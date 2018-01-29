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Лена вернула бензовоз

Спасатели достали из реки Лены провалившийся под лед бензовоз

38.mchs.gov.ru

Поочередно ушедшие под лед на реке Лена в Иркутской области бензовоз и приехавший на помощь автокран вытащили спасатели. На помощь собственник бензовоза отправлял еще и трактор, но он тоже утонул – его спасение оставили на совести владельца. На операцию в условиях экстремальных морозов ушло 17 дней. «Эмчеэсники» собрали также разлитые нефтепродукты. Причиной происшествия стали действия водителя бензовоза, решившего проехать по несанкционированной переправе.

Об окончании работ по спасению поочередно ушедших под воду транспортных средств в отдаленном Киренском районе Иркутской области в региональном МЧС отчитались в понедельник, 29 января. На это происшествие ранее обратили внимание многие федеральные СМИ.

Фоторепортаж: Спасатели достали из реки Лены провалившийся под лед бензовоз

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«Спасатели завершили подъем со дна реки Лены двух единиц тяжелой техники – бензовоза и автокрана, — сообщили в МЧС. --

Провал транспортных средств под лед вблизи деревни Кривая Лука произошел из-за грубейшего нарушения требований безопасности при пересечении водных объектов.

Бензовоз «Урал» ушел на дно вечером 10 января на несанкционированной переправе. Водителю удалось выбраться из кабины. В ночь на 11 января на место провала собственником был направлен автокран «Урал» для подъема бензовоза, однако тот тоже провалился под лед и буквально встал на цистерну. Вечером 15 января подо льдом оказался 25-тонный гусеничный трактор Т-130, с помощью которого рабочие пытались достать автокран и бензовоз».

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При этом утонувший трактор спасатели поднимать не стали.

«Сотрудниками пожарно-спасательной службы Иркутской области завершены работы по подъему тяжелой техники, которые велись на протяжении 17 дней в условиях сильных морозов. Ими также собрано и утилизировано 15 кубометров сырой нефти, 167 кубометров снега с нефтепродуктом. Работы по подъему трактора и сбору остатков горюче-смазочных материалов будут проведены собственником. В целях недопущения повторных выездов на лед подъездные пути к несанкционированному переезду перекрыты», — цитирует пресс-служба главу оперативной группы областного МЧС Сергея Марченкова, который руководил работами в Киренском районе.

В общей сложности в аварийно-спасательных работах было задействовано 66 человек и 18 единиц техники.

Ранее в МЧС выступили с жесткой критикой в адрес местных властей, которые, по мнению спасателей, и допустили массовый уход на под лед техники.

«В очередной раз был нарушен запрет выезда на лед водоема, а местные власти просто напросто проигнорировали наши рекомендации об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, которые всегда представляют опасность для жизни человека»,

— заявлял после ухода под воду трактора главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

«Остается открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжелую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС России плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?», — задавались вопросом иркутские спасатели на своем сайте.

В ходе завершающей стадии работы спасатели 25 января сначала достали из воды автокран. Затонув, он погрузился прямо на то место, где находился бензовоз. При этом спасателям мешал сильный мороз, из-за которого в некоторые дни работы не могли осуществляться в принципе – температура порой падала до -53 градусов. В те же дни, когда погода все же позволяла проводить работы, они велись только во второй половине дня.

Вслед за краном 27 января из воды с помощью специального подъемного механизма вытащили и бензовоз. На фотографиях видно, что верхняя часть кабины сильно деформирована, что свидетельствует о том, что кран действительно опустился прямо на цистерну.

«Всю ночь специальная вакуумная машина выкачивала из цистерны остатки нефтепродуктов и воду», — отмечали в МЧС.

В том же сообщении ведомства от 27 января говорилось, что «в настоящее время готовятся лебедки и майна во льду для подъема трактора Т-130». Однако в понедельник последовала информация, что трактор остается на дне и его будет тащить из воды собственник.

Как «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства, спасатели действительно завершили все работы и подготовили все условия для подъема трактора.

«Тросы, с помощью которых будет осуществляться подъем, уже закреплены там. Так как вся техника в районе работ местная, то в нашей дальнейшей помощи собственнику трактора уже никакой нужды нет, он сам его вытащит», — уточнил начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС Андрей Шутов.

Как рассказывают спасатели, для выявления незаконных переправ сотрудники МЧС организуют облеты территорий на вертолетах.

К примеру, в Свердловской области за один такой облет в конце прошлой недели с воздуха было обнаружено четыре несанкционированных выезда автотранспортных средств на лед. В адрес администраций муниципальных образований были выписаны предписания для принятия мер по ликвидации несанкционированных выездов. Подъездные пути к переправе должны быть засыпаны и установлены предупреждающие знаки.