Дворовые разборки: за «скорой» приехали следователи

В одном из московских дворов разгорелся скандал между выезжающим автомобилистом на белоснежном люксовом внедорожнике Infiniti QX80 и водителями пожарных машин и «скорых», которые пытались заехать на территорию. Как рассказал один из сотрудников МЧС по имени Леонид на радиостанции «Говорит Москва», конфликт произошел днем 30 января на улице Твардовского 12.

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Выезжающий от третьего корпуса водитель Infiniti находился у шлагбаума, но путь ему преградило сразу несколько пожарных машин. Все они ехали во двор на учения и по этой причине не включали спецсигналы. Пожарные расчеты оставались на дежурстве и, в случае вызова на пожар, обязаны были бы незамедлительно прибыть по вызову. При этом следовавшие за пожарными машинами «скорые» ехали с включенными мигалками.

«Там большой комплекс из трех корпусов, и метров 300 мы ехали впритирку, по десять сантиметров, — рассказал Леонид. — Подъехали к шлагбауму, где въезд в этот комплекс, и вот там стояла Infiniti, она выезжала. У нас две машины семиметровые, нам нереально сдавать 300 метров назад.

Я ему говорю: подвинься вправо, мы в тот выезд никак не проходим, нам по габаритам не зайти. Он встал и говорит: вы едете по встречке, машины припаркованы на вашей стороне, сдавайте назад».

На видео, которое снять из кабины пожарной машины видно, как сотрудники спецслужб пытаются договориться с упрямым местным жителем, но безрезультатно — он отказывается сдвигаться с места и кричит на них через открытое окно.

«Я говорю: мы без спецсигналов, потому что едем отрабатывать ваш дом, на занятия. Как нам действовать в случае пожара. Мы не просто так едем прокатиться. Там большие многоэтажные дома, не дай бог там что-то случится, чтобы мы знали, как быстрее эвакуировать людей, как быстрее подавать воду, где находятся гидранты. А он говорит: я таких учил и учить буду, правда за мной.

Я говорю: а если у тебя квартира горит или кому-то плохо там, а ты сейчас стоишь и споришь, а этих минут и не хватит? А он: да мне по барабану!, — возмутился Леонид. — Спорили-спорили, скорая помощь приехала к кому-то, еще собралось три-четыре машины, но никто его переубедить не смог».

В итоге обладатель престижной иномарки стоимостью от 4 млн рублей вынудил все автомобили спецтранспорта уступить ему дорогу, выпустив из двора. «И вот мы там корячились все, уступали ему дорогу. Пожарные машины по пять сантиметров двигались назад. Люди вышли их всех машин, помогали друг другу», — сообщил сотрудник МСЧ.

Снятое видео быстро распространилось по интернету и уже заинтересовало Следственный комитет по Москве. Согласно сообщению на сайте ведомства, мужчина на внедорожнике в итоге помешал проезду двум пожарным автомобилям и машине скорой помощи. «Водитель легкового автомобиля стал выяснять отношения, продолжая создавать препятствия для дальнейшего движения спецтранспорта. В рамках проверки будут выполнены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — заявили в СК по Москве.

СК нередко обращает внимание на поведение автомобилистов, которые мешают проезду машинам экстренных служб. В ведомстве оперативно реагируют в особенности на резонансные инциденты, попавшие в поле зрения федеральных СМИ.

Одна из самых громких подобных историй за последние годы произошла в январе 2017 года в Петропавловске-Камчатском. Тогда сотрудница местного избиркома на узкой дороге во дворе отказался пропустить скорую. Ее поддержал находившийся рядом пассажир. Несмотря на то, что у водителя иномарки было место для маневра, чтобы пропустить медиков, женщина делать этого не стала, а резкий тон водителя скорой, который настоятельно требовал уступить дорогу, спровоцировал перепалку, которая затянулась на 10-15 минут.

Когда автомобилистку все же заставили убрать машину прибывшие на место сотрудники ГИБДД, оказалось, что уже поздно – доехавшие, наконец, до 21-летнего пациента врачи лишь констатировали его смерть.

На фоне огромного резонанса немало вопросов возникло и к самим врачам — до нужного подъезда они вполне могли дойти пешком, он был совсем недалеко, но вместо этого медики предпочли дожидаться исхода противостояния в салоне.

По факту аварии СК возбудил уголовное дело. Скандал на краю страны даже дошел до Кремля, где также возмутились поведением водителя иномарки.

«В любом случае подобное поведение водителя автомобиля, который не пропустил скорую помощь, должно получить соответствующую юридическую и правовую оценку. Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи, конечно»,

— прокомментировал инцидент пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, глава Минздрава Вероника Скворцова предложила ввести отдельное наказание для тех, кто не пропускает на дороге медков. «Это безобразно. Человеческие амбиции оказались выше ценности жизни больного. Сейчас предложение по внесению изменений в законодательство уже есть, чтобы, если необходимо, могло наказываться вплоть до уголовной ответственности», — заявила министр.

Вскоре соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму. Парламент 16 июня принял в первом чтении пакет поправок, устанавливающих административную и уголовную ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному.

Так, предусматривается административное наказание за помехи проезду скорой в виде штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если же по вине автомобилиста врачи не смогли оказать помощь или сделали с это с нарушением сроков, то нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают уголовное наказание за воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному.

Если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, это будет наказываться штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев. Либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев.

То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Впрочем, на этом принятие поправок застопорилось, и пока водителям за не пропуск врачей или пожарных по-прежнему грозит штраф в 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев (п.4 ст. 12.17 КоАП РФ).