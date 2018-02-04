Транспортный коллапс: как проходит снегопад века

Сильнейший снегопад, который уже получил название «снегопад века», бушует в столице вторые сутки. В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день в воскресенье, 4 февраля, и в понедельник, 5 февраля, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе столичного Центра управления дорожным движением (ЦОДД). Парковать автомобили советуют в гаражах, а при их отсутствии — вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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С ростом количества снега увеличивается и количество аварий. Только за 3 февраля в ГИБДД Москвы зафиксировали 19 аварий с пострадавшими, 21 человек получил травмы. Куда больше мелких аварий — так, за прошедшую субботу произошло 676 ДТП с материальным ущербом без пострадавших. В ЦОДД призвали водителей отказаться от использования личного автомобиля не только 4 февраля, но и в понедельник, 5 февраля. При этом в МЧС сообщают, что

штормовое предупреждение действует до конца текущих суток.

Ситуация на дорогах Москвы, 4 февраля 2018 года. Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru»

Между тем власти Подмосковья уже назвали ситуацию со снегопадом чрезвычайной и отчитались, что все дорожные службы работают в круглосуточном режиме в связи со снегопадом. В Департаменте транспорта Подмосковья рассказали, что в работах по очистке от снега и обработке реагентами подмосковных трасс задействовано свыше 1,3 тыс. единиц спецтехники. На федеральных трассах Подмосковья на борьбу с последствиями снегопада выведено 350 единиц спецтехники. Остановки общественного транспорта и тротуары расчищают около 700 рабочих. Тем временем Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого: высока вероятность стихийных бедствий, а также нанесения повреждений припаркованным во дворах автомобилей из-за сильного снега, обледенения и падения деревьев.

Едут, как могут

У корреспондента «Газеты.Ru» выбора не было — утром в воскресенье пришлось выезжать из Московской области в город. Усиленно засыпать дороги и припаркованные во дворах автомобили начало еще вечером 3 февраля. Самые предусмотрительные автомобилисты припарковались на закрытых стоянках или выбрали места подальше от деревьев и обочин. Тем же, кто бросил машины как пришлось, утром пришлось потратить не меньше часа на то, чтобы их отогреть и очистить. Некоторые же просто не смогли выехать из дворов из-за тракторов, которые при чистке дорог полностью засыпали припаркованные на обочинах автомобили.

Машины, которые превратились в сугробы в одном из дворов в Москве, 4 февраля 2018 года

Уже с самого утра пробки в столице достигли пяти баллов: при такой погоде большинство автомобилистов едет медленно, чтобы избежать заносов и столкновений. На красных сигналах светофора водители как один выскакивают из машин и отковыривают налипший на дворники лед. Многие застревают в сугробах при попытках заехать на заправки и буксуют на ледяных накатах.

Но помогает взаимовыручка — рядом тормозят другие водители и помогают выталкивать застрявшие машины.

То же самое и при попытках выехать и заехать из дворов — сначала не понимаешь, почему перед тобой стоят машины, а потом видишь — заталкивают автобратьев через горы снега в родной двор. Скорость движения на МКАД в разгар дня — 40-60 км/час. Это на тех немногочисленных участках, где нет ДТП. Разметки не видно, и водители едут по колее, стараясь не перескакивать из ряда в ряд, не спешат и держат дистанцию. Но даже повышенная аккуратность не спасает: то тут, то там ДТП-«паровозики» с несколькими авто, а на узких подмосковных дорогах всего за несколько минут пришлось наблюдать несколько улетевших далеко в сугробы внедорожников и грузовиков.

Стабильные пробки

К 15 часам дня пробки закрепились на отметке шесть баллов — от полного коллапса на дорогах спасло, что это выходной, а не рабочий день. Из-за серьезных ДТП стоит в пробках МКАД на северо-востоке Москвы по направлению против циферблата. Автомобилисты сообщают, что фура здесь перегородила дорогу. В обе стороны стоит участок в районе Мякинино, серьезные заторы наблюдаются и на юге Москвы. Парализованными в пробках оказались и основные магистрали, ведущие из города. Тем, кто едет в аэропорт Шереметьево и из него по Ленинградскому шоссе, придется постоять — эти поездки лучше планировать заранее. На платном участке М11 есть небольшие заторы в обе стороны, в том числе у пунктов оплаты, и уже произошло несколько ДТП. Сложнее всего въехать в Москву через Симферопольское и Варшавское шоссе. На Дмитровском шоссе по направлению в столицу движение парализовали вставшие фуры.

Регионы тоже засыпает

Между тем Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение на 4-5 февраля во всем центре европейской части России. Из-за приближения южного циклона местным жителем приходится проводить выходные в условиях сильного снега, гололеда, метелей, налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

В частности, непогода уже затронула Тамбовскую область. По сообщениям Гидрометцентра, в регионе на дорогах местами образовались гололедица, снежные заносы. 4 февраля температура воздуха —10…-3°, в южной половине округа 0…5°, 5 февраля температура —15…-8°, на востоке —7…-2°. «Ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек».

В Татарстане в связи с неблагоприятными погодными условиями с 18 часов 4 февраля до 18 часов 5 февраля также объявлено штормовое предупреждение.

В воскресенье вечером, а также ночью и днем в понедельник на территории республики ожидаются очень сильный южный ветер 15−20 м/с, местами порывами до 25 м/с; сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь); метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, местами туман.

На дорогах возможно образование сильной гололедицы и снежных заносов. Возможен сход снега с крыш зданий.

По информации ГУ МЧС РФ по Татарстану, из-за плохой видимости на дорогах, снежных заносов и гололедицы существует риск возникновения ДТП на нескольких участках трасс М7, М5, автодорог Казань — Оренбург — Акбулак, Казань — Буинск — Ульяновск, Йошкар-Ола — Зеленодольск, Цивильск — Ульяновск. Кроме того, из-за сильного ветра есть вероятность нарушения электроснабжения из-за изношенности электросетей.

МЧС рекомендует быть внимательными на дорогах, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.