Лена вернула бензовоз

Об окончании работ по спасению поочередно ушедших под воду транспортных средств в отдаленном Киренском районе Иркутской области в региональном МЧС отчитались в понедельник, 29 января. На это происшествие ранее обратили внимание многие федеральные СМИ.

Фоторепортаж: Спасатели достали из реки Лены провалившийся под лед бензовоз __is_photorep_included11629267: 1

«Спасатели завершили подъем со дна реки Лены двух единиц тяжелой техники – бензовоза и автокрана, — сообщили в МЧС. --

Провал транспортных средств под лед вблизи деревни Кривая Лука произошел из-за грубейшего нарушения требований безопасности при пересечении водных объектов.

Бензовоз «Урал» ушел на дно вечером 10 января на несанкционированной переправе. Водителю удалось выбраться из кабины. В ночь на 11 января на место провала собственником был направлен автокран «Урал» для подъема бензовоза, однако тот тоже провалился под лед и буквально встал на цистерну. Вечером 15 января подо льдом оказался 25-тонный гусеничный трактор Т-130, с помощью которого рабочие пытались достать автокран и бензовоз».

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При этом утонувший трактор спасатели поднимать не стали.

«Сотрудниками пожарно-спасательной службы Иркутской области завершены работы по подъему тяжелой техники, которые велись на протяжении 17 дней в условиях сильных морозов. Ими также собрано и утилизировано 15 кубометров сырой нефти, 167 кубометров снега с нефтепродуктом. Работы по подъему трактора и сбору остатков горюче-смазочных материалов будут проведены собственником. В целях недопущения повторных выездов на лед подъездные пути к несанкционированному переезду перекрыты», — цитирует пресс-служба главу оперативной группы областного МЧС Сергея Марченкова, который руководил работами в Киренском районе.

В общей сложности в аварийно-спасательных работах было задействовано 66 человек и 18 единиц техники.

Ранее в МЧС выступили с жесткой критикой в адрес местных властей, которые, по мнению спасателей, и допустили массовый уход на под лед техники.

«В очередной раз был нарушен запрет выезда на лед водоема, а местные власти просто напросто проигнорировали наши рекомендации об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, которые всегда представляют опасность для жизни человека»,

— заявлял после ухода под воду трактора главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

«Остается открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжелую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС России плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?», — задавались вопросом иркутские спасатели на своем сайте.

В ходе завершающей стадии работы спасатели 25 января сначала достали из воды автокран. Затонув, он погрузился прямо на то место, где находился бензовоз. При этом спасателям мешал сильный мороз, из-за которого в некоторые дни работы не могли осуществляться в принципе – температура порой падала до -53 градусов. В те же дни, когда погода все же позволяла проводить работы, они велись только во второй половине дня.

Вслед за краном 27 января из воды с помощью специального подъемного механизма вытащили и бензовоз. На фотографиях видно, что верхняя часть кабины сильно деформирована, что свидетельствует о том, что кран действительно опустился прямо на цистерну.

«Всю ночь специальная вакуумная машина выкачивала из цистерны остатки нефтепродуктов и воду», — отмечали в МЧС.

В том же сообщении ведомства от 27 января говорилось, что «в настоящее время готовятся лебедки и майна во льду для подъема трактора Т-130». Однако в понедельник последовала информация, что трактор остается на дне и его будет тащить из воды собственник.

Как «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства, спасатели действительно завершили все работы и подготовили все условия для подъема трактора.

«Тросы, с помощью которых будет осуществляться подъем, уже закреплены там. Так как вся техника в районе работ местная, то в нашей дальнейшей помощи собственнику трактора уже никакой нужды нет, он сам его вытащит», — уточнил начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС Андрей Шутов.

Как рассказывают спасатели, для выявления незаконных переправ сотрудники МЧС организуют облеты территорий на вертолетах.

К примеру, в Свердловской области за один такой облет в конце прошлой недели с воздуха было обнаружено четыре несанкционированных выезда автотранспортных средств на лед. В адрес администраций муниципальных образований были выписаны предписания для принятия мер по ликвидации несанкционированных выездов. Подъездные пути к переправе должны быть засыпаны и установлены предупреждающие знаки.