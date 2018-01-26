«Ублюдков нужно называть ублюдками»

Власти Казахстана продолжают расследование страшной трагедии, в которой 18 января в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Автобус следовал по маршруту Шымкент — Самара, пожар случился на казахстанском участке трассы в 10 км от поселка Калыбай. Спустя неделю после случившегося следователи задержали водителей автобуса — трех из пяти выживших.

«В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса»,

— говорится в сообщении прокуратуры Актюбинской области. Напомним, что непосредственной причиной возгорания стало то, что кто-то из пассажиров, возможно, в ходе конфликта опрокинул емкость с бензином.

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Таким образом, водители стали фигурантами ранее возбужденного уголовного дела по ч.4 ст. 245 УК Казахстана (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

О привлечении к ответственности других лиц, в частности владельца автобуса, пока ничего не сообщается.

Ранее стало известно о многочисленных нарушениях, которые свидетельствуют о куда большей вине хозяина автобуса, чем рядовых водителях.

«Основными причинами возгорания автобуса явились: техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление; наличие легковоспламеняюшихся веществ; непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования; перегруз автобуса; загроможденность проходов салона автобуса багажом; отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности», — говорится в постановлении правительственной комиссии, созданной в Узбекистане.

Достаточно отметить, что перевозивший мигрантов и зарегистрированный в Казахстане автобус почти два года не проходил техосмотр, а владелец не имел лицензии на пассажирские перевозки — как он умудрялся при этом пересекать границу и активно ездить по самой стране, остается неизвестным.

Огромный резонанс, возникший после аварии, заставил казахские власти провести тотальную проверку автобусного парка в стране. В свою очередь власти Узбекистана, граждане которого и стали жертвами пожара, пошли еще дальше.

Национальной авиакомпании и местным железным дорогам совместно с министерством занятости и трудовых отношений республики поручено внести предложения об открытии новых направлений для выезжающих за пределы республики трудовых мигрантов.

Уже с 1 февраля начнут ходить дополнительные поезда в Россию, а цены на авиабилеты будут снижены, чтобы мигранты отказались от дешевых, но опасных поездок на автобусах.

Власти страны признали и истинную причину трагедии. Выразив соболезнования и оказав помощь родным погибших, президент Шавкат Мирзиеев заявил, что трагедия свидетельствует об отсутствии условий для трудоустройства людей внутри Узбекистана.

«У нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий», — признал Мирзиеев, возглавивший Узбекистан чуть больше года назад.

Между тем в сеть попала запись селекторного совещания под руководством главы Ферганской области Шухрата Ганиева, который крайне жестко, не стесняясь в выражениях, отреагировал на гибель в автобусе жителей региона.

Оказалось, что 16 погибших были жителями Ташлакского района, что вывело Ганиева из себя.

«Есть несколько ублюдков из Ташлакского района! Ублюдков нужно называть ублюдками! Никто не поедет в хадж из Ташлака! Никто! Всех исключить! Они же знали, видели.

Парням было по 20-22 года. Один парень даже 1999 года рождения! 20-летние! Как можно отправлять неженатых парней? Где их родители были? Родители что, слепые? Пусть завтра жалуются на меня, если хотят. На всю республику опозорили нашу область!» — негодовал глава региона.

Он потребовал, чтобы власти района начали обходить стоянки автобусов и такси, на которых собираются уезжающие в Россию жители, и отговаривали людей от поездок.

«Они все на машинах уехали, не самолетом, не поездом. Есть стоянки такси. Будете ходить по этим местам вместе с главой ГАИ. Мигрантов можно сразу узнать, у них обычно большие сумки. И всех таксистов области тоже обойдете: у нас есть список из 10 тысяч человек», — заявил Ганиев.

После появления аудиозаписи громких заявлений в интернете пресс-секретарю Ганиева пришлось публично оправдываться за начальника. «Шухрат Ганиев был очень огорчен произошедшим трагическим событием в Актюбинске. Всех жертв страшного ДТП он воспринимал как своих собственных детей и чувствовал себя виновным за произошедшее событие», — заявил Абдулазиз Абдасов.

Однако даже здесь представитель Ганиева сделал очередной выпад в адрес жителей Ташлакского района: «Мужчины занимаются многоженством, бросают матерей и не платят алименты, оставляя детей сиротами при живых отцах! Кто скажет про них что-то хорошее?».