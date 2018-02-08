Въехать в колонию: пьяным водителям удвоят срок

В МВД определились с наказанием, которому должны подвергаться пьяные водители-рецидивисты. Теперь им может грозить не два, а четыре года лишения свободы.

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Напомним, что еще октябре 2017 года в министерстве признали, что действующие меры не оказывают нужного воздействия, к тому же, благодаря особенностям законодательства, реальное лишение свободы для любителей выпить за рулем практически не применяется, причем не по вине судей.

«Данное обстоятельство обусловлено в том числе невозможностью судов с учетом требований части первой статьи 56 УК РФ назначать наказание в виде лишения свободы лицу, совершившему впервые преступление небольшой тяжести (максимальная санкция — до трех лет лишения свободы — «Газета.Ru»). Как следствие, по результатам рассмотрения уголовных дел о преступлениях обозначенной категории судами данный вид наказания применяется крайне редко. В связи с чем фиксируется значительное число фактов повторного совершения преступлений, в том числе в период расследования уголовного дела», — отмечалось в проекте поправок к ст. 264.1 УК РФ, размещенных тогда на специализированном портале regulation.gov.

«Газета.Ru» тогда первой обратила внимание, что, четко обозначив проблему, в МВД так и не предложили в тексте поправок новое наказание для водителей-рецидивистов.

В четверг, 8 февраля, была представлена обновленная версия документа — по октябрьской ссылке на законопроект теперь доступна именно она. В тот же день началось и общественное обсуждение поправок.

«Предусматривается усиление ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с повышенной общественной опасностью управления транспортным средством в состоянии опьянения», — прокомментировала начало обсуждения документа официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что число ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения, в 2015 году составило 16 358, в 2016 — 16 835, за 11 месяцев 2017 года — 14 366.

«По мнению экспертов МВД России, девиантное поведение водителей обусловлено отсутствием реальной угрозы серьезного наказания. Кроме того, их мотивацию к строгому соблюдению Правил дорожного движения снижает невозможность органов предварительного расследования избирать в отношении подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу, так как максимальное наказание за рассматриваемое деяние установлено в виде лишения свободы сроком до двух лет», — обозначила она еще одну проблему, связанную с расследованием дел по данной статье.

Волк назвала пьянство за рулем «одной из основных угроз безопасности дорожного движения и причиной смертности при дорожно-транспортных происшествиях», отметив, что имеющиеся меры ответственности являются недостаточными.

«В этой связи предлагается увеличить установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до четырех лет, размер штрафа до пятисот тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ. Реализация указанных изменений позволит повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие уровень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их совершение», — отметила Ирина Волк.

В обновленной пояснительной записке к документу также приводится красноречивая статистика, наглядно свидетельствующая, что нынешнее уголовное наказание, по сути, почти никак не воздействует на пьяных водителей.

«Следует отметить, что с начала действия статьи 264.1 УК (вступила в силу 1 июля 2015 года) наблюдается динамика роста числа рассматриваемых деяний, которое в настоящее время остается высоким. За июль-декабрь 2015 года дознавателями органов внутренних дел расследованы уголовные дела о 29 229 преступлениях данной категории, из них по 28 958 уголовные дела направлены в суд, за 2016 год — 84 965 и 84 183, ‎за 2017 год — 79 783 и 78 980 соответственно», — отмечается в документе.

«Газета.Ru», регулярно изучая судебную статистику, неоднократно писала, что, несмотря на огромное количество уголовных дел, реальное лишение свободы для данной статьи применяется крайне редко, в том числе, как оказалось, и из-за особенностей законодательства. В основном суд назначает обязательные работы.

Эту же тенденцию подметили и в МВД России.

«Изучение судебной практики показало, что за июль-декабрь 2015 года по статье 264.1 УК осуждено 18 987 лиц, за 2016 год — 75 282, за январь-июнь 2017 года — 33 446. При этом наиболее часто судами применяется наказание в виде обязательных работ. Так, за рассматриваемые периоды оно назначено 16 128 (84,9%), 61 293 (81,4%) и 26 190 (78,3%) лицам, реальное лишение свободы — 350 (1,8%), 3 299 (4,3%) и 2 225 (6,6%), условное — 1 002 (5,2%), ‎5 679 (7,5%) и 2 970 (8,8) соответственно. В 1 482 (7,8%), 4 837 (6,4%) и 1 934 (5,7%) случаях в качестве основного вида наказания назначен штраф», — говорится в пояснительной записке.

Теперь, если поправки будут приняты, обязательные работы уйдут из списка возможного наказания, у судей будут развязаны руки, и легко предположить, что отправлять в колонию любителей выпить за рулем будут гораздо чаще.

Примечательно, что, как отмечала «Газета.Ru» в октябре, статистика Судебного департамента Верховного суда несколько отличается от данных МВД, но общий тренд у них совпадает.

Новые санкции для пьяных водителей могут вступить в силу уже в конце этого года.