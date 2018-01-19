Подарил Mercedes – остался без работы и имущества

Прокуратура Башкирии обратилась в суд с иском о конфискации имущества Юрия Воробьева, бывшего начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по республике. Уже уволенный со службы и находящийся в СИЗО по обвинению должностном преступлении Воробьев теперь рискует лишиться всего нажитого за последние годы.

«Проведенным региональным МВД контролем за расходами установлено, что Воробьев в 2013-2017 годах при ежегодном доходе около 1 млн руб. приобрел двухэтажный жилой дом со СПА-комплексом в сосновом бору в пригороде Уфы, 2 дорогостоящих автомобиля Range Rover Evoque, Mercedes-Benz GLA 250 4 MATIC, а также 2 нежилых помещения в Уфе»,

— сообщили в прокуратуре республики.

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Как уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства свои доходы он пытался скрыть. В частности, всю недвижимость полицейский оформил на престарелых родителей, Range Rover был записан на бывшую жену, а Mercedes оформлен на Артемову, вторую жену Воробьева.

«При этом сам он ездил на BMW за 5 млн, которая была оформлена на некое юридическое лицо», — рассказали в надзорном ведомстве.

«С учетом несоответствия расходов сотрудника МВД по приобретению указанного имущества общей стоимостью свыше 24,7 млн руб. (рыночной стоимостью более 42 млн руб.) доходам, прокуратура республики направила в Орджоникидзевский районный суд Уфы иск об обращении вышеуказанного имущества в доход Российской Федерации»,

— заявили в прокуратуре.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства, это уже шестой подобный иск в Башкирии с 2016 года, когда внедрилась практика направления в суды подобных дел. Ранее, служители Фемиды всякий раз вставали на сторону надзорного ведомства.

«Тут все решает суд, именно там фигурантам дела надо подтверждать документами соответствие своих расходов с доходами», — отметили в прокуратуре.

Одним из таких дел стало разбирательство с коллегой Воробьева, также начальником отдела в том же управлении МВД Эльнуром Юсуповым. Его годовой доход составлял 1,5 млн рублей, при этом у него и его семьи за последние два года собственности появились три квартиры, жилой дом, три земельных участка, на одном из которых был построен коттедж в 200 кв. м, а также автомобили Toyota Highlander и Lexus ES 250.

Кроме того, Юсупов незаконно оформил в собственность участок в 37 га. Общая стоимость имущества оценивается в 200 млн рублей. В итоге доказать законность приобретения собственности он не смог, у Юсупова все конфисковали, а самого его уволили – об этом факте сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что в конце прошлого года 47-летний полицейский Юрий Воробьев получил всероссийскую славу благодаря любительскому ролику под названием: «В Уфе полицейский подарил девушке-адвокату Mercedes за 2,6 млн рублей».

На записи он дарит своей будущей жене перевязанный бантом новенький Mercedes-Benz GLA 250 4 MATIC. Женщина изображает огромное удивление и восторг, бросается своему спутнику на руки, целует его, а после поспешно садится в салон, чтобы изучить подарок. За кадром звучит мужской голос: «Вот такие подарки дарят мужчины!»

Такой подарок вызвал здоровый интерес не только у СМИ, но и у его коллег из управления собственной безопасности МВД.

В итоге полицейского уволили, но на этом его неприятности не закончились. В ходе одного из оперативных мероприятий он избил в казино в Стерлитамаке одного из охранников заведения, став фигурантом уголовного дела. Сейчас Воробьев находится в СИЗО, расследование его дела продолжается.

После скандала супруга полицейского утверждала, что видеозапись была постановочной, что Mercedes принадлежал ей самой, а шуточный ролик они снимали для самих себя и он был украден с телефона. По данному факту адвокат, явно раздасадованная обнародованием записи, даже написала заявление в полицию, однако, по всей видимости, доказать принадлежность автомобиля себе женщина так и не смогла.