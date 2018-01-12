Мучитель школьников оказался пионером

Скандал с автохамством в Нижнем Новгороде в мае прошлого года получил такой резонанс, что дошел до председателя СК России Александра Бастрыкина, который взял ход расследования под личный контроль.

Напомним, что сам инцидент произошел еще 24 апреля, однако широко известно о нем лишь в начале мая во многом благодаря видеозаписи, которую и распространили местные тележурналисты.

Все началось после того, как группа местных школьников, посетив один из городских музеев, направилась на автобусе в обратном направлении. Внезапно автобусу стала активно мешать белая BMW GT.

Машина стала подрезать школьный транспорт, оттормаживаться перед ним и провоцировать ДТП. И если обычно в подобных случаях дорожные автохамы ограничиваются одним «маневром», после чего уезжают, то в данном случае водитель «лечил» оппонента за рулем автобуса около 40 минут.

За это время учителя несколько раз звонили в дежурную часть, чтобы полиция усмирила автохама, но, как утверждали журналисты, никакой поддержки они там не нашли.

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На ролике хорошо слышен крик испуганных детей, которые серьезно испугались сложившейся ситуации.

Оказалось, что водитель BMW, 31-летний Артем Квасников, разозлился из-за того, что автобус мешал выезду иномарки с парковки возле музея.

Недопонимание закончилось жесткой словесной перепалкой, после которой водитель автобуса уехал, а его оппонент не успокоился и решил наказать соперника.

Благодаря местным и федеральным СМИ о ситуации узнали в руководстве СК России, после чего дело приняло совершенно другой оборот. По поручению Бастрыкина на автохама завели уголовное дело, причем использовали для этого только что внедренную в законодательство статью 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Ее разработали и внедрили прежде всего для борьбы с авиадебоширами и так называемыми зацеперами, которых до этого было сложно привлечь к уголовной ответственности.

Учитывая, что статья начала действовать лишь с 15 апреля и до возбуждения уголовного дела о ее использовании публично нигде не сообщалось, автохам Квасников, скорее всего, стал первопроходцем в данной области.

После того, как его задержали, мужчина во всем сознался, подробно объяснил свой проступок, и при первой же возможности старался показать свое раскаяние.

Однако в суде, как утверждают журналисты все той же программы нижегородского телевидения «Кстати», его позиция изменилась.

Молодой человек заявил, что обстоятельства инцидента забыл, и что стало причиной его агрессивных действий, он не помнит. На это обстоятельство обратили внимание и в региональном управлении СК, где после приговора опубликовали пресс-релиз.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, а также принес извинения всем участникам происшествия, но в ходе судебного заседания вину признал частично», - отметили в ведомстве.

Несмотря на такую позицию, суд назначил Квасникову минимальное оговоренное в законе наказание – 150 тысяч рублей. При этом прокурор требовал приговорить его к ограничению свободы. В худшем случае ему и вовсе грозило лишение свободы на срок до двух лет.

Столь мягкий приговор удивил даже самого подсудимого.

«Шел и думал, что будет хуже, что будет более жесткий приговор», - заявил он после оглашения. При этом он посетовал, что штраф является для него большим, а также, что он теперь получил судимость.

В то же время Квасников не смог ответить на вопрос журналистов, считает ли он свой поступок достойным. «Без комментариев», - заявил он с улыбкой. Такой же ответ он дал и на вопрос, изменился ли у него после инцидента стиль езды.

Адвокат Квасникова объяснил журналистам стратегию защиты. По его мнению, в действиях водителя не было состава преступления.

«Пассажиры автобуса не могли пострадать при тех действиях, которые мы увидели на видеозаписи. Автомобиль BMW ни разу резко не тормозил», - сказал защитник.

Кстати саму BMW отец Квасникова, которому и принадлежит автомобиль, из-за скандала громкого продал. Журналисты выяснили, что на машине были установлены номера, серия которых негласно закреплена за нижегородской полицией. Якобы они были специально отпечатаны ко Дню полиции.

При этом отец Квасникова, как оказалось, является владельцем фирмы, которая поставляет продукты питания для местного ГУ МВД.

На этом фоне появление на его элитной иномарке «полицейских» номеров вопросов ни у кого, судя по всему, не вызвало и никого не удивило.