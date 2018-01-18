Выжили только пятеро: автобус не доехал до России

По данным казахстанского Комитета по ЧС, возгорание автобуса произошло утром 8 января в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», в 10 км от поселка Калыбай.

Реклама

Двухэтажный Ikarus внезапно загорелся прямо во время движения. В салоне находились 55 пассажиров (по предварительным данным — все граждане Узбекистана) и два местных водителя.

Спастись удалось лишь пятерым – они успели выскочить из салона, остальные не смогли выбраться и в итоге сгорели заживо.

На фотографиях с места ДТП видно, что остановившийся на обочине двухполосной дороги автобус выгорел дотла. Также горящий посреди бескрайней степи автобус попал на видеорегистратор.

Фоторепортаж: Более 50 человек погибли при возгорании автобуса в Казахстане __is_photorep_included11616650: 1

«В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа «горячей линии» психологической службы», — сообщили в комитете по ЧС.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, а также руководители местных органов власти и профильных экстренных служб.

Выжившие получили легкие травмы, у некоторых есть ожоги, сейчас находятся в местной райбольнице. Впрочем, местные СМИ сообщают, что среди них оказались трое граждан Казахстана, жители Южно-Казахстанской области, так что окончательный состав пассажиров пока остается неизвестным. Среди выживших граждан Узбекистана — двое мужчин, 37 и 29 лет. Как отметили в оперативном штабе, уже началось опознание тел погибших, установлена связь с властями Узбекистана.

Уже известно, что автобус следовал в Россию – очевидно, что погибшие ехали на заработки.

Что касается причин трагедии, то по предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправной проводки. Трагедии способствовала паника в салоне и перегруз транспортного средства – вполне возможно, что доступ к выходу был затруднен из-за личных вещей.

Серьезные ДТП с участием автобусов в Казахстане происходят регулярно. Так, 28 июля 2016 году на трассе Алматы-Екатеринбург рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Челябинск – Житкарка» врезался в грузовик. Столкновение произошло после того, как у грузового автомобиля лопнуло переднее колесо, и он выехал на встречную полосу. В автобусе находились 44 пассажира и 2 водителя. В результате автоаварии погибли шесть человек, в том числе 12-летний ребенок – все россияне. Еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести.

В России одним из массовых ДТП с большим количеством жертв стало происшествие во Владимире поздней ночью 6 октября 2017 года. Тогда при водитель рейсового пассажирского автобуса оказался на железнодорожных путях, в момент, когда горел запрещающий сигнал светофора. Погиб 21 человек.

Жертвами стали рабочие, все — выходцы из Узбекистана, а также один из двух водителей автобуса. Как выяснилось после катастрофы, автобус марки Mercedesс номерами Казахстана следовал из подмосковного Егорьевска.

Информированные источники тогда сообщали, что транспортное средство принадлежало индивидуальному предпринимателю Назановой, но разрешения не перевозку людей у водителей не было. Поэтому один из них и решил на всякий случай объехать пост ДПС через железнодорожные пути, но там в него врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

По словам очевидцев, водитель автобуса выехал на пути на запрещающий сигнал, но в этот момент у машины заглох двигатель. Часть пассажиров проснулась и выбежала на пути, чтобы сдвинуть вставшее транспортное средство, а остальные – остались спать. Сдвинуть автобус пассажирам не удалось, в результате произошло столкновение с подъехавшим поездом.

По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана. При этом некоторые пассажиры с места аварии сбежали, так как не имели всех необходимых документов для пребывания на территории РФ.