными проникающими ножевыми ранами и ушибами по всему телу.

«Предварительно установлено, что между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине разводным ключом и кухонным ножом множественные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте.

После совершенного преступления мужчина скрылся», — отметили в СК.

Долго искать подозреваемого местным сыщикам не пришлось. Мужчина, сев за руль своего Volkswagen Polo, спустя несколько часов спровоцировал смертельную аварию, в которой сам и погиб. Сводка ОМВД по Боровскому району Калужской области описывает инцидент достаточно подробно.

«11 февраля 2018 года в 23 часов 50 минут на 90 км + 846 м автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП. По предварительным данным, водитель мужчина 1963 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Polo, двигаясь со стороны г. Москвы в сторону г. Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной Volvo FM c п/прицепом, которая двигалась во встречном направлении под управлением водителя мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП погиб водитель Volkswagen Polo, мужчина 1963 года рождения. Более точные данные и обстоятельства по факту ДТП устанавливаются», — сообщили в полиции.

Судя по фотографиям с места ДТП, которое произошло недалеко от города Балабаново, от мощного удара хэтчбека фура врезалась в столб, пострадали находившиеся на платформе автомобили.

Шансов выжить у погибшего него было немного — по всей видимости, он двигался на высокой скорости, его машина получила сильнейшие повреждения кузова, а двигатель вместе с одним из передних колес, как и другие части кузова, и вовсе отлетело в сторону. Кроме того, после столкновения оба транспортных средств оказались на удалении в несколько десятков метров друг от друга, а тело погибшего, по сообщениям очевидцев, также оказалось на дороге.

Несмотря на гибель основного подозреваемого, Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ст. «Убийство» (ч.1 с. 105 УК РФ). Назначен ряд экспертиз.

Скорее всего, следователям параллельно придется вести расследование и по факту смертельного ДТП (ч.3 ст. 264 УК РФ).

В соцсетях уже после того, как стала известна страшная подоплека аварии, многие предположили, что находящийся в состоянии аффекта водитель мог умышленно попасть под автовоз. Дорожные условия на данном участке действительно были приемлемыми — многополосная дорога освещена и очищена от снега. С другой стороны, не исключено, что после расправы с женой, стремясь поскорее скрыться, мужчина превысил скорость и не справился с управлением.

Кстати, орудия убийства — разводной ключ и кухонный нож — были найдены на месте аварии.

Предыдущая серьезная авария с участием автовоза произошла в Подмосковье всего неделю назад.

На 32-м километре Каширского шоссе днем 6 февраля груженая новыми автомобилями Scania столкнулась с переполненной маршруткой Mercedes. Из 22 двух пассажиров помощь медикам понадобилась двоим. По предварительным данным, причиной столкновения мог стать гололед.

В декабре прошлого года в Удмуртии произошло массовое смертельное ДТП с участием автовоза. Водитель легкового автомобиля сначала выехал на встречную полосу, где столкнулся фурой, перевозившей новые внедорожники Ford. Автовоз, в свою очередь, врезался в другой автомобиль. Жертвой аварии стал трехлетний ребенок.