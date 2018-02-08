Левой, правой: подполковнику простили избиение ребенка

В Петропавловске-Камчатском состоялся суд над подполковником Минобороны Андреем Зайцевым, дело которого только благодаря личного вмешательству председателя СКР Александра Бастрыкина все-таки дошло до суда. Тем не менее, несмотря на установление виновности, никаких санкций к Зайцеву суд применить не смог.

8 февраля судья 35 гарнизонного военного суда Ислам Абдулхалимов признал подполковника зенитного ракетного полка виновным в нанесении ребенку побоев — это деяние с начала прошлого года может регламентироваться, в зависимости от степени, не только уголовным кодексом (ст. 116 УК РФ), но и административным (ст. 6.1.1 КоАП РФ). В последнем случае речь идет о побоях, которые причинили физическую боль, но не повлекли последствий, отмеченных в ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

«Приведенные доказательства признаю достаточными для вывода суда о том, что Зайцев А.Г. нанес потерпевшему побои, причинившие физическую боль… При этом эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, квалифицирую содеянное по статье 6.1.1. КоАП»,

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– цитирует издание «Кам 24» постановление судьи.

Обычному человеку за такое правонарушение грозит достаточно ощутимое наказание: штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

Но вместо назначения приговора судья закрыл производство. Дело в том, что по закону за административные правонарушения военнослужащие могут нести только дисциплинарную ответственность (ст. 2.5 КоАП РФ).

Теперь судья направил постановление о виновности Зайцева командиру части, где он служит, и только командир, если сочтет нужным, привлечет его к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что ставший скандальным инцидент произошел год назад, 19 января 2017 года, когда 14-летний подросток случайно попал снежком в принадлежащий подполковнику внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В момент «обстрела» Зайцев находился за рулем.

«Семиклассник вышел на улицу выгулять своих собак. Встретил приятеля, начали друг в друга кидать снежки. Один бросил снежок — попал во второго, потом второй бросил — тоже попал. А следующий снежок угодил в проезжающий мимо белый джип. Мальчишки смутились, громко попросили прощения — мол, мы случайно, извините. Но водитель — мужчина крепкого телосложения в военной форме с погонами подполковника — вышел из машины, начал ругаться, бросать в пацанов куски льда, а затем настиг одного, левой рукой схватил его за воротник куртки, а кулаком правой руки нанес несколько ударов по лицу. Из носа подростка хлынула кровь. Школьник, естественно, не мог ни оказать сопротивления, ни вырваться из сильных рук офицера», — описал инцидент дедушка ребенка, член Союза журналистов России Александр Маренин.

Полиция передала собранные материалы военным следователям, которые не спешили возбуждать уголовное дело — они просто не поверили врачам, которые установили перелом костей носа. При этом сам факт избиения ребенка сомнению никто не подвергал.

«Несовершеннолетний Р. попал снежком в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля Toyota Land Cruiser Prado под управлением подполковника Зайцева А. Г. Используя данный незначительный повод для совершения дальнейших противоправных действий, подполковник вышел из машины, догнал Р., схватил его за куртку и нанес ему один удар кулаком левой руки в область шеи справа и один удар ладонью левой руки в область носа, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека носа и скола эмали первого правого зуба нижней челюсти», — говорилось в материалах проверки военно-следственного отдела по гарнизону Петропавловска-Камчатского.

После того, как следователи отказались возбуждать уголовное дело, их это обязала сделать военная прокуратура. Но в январе 2018-го дело было закрыто.

«Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Вы же знаете, что побои декриминализированы и переведены в разряд административных нарушений», — сообщили местным СМИ в местном военно-следственном отделе. После такого поворота родители ребенка признавались, что у них уже не осталось сил для дальнейшей тяжбы в судах.

Однако в ситуацию неожиданно вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил проверить законность прекращения уголовного дела.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководству Главного военного следственного управления проверить законность и объективность принятых по данному факту процессуальных решений и в кратчайшие сроки лично доложить ему о результатах», – сообщалось на официальном сайте СКР.

После такой реакции из Москвы у местных следователей все же нашлись основания для дальнейшего расследования, оно было продолжено и в итоге доведено до суда, но на самом Зайцеве и его карьере это пока никак не отразилось.