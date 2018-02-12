Купил справку и здоров: как наркоманы и алкоголики получают права

Оперативно вычислять и, как следствие лишать водительских прав страдающих алкоголизмом, наркоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами автомобилистов в России оказалось довольно сложно. Так, водители, которым поставили указанные выше диагнозы, по закону обязаны сдать свои удостоверения после соответствующего решения суда.

Но поступают так далеко не все, а вместо этого продолжают выезжать на дороги и, как следствие, представляют серьезную опасность для окружающих.

Некоторые из россиян с подобными диагнозами вовсе покупают «липовые» справки, согласно которым они не страдают какими-либо зависимостями и получают водительские права. Отлов таких нарушителей находится в ведении прокуратуры. Так, как стало известно «Газете.Ru», только за период

с 2016 года по первое полугодие 2017 года прокуроры со всей России направили в суды около 22 тыс. заявлений о лишении водительских удостоверений граждан, имеющих противопоказания к водительской деятельности.

Делается это согласно ст. 5 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

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Наибольшую активность по выявлению наркоманов и алкоголиков за рулем и лишению их водительского статуса проявляет прокуратура Московской области. В 2016 году в суды региона было направлено 1420 соответствующих исковых заявлений, а в первом полугодии 2017 года – 436 заявлений. Подавляющее большинство из них суд удовлетворил.

Прокурорами Саратовской области в прошедшем году в суды общей юрисдикции направлено 274 заявления о прекращении прав управления транспортными средствами лицами, имеющими противопоказания к водительской деятельности, из которых 56 в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями, 120 в отношении лиц, состоящих на учете в качестве лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами, 98 – алкогольными и спиртосодержащими напитками.

За шесть месяцев 2017 года прокурорами городов и районов Оренбургской области в суды предъявлено 104 подобных заявления. Из них в связи с тем, что ответчики употребляли наркотические средства – 63, злоупотребляли алкоголем – 41.

Медики не успевают, а справки покупают

Как показали прокурорские проверки, не всегда медицинские учреждения надлежащим образом выполняют обязанности по учету наркозависимых лиц и контролю по выдаче медицинских справок.

Как рассказали «Газете.Ru» в прокуратуре повсеместно в интернете распространяется противоправная

информация о продаже поддельных медицинских документов, необходимых для получения и замены водительских удостоверений, без прохождения медицинского освидетельствования.

В частности, с такой практикой пришлось бороться в Воронеже, Краснодарском крае, Липецкой и Самарской областях.

К примеру, в Волгоградской области недавно был лишен права управления автомобилем молодой человек, который прошел медицинское освидетельствование в конце 2016 года. Из его амбулаторной карты следовало, что на учете у врача-нарколога он не состоит. В последующем на основании данной справки он получил медицинское заключение на право управления транспортными средствами. Однако согласно информации одного из местных диспансеров, гражданин состоит на учете с диагнозом «синдром зависимости от опиойдов» еще с начала 2008 года.

Положению дел помогло бы объединение на федеральном уровне электронных баз ГИБДД и Минздрава, считают в Генпрокуратуре:

тогда бы исчез временной зазор между тем, как водителю ставят соответствующий диагноз и проверками прокуроров, которые выносят представления о лишении прав в порядке административного судопроизводства.

Подобные схемы, только на региональном уровне, уже действуют в ряде регионов. К примеру, в Саратовской области был разработан правовой акт, определяющий прядок создания и ведения единой базы данных наркозависимых лиц. В итоге в регионе действует единая картотека лиц, находящихся под наблюдением в психоневрологических учреждениях, своевременное направление информации в которую контролируется прокурорами. В Нижегородской области вопрос разработки на территории региона единой базы данных наркозависимых лиц поставлен на 2018 год.

Но в Генпрокуратуре настаивают, что этого недостаточно. Так, по словам заместителя начальника управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества, начальника отдела по надзору за исполнением законов о промышленной и дорожной безопасности Генеральной прокуратуры Александра Канунцева, ведомство неоднократно выходило с инициативой создания единой базы ГИБДД и медицинских учреждений (в частности, психоневрологических и наркологических диспансеров), которую должно вести Министерство здравоохранения.

«Инициативу ведомство поддерживает (Минздрав, — прим. «Газета.Ru»), но работа по созданию такого рода базы на настоящий момент не завершена, — сказал Канунцев «Газете.Ru».

— Поэтому сегодня работа по выявлению граждан, которые не могут управлять транспортными средствами по состоянию здоровья, ведется прокурорами, по сути, вручную.

Они сопоставляют базы данных ГИБДД и Минздрава и по итогам принимают соответствующие меры прокурорского реагирования.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения России «Газете.Ru» заявили, что сведения, которые предполагается предоставлять органам внутренних дел в рамках информационного межведомственного взаимодействия, должны соответствовать ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части соблюдения врачебной тайны. В число таких случаев подпадает данные о больных наркоманией либо потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. И, как уточняют в ведомстве, такие данные сотрудники имеют право получать, но только по запросу по каждому конкретному случаю, а не на постоянной основе. Ответ на такие запросы предоставляется не позднее месяца.

В свою очередь главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с «Газетой.Ru» назвал большой проблемой наличие людей, которые могут напечатать «какую угодно справку», однако уточнил, что эта проблема находится не в ведении Минздрава.