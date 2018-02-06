Смертельный трансфер: маршрутка угодила под фуру

Очередная крупная авария в сфере пассажирских перевозок на этот раз произошла в Ленинградской области. В ГИБДД первоначально сообщали о шести погибших, однако в итоге число жертв оказалось гораздо больше.

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«Около 6.20 на 443-м километре автодороги «Тихвин – Новая Ладога» водитель, управляя микроавтобусом, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем IVECO. Проводится проверка. В микроавтобусе погибли девять человек», — сообщили в областном управлении ГИБДД. Выживший в аварии только один – водитель фуры. Его доставили в больницу Тихвина, но он отказался от госпитализации.

Фоторепортаж: Жертвами аварии в Ленобласти стали девять человек __is_photorep_included11638501: 1

Известно, что автобус был зарегистрирован в Вологодской области и в основном выполнял перевозки там, но также совершал рейсы в Москву и Петербург. Именно из Вологды автобус примерно в 00.15 6 февраля и отправился в свой последний рейс. Ford Torneo был произведен в 2008 году и принадлежал индивидуальному предпринимателю из Вологды, который владеет десятком транспортных средств. Хозяин автобуса рассказал журналистам, что он осуществляет заказные перевозки и работает на рынке около десяти лет.

Он подчеркнул, что занимается легальным бизнесом и имеет все необходимые разрешения, но эту информацию в полиции обещают тщательно проверить.

Судя по видео с места аварии, дорога на данном участке двухполосная и находится в довольно приличном состоянии. Вполне вероятно, что водитель после шести часов ночной езды мог заснуть за рулем, скорее всего, эта версия и станет основной у следствия.

Личности погибших уже известны. Среди них семь мужчин и две женщины. В аварии погибли водитель Роман Сызранцев (1977 года рождения), пассажиры Марк Комаров (1988), Денис Мудренов (1991), Юрий Девляев (1991, житель Тихвина), Ольга Жаркова (1961), Антон Музинов, Алексей Никитин (1977), Александр Жарков, Наталья Митрякова (1970). Известно, что четверо из них были жителями Вологодской области.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом ОМВД России по Тихвинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», по факту дорожно-транспортного происшествия на 443-м километре автодороги А114 «Вологда — Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленинградской области», — говорится в сообщении областной прокуратуры. Ход расследования надзорное ведомство возьмет под особый контроль.

Управление МЧС по Вологодской области открыло горячую линию. По телефону (8172) 72-99-99 звонки принимают профессиональные психологи для оказания помощи родственникам погибших.

На аварию уже успели отреагировать власти Ленинградской области, пообещавшие оказать помощь родным погибших.

«Выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью жителей Вологодской области в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Вологда – Новая Ладога.

Правительством Ленинградской области будут приняты все меры к тому, чтобы обеспечить тщательное расследование обстоятельств этой страшной автокатастрофы, унесшей жизни девяти человек»,

— заявил губернатор Александр Дрозденко. Он добавил, что власти готовы оказать любую помощь, которая может понадобиться на территории региона.

Также на трагедию отреагировал и глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил вообще запретить ночные автобусные перевозки.

«Это очередной печальный повод вернуться к нашей давней инициативе — запретить любые ночные перевозки людей. Да неудобно, да большие расстояния, и часто без ночного маршрута поездка выходит дольше. Но нужно выбирать: или неудобства, или каждый год будем хоронить сотни людей, погибших из-за уставшего, закемарившего водителя», — заявил Жириновский в соцсетях.

Аварии на российских дорогах с большим количеством погибших происходят едва ли не каждую неделю.

В подавляющем большинстве случаев причиной трагедии является выезд на встречную полосу – на узких дорогах без разделительных заграждений водители встречных транспортных средств не только не успевают, но порой и при всем желании не могут избежать столкновения.